УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5439 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Катастрофа літака МАУ в Ірані
1 799 16
авіакатастрофа (907) Іран (1342) Харківщина (4286) МАУ (307) Мамедов Гюндуз (102) Тегеран (17)

Іран відмовляється розглядати довічне ув'язнення як варіант покарання для винних у катастрофі літака МАУ під Тегераном, - Мамедов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Іран відмовляється розглядати довічне ув'язнення як варіант покарання для винних у катастрофі літака МАУ під Тегераном, - Мамедов

Іран затягує розслідування катастрофи українського авіалайнера Boeing 737, який було збито поблизу Тегерану в січні.

Про це повідомив заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов у письмовому коментарі Reuters, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Іран не ділиться інформацією і не відповідає на запити про співпрацю. Крім того, він відмовляється розглядати довічне ув'язнення як варіант покарання для винних у катастрофі літака МАУ під Тегераном.

"Наша попередня юридична оцінка трагедії - особливо тяжкий злочин, унаслідок якого 176 мирних жителів убито з використанням військової техніки. Максимальне покарання - довічне ув'язнення, компенсаційні виплати постраждалим і авіакомпаніям за зруйнований літак. Ця наша позиція є неприйнятною для Ірану, але вони нічого не роблять, щоб надати нам деталі та факти для іншої класифікації злочину", - сказав Мамедов.

Читайте також: Єнін про переговори щодо збитого літака МАУ: Ми так і не дочекалися від іранської сторони жодного обіцяного документа

Він заявив, що Україна рухатиметься "паралельним шляхом", якщо її вимоги не будуть виконані, не уточнивши, що саме мається на увазі.

Заступник генпрокурора також заявив, що Іран не відповів на запити про спільні слідчі дії або про дозвіл безпосередньо зв'язатися з іранською військовою прокуратурою.

Мамедов зазначив, що хоче побачити результати на наступному раунді переговорів, 3 грудня.

"У нас досі немає офіційно підтвердженої позиції Ірану. Вони не кажуть "ні", але їхнє "так" не веде до прогресу", - сказав заступник генерального прокурора.

Читайте також: Вильоту рейсу МАУ "Тегеран-Київ" з аеропорту передувала відправка ще 10 бортів, - Мамедов

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

Читайте також: В Офісі генпрокурора розповіли, чого чекають від третього раунду переговорів з Іраном щодо збитого українського літака
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Даже иранцы вытирают ноги об зебилов ...
показати весь коментар
14.11.2020 18:41
+4
Да сколько можно тянуть этот вопрос? Конкретно сказать, что мы виноваты и готовы отвечать за содеянное по полной программе! Государство Иран несёт ответственность за эту трагедию и точка! Не понимаю зачем нужны следственные материалы по этому делу? Украина предъявляет иск к Ирану. Иран приносит свои извинения и полностью удовлетворяет этот иск! Всё и на этом точка! Зачем распыляться по конкретному вопросу и размывать всё это? Я не понимаю чего конкретно хочет Мамедов.
показати весь коментар
14.11.2020 19:29
+3
Из Раши пишете? Іран відмовляється розглядати довічне ув'язнення як варіант покарання для винних у катастрофі літака МАУ під Тегераном, - Мамедов - Цензор.НЕТ 6959
показати весь коментар
14.11.2020 19:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Даже иранцы вытирают ноги об зебилов ...
показати весь коментар
14.11.2020 18:41 Відповісти
-- по жизни...
показати весь коментар
14.11.2020 19:23 Відповісти
Тоб то из нас делают баранов.
показати весь коментар
14.11.2020 20:51 Відповісти
Я имею ввиду,такими сообщениями
наших СМИ.
показати весь коментар
14.11.2020 20:53 Відповісти
Гюндус-пидлый трус, голова, как арбус
показати весь коментар
14.11.2020 18:49 Відповісти
С чего Вы вообще взяли, что можете указывать другому государству как ему наказывать своих граждан? Не помню, чтобы Иран указывал США на сколько лет посадить капитана крейсера, по ошибке сбившего иранский пассажирский лайнер в 1988.
показати весь коментар
14.11.2020 19:01 Відповісти
Из Раши пишете? Іран відмовляється розглядати довічне ув'язнення як варіант покарання для винних у катастрофі літака МАУ під Тегераном, - Мамедов - Цензор.НЕТ 6959
показати весь коментар
14.11.2020 19:15 Відповісти
С этой властью , они этот вопрос вообще скоро перестанут даже вспоминать.
показати весь коментар
14.11.2020 19:03 Відповісти
Украинцы -всего 6 комментарие ((
показати весь коментар
14.11.2020 19:23 Відповісти
Да сколько можно тянуть этот вопрос? Конкретно сказать, что мы виноваты и готовы отвечать за содеянное по полной программе! Государство Иран несёт ответственность за эту трагедию и точка! Не понимаю зачем нужны следственные материалы по этому делу? Украина предъявляет иск к Ирану. Иран приносит свои извинения и полностью удовлетворяет этот иск! Всё и на этом точка! Зачем распыляться по конкретному вопросу и размывать всё это? Я не понимаю чего конкретно хочет Мамедов.
показати весь коментар
14.11.2020 19:29 Відповісти
Мені також не зрозуміло навіщо блаЗЄнським довічне ув'язнення військовиків, які ненавмисне збили літака. Україну має цікавити лише грошова компенсація для сімей загиблих. А покарання винних -- це справа Ірану та його карного кодексу.
показати весь коментар
14.11.2020 19:39 Відповісти
Полностью с вами согласен. Погибших уже не вернуть. Надо добиться максимума для граждан Украины в плане компенсации!!! В этом его долг!!! Нельзя пиариться на такой трагедии!!!
показати весь коментар
14.11.2020 20:15 Відповісти
Я тоже не понимаю тему з "довичным увязненням".
показати весь коментар
14.11.2020 20:56 Відповісти
заместитель генерального прокурора Украины
Гюндуз Мамедов Ибн Оглы Рахат Лукум Ялла Чайхана и Три Колодца
сказал что он зарежит!!!
Мама джан клянусь!!
показати весь коментар
14.11.2020 20:22 Відповісти
ИХ И ИХ СЕМЬИ ПРОСТО НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖИТЬ !!! Я БЫ ЗА СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ УБИЛ И НЕ РАЗ !)
показати весь коментар
15.11.2020 12:06 Відповісти
 
 