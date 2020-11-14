Іран відмовляється розглядати довічне ув'язнення як варіант покарання для винних у катастрофі літака МАУ під Тегераном, - Мамедов

Іран затягує розслідування катастрофи українського авіалайнера Boeing 737, який було збито поблизу Тегерану в січні.

Про це повідомив заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов у письмовому коментарі Reuters, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Іран не ділиться інформацією і не відповідає на запити про співпрацю. Крім того, він відмовляється розглядати довічне ув'язнення як варіант покарання для винних у катастрофі літака МАУ під Тегераном.

"Наша попередня юридична оцінка трагедії - особливо тяжкий злочин, унаслідок якого 176 мирних жителів убито з використанням військової техніки. Максимальне покарання - довічне ув'язнення, компенсаційні виплати постраждалим і авіакомпаніям за зруйнований літак. Ця наша позиція є неприйнятною для Ірану, але вони нічого не роблять, щоб надати нам деталі та факти для іншої класифікації злочину", - сказав Мамедов.

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Він заявив, що Україна рухатиметься "паралельним шляхом", якщо її вимоги не будуть виконані, не уточнивши, що саме мається на увазі.

Заступник генпрокурора також заявив, що Іран не відповів на запити про спільні слідчі дії або про дозвіл безпосередньо зв'язатися з іранською військовою прокуратурою.

Мамедов зазначив, що хоче побачити результати на наступному раунді переговорів, 3 грудня.

"У нас досі немає офіційно підтвердженої позиції Ірану. Вони не кажуть "ні", але їхнє "так" не веде до прогресу", - сказав заступник генерального прокурора.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

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