Літак МАУ на момент катастрофи в Тегерані був справний, - МЗС

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер упав унаслідок поцілення в нього ракети, а також, що на той момент він був справний.

Як передає Цензор.НЕТ, про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в пресслужбі МЗС України.

"Обидві скриньки були успішно розшифровані, попри те, що в них були ознаки серйозного зовнішнього ушкодження. Важливо те, що розшифровка підтвердила, що літак був справний, пілоти все робили правильно. Водночас чорні ящики підтвердили, що літак впав унаслідок акту незаконного зовнішнього втручання, а саме був збитий ракетою", - наголосили в МЗС.

У відомстві також зазначили, що де-юре розшифровку здійснювали органи з розслідування авіакатастроф Ірану, проте де-факто вона відбувалася у французькій лабораторії за участю найкращих світових експертів із США, Канади, Великої Британії та України.

"Розшифровка чорних скриньок є лише одним етапів для проведення технічного розслідування. Сподіваємося, що Іран усе ж проведе і завершить технічне розслідування відповідно до найкращих світових стандартів", - наголосили в МЗС.

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Крім того, в міністерстві зазначили, що наступного тижня очікується прибуття делегації Ірану в Україну для переговорів щодо компенсанції.

"Позиція України на переговори дуже проста і давно відома, як Ірану, так і всім, нещодавно її раз укотре озвучив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба: визнати свою міжнародно-правову відповідальність, вибачитися і дати запевнення в неповторенні, здійснити технічне розслідування відповідно до вимог Чиказької конвенції, здійснити неупереджене та незалежне кримінальне розслідування і притягнути всіх винних до відповідальності, виплатити належну компенсацію. Це те, чого ми вимагатимемо від Ірану під час переговорів. Ми хочемо, щоб Іран чітко пояснив нам, що саме сталося того ранку. І покарав усіх винних. Пріоритетом для нас є встановлення справедливості для всіх жертв катастрофи та їхніх близьких", - додали в прес-службі МЗС.