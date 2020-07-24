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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Літак МАУ на момент катастрофи в Тегерані був справний, - МЗС

Літак МАУ на момент катастрофи в Тегерані був справний, - МЗС

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер упав унаслідок поцілення в нього ракети, а також, що на той момент він був справний.

Як передає Цензор.НЕТ, про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в пресслужбі МЗС України.

"Обидві скриньки були успішно розшифровані, попри те, що в них були ознаки серйозного зовнішнього ушкодження. Важливо те, що розшифровка підтвердила, що літак був справний, пілоти все робили правильно. Водночас чорні ящики підтвердили, що літак впав унаслідок акту незаконного зовнішнього втручання, а саме був збитий ракетою", - наголосили в МЗС.

У відомстві також зазначили, що де-юре розшифровку здійснювали органи з розслідування авіакатастроф Ірану, проте де-факто вона відбувалася у французькій лабораторії за участю найкращих світових експертів із США, Канади, Великої Британії та України.

"Розшифровка чорних скриньок є лише одним етапів для проведення технічного розслідування. Сподіваємося, що Іран усе ж проведе і завершить технічне розслідування відповідно до найкращих світових стандартів", - наголосили в МЗС.

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Крім того, в міністерстві зазначили, що наступного тижня очікується прибуття делегації Ірану в Україну для переговорів щодо компенсанції.

"Позиція України на переговори дуже проста і давно відома, як Ірану, так і всім, нещодавно її раз укотре озвучив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба: визнати свою міжнародно-правову відповідальність, вибачитися і дати запевнення в неповторенні, здійснити технічне розслідування відповідно до вимог Чиказької конвенції, здійснити неупереджене та незалежне кримінальне розслідування і притягнути всіх винних до відповідальності, виплатити належну компенсацію. Це те, чого ми вимагатимемо від Ірану під час переговорів. Ми хочемо, щоб Іран чітко пояснив нам, що саме сталося того ранку. І покарав усіх винних. Пріоритетом для нас є встановлення справедливості для всіх жертв катастрофи та їхніх близьких", - додали в прес-службі МЗС.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Іран (2063) МЗС (4165) літак (2938) МАУ (823)


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Топ коментарі
+3
не спешите...
это важное заявление - оно снимает подозрения с техников, готовивших самолет к вылету и с пилотов... ибо именно это было основной причиной в самые первые часы после катастрофы
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24.07.2020 21:48
+2
Очень своевременное и нужное заявление с учетом того, что уже признали факт того, что самолет сбили.
Интересно, что в МИДе курили сегодня ?
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24.07.2020 20:49
+1
Да на Иран давит *****.Поэтому все эти качели и происходят.Они давно бы решили все,но должны карлику и он им говорит,что нужно делать.
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24.07.2020 20:46
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Да на Иран давит *****.Поэтому все эти качели и происходят.Они давно бы решили все,но должны карлику и он им говорит,что нужно делать.
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24.07.2020 20:46 Відповісти
Какие качели? Иран на второй день признал сбитие ракетой ПВО, а ***** на них давить не может, не чем ему давить, он для Ирана ситуативный союзник
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24.07.2020 21:05 Відповісти
Не так , Иран несколько дней не признавался в сбитии лайнера ракетой. Только после сообщения от США , чьи спутники зафиксировали вспьішки ракетньіх пусков и нажима со стороньі премьера Канадьі Трюдо , верховньій аятолла Ирана признал факт уничтожения украинского самолета. Иранские военньіе из КСИР упорно шли в отказ , но прикрьіться налетом американских крьілатьіх ракет не получилось , т.к. американцьі отменили намеченньій удар по Тегерану.
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25.07.2020 08:23 Відповісти
Тупе формулювання. На момент влучання ракети літак був справний, чи у момент удару о землю він був справний?
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24.07.2020 20:46 Відповісти
нет-нет...Вы не правы...
самолет был исправен, т.е ни на техников, ни на пилотов это повесить не удастся...
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24.07.2020 21:45 Відповісти
Очень своевременное и нужное заявление с учетом того, что уже признали факт того, что самолет сбили.
Интересно, что в МИДе курили сегодня ?
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24.07.2020 20:49 Відповісти
не спешите...
это важное заявление - оно снимает подозрения с техников, готовивших самолет к вылету и с пилотов... ибо именно это было основной причиной в самые первые часы после катастрофы
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24.07.2020 21:48 Відповісти
Я так зрозумів, будемо знову 7 років доводити, як і про те, що кацапські війська є на дамбасі.
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25.07.2020 09:38 Відповісти
внимание: после того, как Иран признал, что сбил самолет, наш МИД 2-е суток декларировал, неисправность самолета............
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25.07.2020 08:16 Відповісти
Хорошо, что хоть не ограничились заголовком: Самолет МАУ на момент катастрофы в Тегеране был.
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25.07.2020 09:35 Відповісти
А що наш еайсвітліший заявляв про це? Забули? А те,що наш лоітак був не справний!
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25.07.2020 11:34 Відповісти
 
 