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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Самолет МАУ на момент катастрофы в Тегеране был исправен, - МИД

Самолет МАУ на момент катастрофы в Тегеране был исправен, - МИД

Расшифровка "черных ящиков" самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"Оба ящика были успешно расшифрованы, несмотря на то, что в них были признаки серьезного внешнего повреждения. Важно то, что расшифровка подтвердила, что самолет был исправен, пилоты все делали правильно. В то же время, "черные ящики" подтвердили, что самолет упал в результате акта незаконного внешнего вмешательства, а именно был сбит ракетой", - подчеркнули в МИД. 

Также в ведомстве отметили, что де-юре расшифровка проводилась органами по расследованию авиакатастроф Ирана, однако де-факто она проводилось во французской лаборатории с участием лучших мировых экспертов из США, Канады, Великобритании и Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расшифровка черных ящиков сбитого в Иране рейса МАУ подтвердила факт вмешательства в самолет, - Енин

"Расшифровка "черных ящиков" является лишь одним этапов для проведения технического расследования. Надеемся, что Иран все же проведет и завершит техническое расследование в соответствии с лучшими мировыми стандартами", - подчеркнули в МИД.

Кроме того, в министерстве указали, что на следующей неделе ожидается прибытие делегации Ирана в Украину для проведения переговоров о компенсанции.

"Позиция Украины на переговоры очень проста и давно известна, как Ирану, так и всем, недавно ее раз в который раз озвучил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба: признать свою международно-правовую ответственность, извиниться и дать заверения в неповторении, провести техническое расследование в соответствии с требованиями Чикагской конвенции, провести беспристрастное и независимое уголовное расследование и привлечь всех виновных к ответственности, выплатить надлежащую компенсацию. Это то, чего мы будем требовать от Ирана во время переговоров. Мы хотим, чтобы Иран четко объяснил нам, что именно произошло в то утро. И наказал всех виновных. Приоритетом для нас является установление справедливости для всех жертв катастрофы и их близких", - добавили в пресс-службе МИД.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Иран (1824) МИД (6993) самолет (3620) МАУ (330)


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Топ комментарии
+3
не спешите...
это важное заявление - оно снимает подозрения с техников, готовивших самолет к вылету и с пилотов... ибо именно это было основной причиной в самые первые часы после катастрофы
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24.07.2020 21:48
+2
Очень своевременное и нужное заявление с учетом того, что уже признали факт того, что самолет сбили.
Интересно, что в МИДе курили сегодня ?
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24.07.2020 20:49
+1
Да на Иран давит *****.Поэтому все эти качели и происходят.Они давно бы решили все,но должны карлику и он им говорит,что нужно делать.
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24.07.2020 20:46
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Да на Иран давит *****.Поэтому все эти качели и происходят.Они давно бы решили все,но должны карлику и он им говорит,что нужно делать.
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24.07.2020 20:46 Ответить
Какие качели? Иран на второй день признал сбитие ракетой ПВО, а ***** на них давить не может, не чем ему давить, он для Ирана ситуативный союзник
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24.07.2020 21:05 Ответить
Не так , Иран несколько дней не признавался в сбитии лайнера ракетой. Только после сообщения от США , чьи спутники зафиксировали вспьішки ракетньіх пусков и нажима со стороньі премьера Канадьі Трюдо , верховньій аятолла Ирана признал факт уничтожения украинского самолета. Иранские военньіе из КСИР упорно шли в отказ , но прикрьіться налетом американских крьілатьіх ракет не получилось , т.к. американцьі отменили намеченньій удар по Тегерану.
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25.07.2020 08:23 Ответить
Тупе формулювання. На момент влучання ракети літак був справний, чи у момент удару о землю він був справний?
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24.07.2020 20:46 Ответить
нет-нет...Вы не правы...
самолет был исправен, т.е ни на техников, ни на пилотов это повесить не удастся...
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24.07.2020 21:45 Ответить
Очень своевременное и нужное заявление с учетом того, что уже признали факт того, что самолет сбили.
Интересно, что в МИДе курили сегодня ?
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24.07.2020 20:49 Ответить
не спешите...
это важное заявление - оно снимает подозрения с техников, готовивших самолет к вылету и с пилотов... ибо именно это было основной причиной в самые первые часы после катастрофы
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24.07.2020 21:48 Ответить
Я так зрозумів, будемо знову 7 років доводити, як і про те, що кацапські війська є на дамбасі.
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25.07.2020 09:38 Ответить
внимание: после того, как Иран признал, что сбил самолет, наш МИД 2-е суток декларировал, неисправность самолета............
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25.07.2020 08:16 Ответить
Хорошо, что хоть не ограничились заголовком: Самолет МАУ на момент катастрофы в Тегеране был.
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25.07.2020 09:35 Ответить
А що наш еайсвітліший заявляв про це? Забули? А те,що наш лоітак був не справний!
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25.07.2020 11:34 Ответить
 
 