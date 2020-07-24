Самолет МАУ на момент катастрофы в Тегеране был исправен, - МИД

Расшифровка "черных ящиков" самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"Оба ящика были успешно расшифрованы, несмотря на то, что в них были признаки серьезного внешнего повреждения. Важно то, что расшифровка подтвердила, что самолет был исправен, пилоты все делали правильно. В то же время, "черные ящики" подтвердили, что самолет упал в результате акта незаконного внешнего вмешательства, а именно был сбит ракетой", - подчеркнули в МИД.

Также в ведомстве отметили, что де-юре расшифровка проводилась органами по расследованию авиакатастроф Ирана, однако де-факто она проводилось во французской лаборатории с участием лучших мировых экспертов из США, Канады, Великобритании и Украины.

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"Расшифровка "черных ящиков" является лишь одним этапов для проведения технического расследования. Надеемся, что Иран все же проведет и завершит техническое расследование в соответствии с лучшими мировыми стандартами", - подчеркнули в МИД.

Кроме того, в министерстве указали, что на следующей неделе ожидается прибытие делегации Ирана в Украину для проведения переговоров о компенсанции.

"Позиция Украины на переговоры очень проста и давно известна, как Ирану, так и всем, недавно ее раз в который раз озвучил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба: признать свою международно-правовую ответственность, извиниться и дать заверения в неповторении, провести техническое расследование в соответствии с требованиями Чикагской конвенции, провести беспристрастное и независимое уголовное расследование и привлечь всех виновных к ответственности, выплатить надлежащую компенсацию. Это то, чего мы будем требовать от Ирана во время переговоров. Мы хотим, чтобы Иран четко объяснил нам, что именно произошло в то утро. И наказал всех виновных. Приоритетом для нас является установление справедливости для всех жертв катастрофы и их близких", - добавили в пресс-службе МИД.