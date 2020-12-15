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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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авиакатастрофа (1707) Иран (1736) Канада (2007)

Канада обнародовала отчет о гибели самолета МАУ в Иране

Канада обнародовала отчет о гибели самолета МАУ в Иране

Канада будет продолжать борьбу за права родственников жертв катастрофы самолета МАУ в Иране на справедливость и надлежащее возмещение.

Об этом говорится в отчете, подготовленном специальным советником премьер-министра Джастина Трюдо по этой авиакатастрофе Ральфом Гудейлом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Канада продолжит энергично работать с Международной группой координации и реагирования над привлечением Ирана к ответственности за сбивание PS752 и над нахождением определенных механизмов справедливости, требуя полных репараций от Ирана жертвам, их родственникам и привлеченным государствам", - отмечается в отчете.

"Канада исследует все имеющиеся механизмы внутреннего законодательства и международных организаций и агентств, чтобы напоминать миру о трагедии PS752, почтить и помянуть жертв, добиться возмещения и сделать небо безопасным для международной гражданской авиации", - говорится в отчете.

Отчет почасово описывает реакцию правительства Канады на информацию о гибели вблизи Тегерана пассажирского самолета и ставит ряд вопросов, на которые должна ответить иранская сторона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Иране передумали закладывать в госбюджет 200 млн евро на компенсации семьям погибших при крушении самолета МАУ в Тегеране, - Енин

В документе выражается поддержка канадской инициативе "Безопаснее небо", призванной исключить повторение трагедий самолетов рейса PS752 и MH17, а также содержится призыв уделять особое внимание потребностям родственников жертв авиакатастроф.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В ноябре стало известно, что иранское правительство намерено заложить в государственный бюджет 200 миллионов евро на выплату компенсаций семьям жертв катастрофы самолета МАУ.

Также читайте: Енин о переговорах по сбитому в Иране самолету МАУ: Украина будет настаивать на выполнении достигнутых договоренностей

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Топ комментарии
+9
Такое ощущение что самолет который сбили был не украинский, а канадский. С нашей стороны реакция вменяемая будет? Про иранцев с канадскими паспортами знаю.
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15.12.2020 22:20
+7
А в это "величайший победитель" готовится снова отдыхать. Перетрудилось оно.
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15.12.2020 22:24
+2
Шиїти, такі думалі, шо на борту летел Зе.
Патрушев его спас, ридав ему борт на котором прилетел в Оман.
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15.12.2020 22:18
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Правила форума Совет форумчан
Все лишнехромосомные набутылочники твои сподвижники
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15.12.2020 22:40 Ответить
Шиїти, такі думалі, шо на борту летел Зе.
Патрушев его спас, ридав ему борт на котором прилетел в Оман.
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15.12.2020 22:18 Ответить
ни одной буквы не угадал
пианисту в режиме реального времени показали, что будет с его лайнером
поэтому он летел с главным пауком и смотрел их компроматы
для пользы дела
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16.12.2020 01:08 Ответить
Такое ощущение что самолет который сбили был не украинский, а канадский. С нашей стороны реакция вменяемая будет? Про иранцев с канадскими паспортами знаю.
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15.12.2020 22:20 Ответить
"Більшість загиблих в авіакатастрофі - https://censor.net/ua/news/3168659/katastrofa_litaka_mau_v_tegerani_na_bortu_perebuvaly_15_ukrayintsiv_73_kanadtsya_71_iranets_ta_21_gromadyanyn." З нашої сторони реакція є, в рамках міжнародного повітряного права. Такі позови роками можуть розглядатись, і це вже не провина позивача.
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15.12.2020 22:59 Ответить
Більшість нормальних українців свого часу виїхала до Канади, коли кацапня вчергове полізла до України. Тому Канада більше схожа на Україну, ніж наші 73%. Ось і ви тут російською пишете...
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15.12.2020 23:04 Ответить
А в это "величайший победитель" готовится снова отдыхать. Перетрудилось оно.
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15.12.2020 22:24 Ответить
нужно в тайне встретиться с кураторами из орды, получить новые инструкци...
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16.12.2020 09:37 Ответить
Шановні, дуже прошу: свою ненавись у всяких фейсбучеках сціть. Це новинний сайт і обговорювати тут треба новини відповідні.
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15.12.2020 23:02 Ответить
А Украина ?
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15.12.2020 23:34 Ответить
НАМ РЕПАРАЦИИ НЕ НУЖНЫ !!! СМЕРТЬ ЗА СМЕРТЬ !!!
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16.12.2020 00:57 Ответить
Канада настільки забобонна чи хибна, що не розуміє заяв про помсту союзникам?!
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16.12.2020 01:27 Ответить
Яку помсту? Тож Байден виграв - першим ділом тепер Ірану гроші дасть. Ну а Канада - вже давно ліберальна, теж підкине.
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16.12.2020 04:09 Ответить
Канада обнародовала... а Украина?
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16.12.2020 07:18 Ответить
 
 