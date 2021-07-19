В Украине появятся инновационные препараты прямого действия на коронавирус, - Ляшко
Министр здравоохранения Олега Ляшко анонсировал появление в Украине новых препаратов прямого действия на коронавирус. Вскоре Минздрав представит их широкой публике.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина".
Министр отметил, что заявления о выходе инновационных препаратов будут через неделю-две.
"Появились еще некоторые инновационные препараты. И я могу анонсировать, что в ближайшее время будут заявления, что Украина сделала по инновационным препаратам, которые имеют прямое действие на вирус. До этого таких препаратов в Украине не было", - сказал Ляшко.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения ранее сообщила об обновлении рекомендаций по уходу за больными коронавирусом пациентами. Организация включила в список блокаторы рецепторов интерлейкина-6, которые спасают жизни тяжело больных людей.
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Просто продолжается в том же самом темпе, количество вакцинированных типа растет (правда в число вакцинированных учитывают и тех кто вакццинировался более полугода назад и у которых антител уже нет, но то вже таке....главное, чтобы трон у Клоуна не сильно шатался)
Вот когда, можно будет записаться и в течении недели, получить прививку, тогда и поговорим об успехах Ляшко, а пока что успехов - 0!!!
Население 68 257 тыс.
Количество вакцинированных 46 227 101 67,72 %
Полностью вакцинировано35 732 297 52,35 %
Всего вакцинаций 81 959 398
Количество вакцинированных - общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакциныПолностью вакцинировано - общее количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинацииВсего вакцинаций - общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей - в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз)
Вот поэтому там могут снять карантинные меры
По Великобритании и Украине..
При этом в Великобритании отменяются многие дебильные ограничения..
Чекаємо на доступні пфайзер та модерну. Можна і за гроші