В Украине появятся инновационные препараты прямого действия на коронавирус, - Ляшко

Министр здравоохранения Олега Ляшко анонсировал появление в Украине новых препаратов прямого действия на коронавирус. Вскоре Минздрав представит их широкой публике.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина".

Министр отметил, что заявления о выходе инновационных препаратов будут через неделю-две.

"Появились еще некоторые инновационные препараты. И я могу анонсировать, что в ближайшее время будут заявления, что Украина сделала по инновационным препаратам, которые имеют прямое действие на вирус. До этого таких препаратов в Украине не было", - сказал Ляшко.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения ранее сообщила об обновлении рекомендаций по уходу за больными коронавирусом пациентами. Организация включила в список блокаторы рецепторов интерлейкина-6, которые спасают жизни тяжело больных людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штамм коронавируса "Дельта" до конца лета вытеснит другие разновидности COVID-19, - Ляшко