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Новости Борьба с коронавирусом
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В Украине появятся инновационные препараты прямого действия на коронавирус, - Ляшко

В Украине появятся инновационные препараты прямого действия на коронавирус, - Ляшко

Министр здравоохранения Олега Ляшко анонсировал появление в Украине новых препаратов прямого действия на коронавирус. Вскоре Минздрав представит их широкой публике.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина".

Министр отметил, что заявления о выходе инновационных препаратов будут через неделю-две.

"Появились еще некоторые инновационные препараты. И я могу анонсировать, что в ближайшее время будут заявления, что Украина сделала по инновационным препаратам, которые имеют прямое действие на вирус. До этого таких препаратов в Украине не было", - сказал Ляшко.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения ранее сообщила об обновлении рекомендаций по уходу за больными коронавирусом пациентами. Организация включила в список блокаторы рецепторов интерлейкина-6, которые спасают жизни тяжело больных людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штамм коронавируса "Дельта" до конца лета вытеснит другие разновидности COVID-19, - Ляшко

лекарства (1227) Минздрав (4903) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+10
И снова испытания на бесплатных "добровольцах" . Начните с Люси арестович . Ему тяжело от новых препаратов , нужны ещё новее
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19.07.2021 07:26
+7
Уже были, закупались с бюджета. С недоказанной эффективностью. Ляшко как и Степанов пошел по пути откатов. Работа министром коротка, надо успеть внукам на их пенсию успеть заработать.
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19.07.2021 07:33
+6
Появятся это как?? С неба упадут?? Украина где то купит?? Или это украинское ноухау??
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19.07.2021 07:54
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И снова испытания на бесплатных "добровольцах" . Начните с Люси арестович . Ему тяжело от новых препаратов , нужны ещё новее
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19.07.2021 07:26 Ответить
Не забудьте подписать отказ от бесплатных испытаний если будете лежать на ИВЛ с кислородом под 60.
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19.07.2021 10:29 Ответить
Я "глубоко озабочен "вашим мнением
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19.07.2021 11:03 Ответить
Уже были, закупались с бюджета. С недоказанной эффективностью. Ляшко как и Степанов пошел по пути откатов. Работа министром коротка, надо успеть внукам на их пенсию успеть заработать.
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19.07.2021 07:33 Ответить
Думаю вы правы - "инновационные" это применительно к украинским реалиям, с вероятностью 99,9% именно препараты с недоказанной эффективностью! Просто закупят очередной шмурдяк каких то "кулибиных", которые будут распинаться что изобрели аналоговнетский препарат, который на двестипятсот процентов, лучше всяких там Пфайзеров.....
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19.07.2021 09:13 Ответить
К сожалению, данный сценарий наиболее вероятен, с учетом реалий нынешней "власти". Обкатают в третьих странах новые препараты, а кто то откатает очередной уродливый жлободворец под Киевом. Достали вороватые амебы при власти, но пока терпим их почему то
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19.07.2021 09:50 Ответить
будет спутник зе
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19.07.2021 10:29 Ответить
Этот хоть не чвакает как степанов. Вакцинизация идёт полным ходом. Уже и модерна есть. К Ляшко пока вопросов никаких. Старых пит... только надо по увольнять в обл. здравах, зажравшихся падлюк
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19.07.2021 07:41 Ответить
Где это она идет "полным ходом"?! Что то не особо заметил.
Просто продолжается в том же самом темпе, количество вакцинированных типа растет (правда в число вакцинированных учитывают и тех кто вакццинировался более полугода назад и у которых антител уже нет, но то вже таке....главное, чтобы трон у Клоуна не сильно шатался)
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19.07.2021 09:17 Ответить
Интересно, кого это вакцинировали полгода назад? Если и вакцинировалли, то это были достаточно редкие случаи. В моем городе открыли аж три пункта вакцинации, но возможно и больше. Это за последний месяц.
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19.07.2021 10:47 Ответить
За полгода к сожалению не нашел, но на этом графике прекрасно видно, что просто растет количество вакцинированных, но НЕ РАСТЕТ СКОРОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ! Это обычный линейный рост, говорящий о том, что скорость вацинации практически не изменилась (изменения на уровне статистической погрешности), сколько вакцинировали в сутки, столько и продолжают.....
В Україні з'являться інноваційні препарати прямої дії на коронавірус, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6954
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19.07.2021 13:57 Ответить
https://censor.net/ru/user/85872,не ной! я вакцинировался и доволен, а ты и дальше кукарекай
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19.07.2021 12:04 Ответить
И Зеля вакцинировался и депутаты Пфайзером...Я за вас рад! Но у меня много знакомых которые записались в сраную "Дию" еще несколько месяцев назад и пока просвета не видно!
Вот когда, можно будет записаться и в течении недели, получить прививку, тогда и поговорим об успехах Ляшко, а пока что успехов - 0!!!
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19.07.2021 14:00 Ответить
Згоден , вчора без проблем та всіляких записів вакцинувався .
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19.07.2021 09:32 Ответить
Не чавкає. Але напевно знайшов десь у шухляді міністерського стола навмисне залишений Степановим веселий білий порошок. 😁
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19.07.2021 11:24 Ответить
https://censor.net/ru/user/302436,хуйловский троллик,тебе аби в лужу пёрднуть!
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19.07.2021 12:05 Ответить
А що тебе так зачепило? 😁 Той самий порошок? 😉
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19.07.2021 12:21 Ответить
Закрийте вже йому рот і прив'яжіть руки. Вже навіть не смішно від чергового словоблуддя.
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19.07.2021 07:50 Ответить
https://censor.net/ru/user/488694,словоблуддя-ето у тебя, а многие украинцы уже успешно вакцинировались и я в том числе
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19.07.2021 12:06 Ответить
Появятся это как?? С неба упадут?? Украина где то купит?? Или это украинское ноухау??
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19.07.2021 07:54 Ответить
Не имеющие аналогов. Чули вже.
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19.07.2021 07:59 Ответить
Вам мало української ковідної вакцини ?
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19.07.2021 08:07 Ответить
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19.07.2021 08:08 Ответить
Конечно купит! Ляшко уже небось и фирму зарегистрировал. Действовать надо оперативно, а то знаете, скоро осень и цены на куртки начнут расти
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19.07.2021 09:19 Ответить
А про Нью-Зелюки где? Где санитарные патрули на улицах, отлавливающие и прививающие прохожих? Где лечебные ванны из вакцин, которую государство закупило в таком количестве, что и на асфальт и на деревья вдоль дорого хватило? Тема не раскрыта. Садись, Шляшко, 1 с тремя минусами.
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19.07.2021 08:01 Ответить
В Україні з'являться інноваційні препарати прямої дії на коронавірус, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8188
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19.07.2021 08:03 Ответить
В Великобритании вирусобесие уже заканчивается...а в Украине когда?? Или еще не нажрались??
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19.07.2021 08:03 Ответить
Текущая статистика по вакцинации на 16.07.2021 (Великобритания)
Население 68 257 тыс.
Количество вакцини­рованных 46 227 101 67,72 %
Полностью вакцини­ровано35 732 297 52,35 %
Всего вакцинаций 81 959 398
Количество вакцини­рованных - общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакциныПолностью вакцини­ровано - общее количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинацииВсего вакцинаций - общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей - в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз)

Вот поэтому там могут снять карантинные меры
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19.07.2021 08:12 Ответить
А теперь опубликуйте еще статистику по новым заболеваниям за вчерашний день к примеру..
По Великобритании и Украине..
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19.07.2021 08:17 Ответить
Де "заканчіваєтся" ? Це з росії інформація ? І що таке "вірусобєсіє"? Це коли люди хворіють та помирають ? Ну явно риторика путіна і лукашенка .
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19.07.2021 10:19 Ответить
Вы верите нашей статистике? Я вот не на грош не верю.
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19.07.2021 08:22 Ответить
Не верите нашей (я тоже ей не верю) возьмите статистику там где вы взяли по вакцинации в Великобритании...той статистике вы судя по всему верите..
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19.07.2021 08:25 Ответить
и что она даст?
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19.07.2021 08:50 Ответить
Она покажет что новых случаев заболевания в Великобритании в 50 раз больше чем в Украине...
При этом в Великобритании отменяются многие дебильные ограничения..
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19.07.2021 09:02 Ответить
Тому і статистика така . Вже знову стадіони пусті . Бо без "дєбільних огранічєній" .
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19.07.2021 10:21 Ответить
Для начала Ляшко получит от Ермака выговор. Эту новость должен был объявить после СНБО президент с намеком на непосредственное личное участие в создании препарата.
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19.07.2021 08:51 Ответить
Сразу гробят пациента+к статистике побежденного короновируса!
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19.07.2021 09:03 Ответить
засуньтеихсебевжопу...............
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19.07.2021 09:15 Ответить
В ЗМІ так і пишуть, що ліки будуть ректальними.
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19.07.2021 12:55 Ответить
Інновації За рік не змогли лише закупити нормальні вакцини, не змогли організувати саму вакцинацію
Чекаємо на доступні пфайзер та модерну. Можна і за гроші
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19.07.2021 09:28 Ответить
https://censor.net/ru/user/377976, для тех,кто в танке: вакцинация в Украине уже идет полным ходом бесплатными Пфайзер и Модерна! позвони своему семейному врачу в своем городе и тебе скажут когда прийти на вакцинацию
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19.07.2021 12:13 Ответить
Надеюсь, что это не моча коровы!
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19.07.2021 09:28 Ответить
Конечно нет...это будет моча кобылы...😀
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19.07.2021 10:10 Ответить
может мордорский спутник таки пропихнуть хотят
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19.07.2021 10:20 Ответить
написано якобы о "лекарстве", а вакцина - это не лекарство, а средство стимулирующее иммунитет.
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19.07.2021 10:28 Ответить
Ляшко молодец! действует грамотно,человек на своем месте!
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19.07.2021 12:15 Ответить
 
 