В Україні з'являться інноваційні препарати прямої дії на коронавірус, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Олег Ляшко анонсував появу в Україні нових препаратів прямої дії на коронавірус. Незабаром МОЗ презентує їх широкій публіці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна".

Міністр зазначив, що заяви про вихід інноваційних препаратів будуть через тиждень-два.

"З'явилися ще деякі інноваційні препарати. І я можу анонсувати, що найближчим часом будуть заяви, що Україна зробила щодо інноваційних препаратів, які мають пряму дію на вірус. До цього таких препаратів в Україні не було", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я раніше повідомила про оновлення рекомендацій щодо догляду за хворими на коронавірус пацієнтами. Організація внесла до списку блокатори рецепторів інтерлейкіну-6, які рятують життя важко хворих людей.

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