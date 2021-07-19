В Україні з'являться інноваційні препарати прямої дії на коронавірус, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я Олег Ляшко анонсував появу в Україні нових препаратів прямої дії на коронавірус. Незабаром МОЗ презентує їх широкій публіці.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна".
Міністр зазначив, що заяви про вихід інноваційних препаратів будуть через тиждень-два.
"З'явилися ще деякі інноваційні препарати. І я можу анонсувати, що найближчим часом будуть заяви, що Україна зробила щодо інноваційних препаратів, які мають пряму дію на вірус. До цього таких препаратів в Україні не було", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я раніше повідомила про оновлення рекомендацій щодо догляду за хворими на коронавірус пацієнтами. Організація внесла до списку блокатори рецепторів інтерлейкіну-6, які рятують життя важко хворих людей.
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Просто продолжается в том же самом темпе, количество вакцинированных типа растет (правда в число вакцинированных учитывают и тех кто вакццинировался более полугода назад и у которых антител уже нет, но то вже таке....главное, чтобы трон у Клоуна не сильно шатался)
Вот когда, можно будет записаться и в течении недели, получить прививку, тогда и поговорим об успехах Ляшко, а пока что успехов - 0!!!
Население 68 257 тыс.
Количество вакцинированных 46 227 101 67,72 %
Полностью вакцинировано35 732 297 52,35 %
Всего вакцинаций 81 959 398
Количество вакцинированных - общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакциныПолностью вакцинировано - общее количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинацииВсего вакцинаций - общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей - в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз)
Вот поэтому там могут снять карантинные меры
По Великобритании и Украине..
При этом в Великобритании отменяются многие дебильные ограничения..
Чекаємо на доступні пфайзер та модерну. Можна і за гроші