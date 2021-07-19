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Новости Коронавирус и карантин
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Ни масок, ни соцдистанции: в Англии сняли COVID-ограничения

Ни масок, ни соцдистанции: в Англии сняли COVID-ограничения

Великобритания сняла ограничения, введенные в целях борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. С полуночи понедельника, 19 июля, в стране не действуют, среди прочего, правило держаться на расстоянии от других людей в закрытых помещениях и рекомендация работать из дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Отменено ограничение на максимально допустимое число посетителей разнообразных развлекательных заведений. А необходимость носить защитные маски сохранится лишь в общественном транспорте Лондона. Осталось в силе требование уйти на карантин при обнаружении инфекции среди лиц, с которыми у человека были непосредственные контакты.

Премьер-министр Борис Джонсон выступил в защиту снятия ограничений, названных в СМИ "днем свободы". При этом Джонсон призвал соотечественников оставаться благоразумными и сделать прививку от COVID-19. Сам премьер находится на карантине после контакта с инфицированным лицом.

Решение британских властей вызвало недовольство оппозиции. Джонатан Эшворт, эксперт Лейбористской партии по вопросам здравоохранения, назвал позицию официального Лондона "безрассудной". С особо острой критикой лейбористы обрушились на отмену масочного режима.

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В то же время ученые обеспокоены динамикой распространения инфекции в королевстве. В последние дни суточный прирост заражений в Великобритании составляет около 50 тысяч случаев. Больше заражений в сутки регистрируют лишь в Индонезии и США. Если распространение "дельта"-варианта вируса выйдет из-под контроля, страна может столкнуться со ста тысячами заражений в сутки и необходимостью ежедневно класть в больницы по 2000 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, считает профессор Имперского колледжа Лондона Нил Фергюсон.

Уэльс и Шотландия вправе устанавливать собственную политику в области здравоохранения. Их правительства уже заявили, что оставят в силе ряд ограничений, включая масочный режим.

В целом в 67-миллионном Соединенном Королевстве вирус выявлен у 5,43 млн человек, около 129 тысяч больных умерли, а 4,39 млн выздоровели.

Великобритания (5018) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
И какой с этого толк?? В Великобритании при 60 процентах привитых...и населении примерно на 50 процентов больше чем в Украине...суточная заболеваемость в 50 раз выше по сравнению с Украиной в которой и 10 процентов не привито..
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19.07.2021 08:37
+3
генномодифицирующий элемент покорности - это о 73%
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19.07.2021 09:23
+3
Средний возраст умерших в Европе - 80 лет.
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19.07.2021 09:44
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Може причина в цьому?
https://thebigtheone.com/%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%8c%d1%8e-%d0%b2-%d0%b0%d1%82%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%83-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%82%d0%be/
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19.07.2021 07:36 Ответить
не поленился, сходил по ссылке, потерял время. При чем тут метеорит до ковида? Ты за кого голосовал?
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19.07.2021 08:08 Ответить
я таким в молодости....Морду бил!!!
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19.07.2021 08:20 Ответить
Теперь это уважаемые избиратели....
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19.07.2021 08:44 Ответить
За Юльку.
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24.07.2021 20:31 Ответить
Хрюсский? Сейчас на рф *сезонный грЫп* с пневмониями выкашивает вату конкретно ,держитесь там за буек Тупина,ватные длббы...
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19.07.2021 10:41 Ответить
Отменят как привьётся подавляющее большинство
в UK привито уже около 60%
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19.07.2021 08:16 Ответить
И какой с этого толк?? В Великобритании при 60 процентах привитых...и населении примерно на 50 процентов больше чем в Украине...суточная заболеваемость в 50 раз выше по сравнению с Украиной в которой и 10 процентов не привито..
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19.07.2021 08:37 Ответить
Толк такой, что надо смотреть не на заболеваемость, а на количество тяжелых случаев и смертей. А их благодаря вакцине совсем немного.
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19.07.2021 12:06 Ответить
с каких это пор мы уже заболеваемость перестали считать??
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19.07.2021 20:23 Ответить
С тех пор, как отношение заболеваемости к тяжёлым случаям в адекватно вакцинированных странах упало больше чем на порядок
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20.07.2021 02:26 Ответить
с каких это пор нас интересуют только тяжелые случаи??? нетяжелые уже неинтересны?
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20.07.2021 15:01 Ответить
Интересны, но больше теоретически. Как-никак, все эти карантины с локдаунами вводились именно потому, что было много тяжелых больных - чтобы спасти жизни людей и не перегрузить больницы. Ну а легкие случаи - что ж, вакцина защищает не на 100%, придется переболеть. По крайней мере, гробить экономику, запирая дома людей, уже не нужно.
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20.07.2021 19:10 Ответить
т.е. больные люди не должны сидеть дома и разносить заразу?? пишите исчо...
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20.07.2021 22:57 Ответить
Женя, проснитесь. Во время локдауна ограничивали в передвижении не только больных, а всех подряд. Благодаря вакцинации болезнь стала не опаснее сезонного гриппа, и этого больше делать не надо
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21.07.2021 13:14 Ответить
не опаснее сезонного гриппа? поэтому вакцинированный израиль закрывает границы и вводит ограничения
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21.07.2021 14:29 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F

- шота у меня такое подозрение что это и есть печать зверя что в этих прививках есть какойто
генномодифицирующий элемент покорности..... хотя можешь считать меня придурком но я по
жизни очень недоверчивый человек меня ещё бабушка в 5 лет называла Фома неверущий....
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19.07.2021 09:13 Ответить
генномодифицирующий элемент покорности - это о 73%
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19.07.2021 09:23 Ответить
хуже... это расчитано на всех... на подавляющее большинство критически мыслящих
критически мало.... увы
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19.07.2021 09:26 Ответить
Меньше путлеровский ящик смотри. На рассии с дуру устроили антипрививочную истерику, таким образом мавзолейные дикари поддерживали отечественный продукт спутник. В результате оболваненное население стало боятся всех вакцин, а вместе с ними и наши идиоты, потребляющие русскую инфу.
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19.07.2021 09:48 Ответить
дякую дуже дякую(С)...... я его вообще не смотрю..... а время всё рассудит если конечно
мОзги не рассосутся
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19.07.2021 09:52 Ответить
Да не Фома ты ,ты- Ифан, национальный сказочный херой хрюсских...
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19.07.2021 10:43 Ответить
а вы чьих будете вы Хазик или таки Жорик ??? божежмойнашивгороде.....
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19.07.2021 11:45 Ответить
Не пропускайте прием нейролептиков, слушайтесь рептилоидов, и все будет хорошо.
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20.07.2021 02:30 Ответить
сразу после вас таваристч глауный тэрапеут.....
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20.07.2021 08:05 Ответить
хм.... а комент потёрли.... рептилоиды куевы)))))
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19.07.2021 09:14 Ответить
а зюзя похоже антихрист таки
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19.07.2021 09:17 Ответить
Спостерігаємо.
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19.07.2021 08:09 Ответить
Вони хоч =перемогу= не оголошували.
Борюсік сказав, що треба з цим жити.
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19.07.2021 08:10 Ответить
так обмeжeння вводяться для того щоб мeдсистeма справлялася а нe щоб люд нe хворiв
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19.07.2021 08:21 Ответить
Я в курсі. При 500 госпіталізованих на 8,5 млн населення в Квебеку стояв ґвалт - =врачі= листа накатали про катастрофу з вимогою все закрити.

От-от: про те, щоб люд не хворів, якраз ніхто й не дбає. Але голосно кричать.
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19.07.2021 08:29 Ответить
Ага, скасували...Тим, хто дружить з англійською:https://www.youtube.com/watch?v=zs3SBXWmu70
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19.07.2021 09:39 Ответить
В чем проблема? В транспорте по прежнему не отменили, об этом ранее говорило правительство. А про супермакеты, так это частные заведения, они имеют внутренние инструкции. В Украине подобные меры тоже практикуются, когда правительство снимает ограничения, но компании регулируются собственными внутренними правилами и инструкциями. По факту здесь уже мало кто носит маски, большинство вакцинированы и не бояться
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19.07.2021 11:59 Ответить
Не розумієш, в чім проблєма? "В транспорте по прежнему не отменили, об этом ранее говорило правительство" - якщо зарандія попередили, значить все ОКі, да? Саме ц цім і проблема. Нещадну комуністичну цензуру в Тирнеті контрольований глобалістами істеблішмент також виправдовує тим, що ю-туб та мордокнига - "частние завєдєнія". Мовляв, нічого не можемо з ними вдіяти. Зате можемо допомогти з цензурою, про що недавно заявила крошка псахєс, речниця Білого Дому. Будуть виловлювати тих, хто незгоден з коронобєсієм. "В Украине подобные меры тоже практикуются" - брехня. Проблєма в тім, що намордники повернуть будь-коли - вас уже до них привчили. Ви у своїй малобританії дожилися до того, що поліція відловлювала порушників лох-дауну і заохочувала стукачество. У нас не арештовують за неполіткоректні дописи в тирнеті, причому це стосується винятково некомпліментарних дописів про муслімів, лгбт-свиноту і людей правильної національності. НАРАЗІ не заарештовують. А далі хтозна. Але зараз свободи слова в Україні фактично більше, ніж в малобританії. Парадокс? Ні, сумний факт. Ось ваша реальність: https://www.youtube.com/watch?v=kBtZohYKF0s
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19.07.2021 13:42 Ответить
50 тыс. заболевших в день - не боятся???
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19.07.2021 20:24 Ответить
В последние дни суточный прирост заражений в Великобритании составляет около 50 тысяч случаев. Больше заражений в сутки регистрируют лишь в Индонезии и США
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19.07.2021 08:19 Ответить
рахуй по кiлькостi у лiканях
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19.07.2021 08:22 Ответить
Вывод, британцы разобрались, что Дельта штамп не так опасен, как некоторым хочется это подавать.
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19.07.2021 08:49 Ответить
индийский штамм может и приставучий, но не такой опасный как южноафриканский /с этим штаммом будет максимальное количесво летальных случаев/!
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19.07.2021 09:25 Ответить
Жаль нет ссылки, не попадалось пока о южноафриканском штамме достойной публикации
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19.07.2021 09:28 Ответить
его смертельную эпидемию как всегда прозевают /этот вирус очень избирателен "нападает" далеко не на всех, но если кто станет его мишенью, то последствия тяжелые/
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19.07.2021 09:32 Ответить
Средний возраст умерших в Европе - 80 лет.
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19.07.2021 09:44 Ответить
этот возраст сроко быстро уменьшится
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19.07.2021 09:46 Ответить
Исключать этого нельзя. Из-за вакцинации вирус может во что-то страшное смутировать.
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19.07.2021 09:59 Ответить
Отсутствие вакцинации рождает уродов - доказано кацапами.
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19.07.2021 10:19 Ответить
Там все значительно печальней ,там - лишняя хромосома и вековой генетический отрицательный отбор!
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19.07.2021 10:49 Ответить
Что можно сейчас сделать, так это сделать инактивировануюю коктель-вакцину из всех известных штамов вируса, ее эффективность будет не выше 60% /что бы там не приписывали нынешним инактивированным вакцинам, но это их реальный потолок/, поэтому для коллективного иммунитета нужно прививать почти всех подряд причем за срок не превышающих 3-4 месяца, ревакцинация через 135 дней!
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19.07.2021 09:42 Ответить
Молодец Боря. Наконец-то приравнял гновид к гриппу. И это правильно.
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19.07.2021 09:43 Ответить
Сподіваюсь, все буде добре. Турбота про власний народ, його захист, допоможе країні повністю відновити економіку.
На жаль, при керівництві шмаркль, Україні це не світить. Ні турботи, ні процвітання.
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19.07.2021 10:19 Ответить
... В последние дни суточный прирост заражений в Великобритании составляет около 50 тысяч случаев. Больше заражений в сутки регистрируют лишь в Индонезии и США....
Бред в статье! Вчера в США 9,513 новых заражений и 31 умерших. Какие на фиг 50 тысяч?
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19.07.2021 10:40 Ответить
Нет, не бред. Можете вечером проверить https://www.worldometers.info/coronavirus/. В UK будет не менее 55тыс. Последние дни увеличилось количество
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19.07.2021 12:01 Ответить
Я не про UK. Написать, что в США при 9,513 новых заражений за воскресенье БОЛЬШЕ, чем в UK - бред!
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19.07.2021 12:19 Ответить
Молодці!
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19.07.2021 13:44 Ответить
бриты с ума сошли???
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19.07.2021 20:26 Ответить
 
 