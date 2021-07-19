Ни масок, ни соцдистанции: в Англии сняли COVID-ограничения
Великобритания сняла ограничения, введенные в целях борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. С полуночи понедельника, 19 июля, в стране не действуют, среди прочего, правило держаться на расстоянии от других людей в закрытых помещениях и рекомендация работать из дома.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
Отменено ограничение на максимально допустимое число посетителей разнообразных развлекательных заведений. А необходимость носить защитные маски сохранится лишь в общественном транспорте Лондона. Осталось в силе требование уйти на карантин при обнаружении инфекции среди лиц, с которыми у человека были непосредственные контакты.
Премьер-министр Борис Джонсон выступил в защиту снятия ограничений, названных в СМИ "днем свободы". При этом Джонсон призвал соотечественников оставаться благоразумными и сделать прививку от COVID-19. Сам премьер находится на карантине после контакта с инфицированным лицом.
Решение британских властей вызвало недовольство оппозиции. Джонатан Эшворт, эксперт Лейбористской партии по вопросам здравоохранения, назвал позицию официального Лондона "безрассудной". С особо острой критикой лейбористы обрушились на отмену масочного режима.
В то же время ученые обеспокоены динамикой распространения инфекции в королевстве. В последние дни суточный прирост заражений в Великобритании составляет около 50 тысяч случаев. Больше заражений в сутки регистрируют лишь в Индонезии и США. Если распространение "дельта"-варианта вируса выйдет из-под контроля, страна может столкнуться со ста тысячами заражений в сутки и необходимостью ежедневно класть в больницы по 2000 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, считает профессор Имперского колледжа Лондона Нил Фергюсон.
Уэльс и Шотландия вправе устанавливать собственную политику в области здравоохранения. Их правительства уже заявили, что оставят в силе ряд ограничений, включая масочный режим.
В целом в 67-миллионном Соединенном Королевстве вирус выявлен у 5,43 млн человек, около 129 тысяч больных умерли, а 4,39 млн выздоровели.
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в UK привито уже около 60%
- шота у меня такое подозрение что это и есть печать зверя что в этих прививках есть какойто
генномодифицирующий элемент покорности..... хотя можешь считать меня придурком но я по
жизни очень недоверчивый человек меня ещё бабушка в 5 лет называла Фома неверущий....
критически мало.... увы
мОзги не рассосутся
Борюсік сказав, що треба з цим жити.
От-от: про те, щоб люд не хворів, якраз ніхто й не дбає. Але голосно кричать.
На жаль, при керівництві шмаркль, Україні це не світить. Ні турботи, ні процвітання.
Бред в статье! Вчера в США 9,513 новых заражений и 31 умерших. Какие на фиг 50 тысяч?