Ані масок, ані соцдистанції: в Англії зняли COVID-обмеження
Велика Британія зняла обмеження, запроваджені з метою боротьби з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2. З опівночі понеділка, 19 липня, в країні не діють, серед іншого, правило триматися на відстані від інших людей у закритих приміщеннях і рекомендація працювати з дому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.
Скасовано обмеження на максимальну кількість відвідувачів різноманітних розважальних закладів. А необхідність носити захисні маски збережеться лише в громадському транспорті Лондона. Залишилася чинною вимога піти на карантин у разі виявлення інфекції серед осіб, з якими у людини були безпосередні контакти.
Прем'єр-міністр Борис Джонсон виступив на захист зняття обмежень, названих у ЗМІ "днем свободи". При цьому Джонсон закликав співвітчизників залишатися розсудливими і зробити щеплення проти COVID-19. Сам прем'єр перебуває на карантині після контакту з інфікованою особою.
Рішення британської влади викликало невдоволення опозиції. Джонатан Ешворт, експерт Лейбористської партії з питань охорони здоров'я, назвав позицію офіційного Лондона "безрозсудною". З особливо гострою критикою лейбористи обрушилися на скасування маскового режиму.
Водночас вчені стурбовані динамікою поширення інфекції в королівстві. Упродовж останніх днів добовий приріст заражень у Великій Британії становить приблизно 50 тисяч випадків. Більше заражень на добу реєструють лише в Індонезії та США. Якщо поширення "дельта"-варіанта вірусу вийде з-під контролю, країна може зіткнутися зі ста тисячами заражень на добу і необхідністю щодня класти в лікарні по 2000 осіб із підтвердженим діагнозом COVID-19, вважає професор Імперського коледжу Лондона Ніл Фергюсон.
Уельс і Шотландія мають право встановлювати власну політику в галузі охорони здоров'я. Їхні уряди вже заявили, що залишать чинними низку обмежень, включно з масковим режимом.
Загалом у 67-мільйонному Сполученому Королівстві вірус виявлено у 5,43 млн осіб, приблизно 129 тисяч хворих померли, а 4,39 млн одужали.
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в UK привито уже около 60%
- шота у меня такое подозрение что это и есть печать зверя что в этих прививках есть какойто
генномодифицирующий элемент покорности..... хотя можешь считать меня придурком но я по
жизни очень недоверчивый человек меня ещё бабушка в 5 лет называла Фома неверущий....
критически мало.... увы
мОзги не рассосутся
Борюсік сказав, що треба з цим жити.
От-от: про те, щоб люд не хворів, якраз ніхто й не дбає. Але голосно кричать.
На жаль, при керівництві шмаркль, Україні це не світить. Ні турботи, ні процвітання.
Бред в статье! Вчера в США 9,513 новых заражений и 31 умерших. Какие на фиг 50 тысяч?