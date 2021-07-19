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Министр инфраструктуры Кубраков продал свой бизнес

Министр инфраструктуры Кубраков продал свой бизнес

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что продал свою долю бизнеса в компании, специализирующейся на управлении недвижимостью и услугах ЖКХ.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с партнерами я основал свой бизнес в 2016 году. За короткий период компания, специализирующаяся на управлении недвижимостью и ЖКХ- услугах, вышла на рынок более 10 городов Украины. В 2019 году, когда я впервые принял решение присоединиться к избирательному списку "Слуги народа", я передал свою долю в группе компаний в управление. В конце 2020 года я принял решение продать свою долю бизнеса. Для оценки ее стоимости была привлечена компания из большой четверки", - написал Кубраков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада назначила Кубракова министром инфраструктуры

По его словам, подготовка к соглашению продолжалась несколько месяцев и наконец завершена.

"Все результаты соответствующих сделок будут задекларованы", - отметил глава Мининфраструктуры.

бизнес (1622) Мининфраструктуры (941) Кубраков Александр (222)


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Топ комментарии
+8
ЗЕбільність це назавжди.
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19.07.2021 12:55 Ответить
+6
зебилы на бумаге таки да - но неужели ВЫ в это поверите7 хотя - на то вы и зебилы ))
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19.07.2021 13:02 Ответить
+6
вовочка-наркоман сказал шо у него вообще ничего нет
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19.07.2021 13:08 Ответить
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наверняка, как и петя-хапуга, в слепой траст...
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19.07.2021 12:53 Ответить
ЗЕбільність це назавжди.
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19.07.2021 12:55 Ответить
вовочка-наркоман сказал шо у него вообще ничего нет
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19.07.2021 13:08 Ответить
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19.07.2021 13:01 Ответить
зебилы на бумаге таки да - но неужели ВЫ в это поверите7 хотя - на то вы и зебилы ))
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19.07.2021 13:02 Ответить
Продал наверно своей теще чтоб новый сварганить..
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19.07.2021 13:08 Ответить
Міністр інфраструктури Кубраков продав свій бізнес - Цензор.НЕТ 2100
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19.07.2021 13:12 Ответить
Жене?
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19.07.2021 13:13 Ответить
Бизнес оно основало в 2016-м..при клятом Порохе...когда везде все разваливалось...бизнес гнобили...налоги повышали.. ща два года...опять таки при клятом Порохе бизнес расширился на 10 городов...
А теперь ...когда к власти пришло зеленое стадо во главе с ослом...когда в страну валит поток инвестиций...когда сбу уже не кошмарит бизнес...когда в стране учителя получают по 4000 баксов...оно бизнес продало...
Ну не идиот а???😀
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19.07.2021 13:15 Ответить
Нахия ему та жалкая доля в бизнесе, когда такие перспективы на посту зеленого министра. А какой красивый жест, ах какой красивый жест... Закатка ковидного фонда в асфальт всего лишь игры в песочнице.
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19.07.2021 13:35 Ответить
А зачем ему свой бизнесс если можно с державного в 100 раз лучше кормиться?
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19.07.2021 13:36 Ответить
осталось продать работающую липецкую фабрику, и перекрыть воду и ликтричество в Крым.
доколе?!
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19.07.2021 13:45 Ответить
Липецкая фабрика давно законсервирована и отключена от электричества и водоснабжения
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19.07.2021 13:58 Ответить
Легалізує накрадене бабло.Певно,за 10% акцій,кількадесят мільйонів відвалили ?
А що це за успішний бізнес ,якщо не секрет ?
ТОВ "Єврокомунсервіс "? https://antikor.com.ua/articles/128971-u_rivnomu_upravljajucha_kompanija_namagajetjsja_shahrajsjkim_shljahom_zahopiti_tsilij_mikrorajon У Рівному управляюча компанія намагається шахрайським шляхом захопити цілий мікрорайон
Вірогідніше,- ТОВ "Місто для людей" https://nashigroshi.org/2019/04/20/amku-vziavsia-analizuvaty-dii-misto-dlia-liudey-eks-zamministra-iaki-skopom-zbyraiut-zhytbudynky-v-upravlinnia/ АМКУ взявся аналізувати дії «Місто для людей» екс-замміністра, які скопом збирають житбудинки в управління (20.04.2019)
Чи обидві ? (Аце важливо, з-за схеми роботи цих жуліків).

"...Оказалось, что ООО «Еврокомунсервис» является генеральным подрядчиком ООО «Місто для людей» в каждом городе. Таким образом, одни и те же люди создали интересную структуру управления: официально управляющей компанией в ходе проведения конкурсов признают «МДЛ», которое не имеет своего штата работников. А уже после этого «Місто для людей» назначает своего генерального подрядчика - «Еврокомунсервис». Так, «МДЛ» занимается только администрированием обслуживания жилых домов, когда всю работу выполняет другая компания.
Выходит, что такую высокую цену за обслуживание домов украинцы платят не за высокий европейский уровень сервиса, а за существование двух одинаковых фирм, созданных одними и теми же людьми...." https://nikcenter.org/newsItem/46470
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19.07.2021 14:00 Ответить
у меня у друга так же бизнес перетерпел много проблем и падений в период пандемии и так же уже хотел продавать но я посоветовала попробовать купить лед экран для наружной рекламі в бизнес ценрах и подобного рода зданиях и благодаря компании https://www.pixelmarket.com.ua/ru/svetodiodnye-ekrany/ https://www.pixelmarket.com.ua/ru/svetodiodnye-ekrany/ все действительно получилось и удалось поставить его бизнес на ноги)
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22.08.2021 15:05 Ответить
 
 