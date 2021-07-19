Министр инфраструктуры Кубраков продал свой бизнес

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что продал свою долю бизнеса в компании, специализирующейся на управлении недвижимостью и услугах ЖКХ.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с партнерами я основал свой бизнес в 2016 году. За короткий период компания, специализирующаяся на управлении недвижимостью и ЖКХ- услугах, вышла на рынок более 10 городов Украины. В 2019 году, когда я впервые принял решение присоединиться к избирательному списку "Слуги народа", я передал свою долю в группе компаний в управление. В конце 2020 года я принял решение продать свою долю бизнеса. Для оценки ее стоимости была привлечена компания из большой четверки", - написал Кубраков.

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По его словам, подготовка к соглашению продолжалась несколько месяцев и наконец завершена.

"Все результаты соответствующих сделок будут задекларованы", - отметил глава Мининфраструктуры.