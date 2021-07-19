Министр инфраструктуры Кубраков продал свой бизнес
Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что продал свою долю бизнеса в компании, специализирующейся на управлении недвижимостью и услугах ЖКХ.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Вместе с партнерами я основал свой бизнес в 2016 году. За короткий период компания, специализирующаяся на управлении недвижимостью и ЖКХ- услугах, вышла на рынок более 10 городов Украины. В 2019 году, когда я впервые принял решение присоединиться к избирательному списку "Слуги народа", я передал свою долю в группе компаний в управление. В конце 2020 года я принял решение продать свою долю бизнеса. Для оценки ее стоимости была привлечена компания из большой четверки", - написал Кубраков.
По его словам, подготовка к соглашению продолжалась несколько месяцев и наконец завершена.
"Все результаты соответствующих сделок будут задекларованы", - отметил глава Мининфраструктуры.
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А теперь ...когда к власти пришло зеленое стадо во главе с ослом...когда в страну валит поток инвестиций...когда сбу уже не кошмарит бизнес...когда в стране учителя получают по 4000 баксов...оно бизнес продало...
Ну не идиот а???😀
доколе?!
А що це за успішний бізнес ,якщо не секрет ?
ТОВ "Єврокомунсервіс "? https://antikor.com.ua/articles/128971-u_rivnomu_upravljajucha_kompanija_namagajetjsja_shahrajsjkim_shljahom_zahopiti_tsilij_mikrorajon У Рівному управляюча компанія намагається шахрайським шляхом захопити цілий мікрорайон
Вірогідніше,- ТОВ "Місто для людей" https://nashigroshi.org/2019/04/20/amku-vziavsia-analizuvaty-dii-misto-dlia-liudey-eks-zamministra-iaki-skopom-zbyraiut-zhytbudynky-v-upravlinnia/ АМКУ взявся аналізувати дії «Місто для людей» екс-замміністра, які скопом збирають житбудинки в управління (20.04.2019)
Чи обидві ? (Аце важливо, з-за схеми роботи цих жуліків).
"...Оказалось, что ООО «Еврокомунсервис» является генеральным подрядчиком ООО «Місто для людей» в каждом городе. Таким образом, одни и те же люди создали интересную структуру управления: официально управляющей компанией в ходе проведения конкурсов признают «МДЛ», которое не имеет своего штата работников. А уже после этого «Місто для людей» назначает своего генерального подрядчика - «Еврокомунсервис». Так, «МДЛ» занимается только администрированием обслуживания жилых домов, когда всю работу выполняет другая компания.
Выходит, что такую высокую цену за обслуживание домов украинцы платят не за высокий европейский уровень сервиса, а за существование двух одинаковых фирм, созданных одними и теми же людьми...." https://nikcenter.org/newsItem/46470