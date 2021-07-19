Міністр інфраструктури Кубраков продав свій бізнес

Міністр інфраструктури Олександр Кубраком заявив, що продав свою частку бізнесу в компанії, що спеціалізується на управлінні нерухомістю та послугах ЖКГ.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Разом із партнерами я заснував свій бізнес у 2016 році. За короткий період компанія, яка спеціалізується на управлінні нерохумістю та ЖКГ послугах, вийшла на ринок більш ніж 10 міст України. У 2019 році, коли я вперше прийняв рішення приєднатися до виборчого списку "Слуги народу", я передав свою частку у групі компаній в управління. Наприкінці 2020 року я прийняв рішення продати свою частку бізнесу. Для оцінки її вартості була залучена компанія з великої четвірки", - написав Кубраков.

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За його словами, підготовка до угоди тривала кілька місяців і нарешті була завершена.

"Всі результати відповідних угод будуть задекларовані", - зазначив глава Мінінфраструктури.