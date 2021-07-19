Міністр інфраструктури Кубраков продав свій бізнес
Міністр інфраструктури Олександр Кубраком заявив, що продав свою частку бізнесу в компанії, що спеціалізується на управлінні нерухомістю та послугах ЖКГ.
Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Разом із партнерами я заснував свій бізнес у 2016 році. За короткий період компанія, яка спеціалізується на управлінні нерохумістю та ЖКГ послугах, вийшла на ринок більш ніж 10 міст України. У 2019 році, коли я вперше прийняв рішення приєднатися до виборчого списку "Слуги народу", я передав свою частку у групі компаній в управління. Наприкінці 2020 року я прийняв рішення продати свою частку бізнесу. Для оцінки її вартості була залучена компанія з великої четвірки", - написав Кубраков.
За його словами, підготовка до угоди тривала кілька місяців і нарешті була завершена.
"Всі результати відповідних угод будуть задекларовані", - зазначив глава Мінінфраструктури.
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А теперь ...когда к власти пришло зеленое стадо во главе с ослом...когда в страну валит поток инвестиций...когда сбу уже не кошмарит бизнес...когда в стране учителя получают по 4000 баксов...оно бизнес продало...
Ну не идиот а???😀
доколе?!
А що це за успішний бізнес ,якщо не секрет ?
ТОВ "Єврокомунсервіс "? https://antikor.com.ua/articles/128971-u_rivnomu_upravljajucha_kompanija_namagajetjsja_shahrajsjkim_shljahom_zahopiti_tsilij_mikrorajon У Рівному управляюча компанія намагається шахрайським шляхом захопити цілий мікрорайон
Вірогідніше,- ТОВ "Місто для людей" https://nashigroshi.org/2019/04/20/amku-vziavsia-analizuvaty-dii-misto-dlia-liudey-eks-zamministra-iaki-skopom-zbyraiut-zhytbudynky-v-upravlinnia/ АМКУ взявся аналізувати дії «Місто для людей» екс-замміністра, які скопом збирають житбудинки в управління (20.04.2019)
Чи обидві ? (Аце важливо, з-за схеми роботи цих жуліків).
"...Оказалось, что ООО «Еврокомунсервис» является генеральным подрядчиком ООО «Місто для людей» в каждом городе. Таким образом, одни и те же люди создали интересную структуру управления: официально управляющей компанией в ходе проведения конкурсов признают «МДЛ», которое не имеет своего штата работников. А уже после этого «Місто для людей» назначает своего генерального подрядчика - «Еврокомунсервис». Так, «МДЛ» занимается только администрированием обслуживания жилых домов, когда всю работу выполняет другая компания.
Выходит, что такую высокую цену за обслуживание домов украинцы платят не за высокий европейский уровень сервиса, а за существование двух одинаковых фирм, созданных одними и теми же людьми...." https://nikcenter.org/newsItem/46470