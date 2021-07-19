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Новости Рынок земли
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С момента запуска рынка земли заключено более тысячи сделок купли-продажи, - Минагрополитики

С момента запуска рынка земли заключено более тысячи сделок купли-продажи, - Минагрополитики

С момента запуска рынка земли 1 июля и по состоянию на утро 19 июля в Украине проведено 1 107 земельных сделок на участки с/х назначения общей площадью 1,53 тыс. га. Лидерами по количеству заключенных договоров являются Полтавская и Харьковская и области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Кроме того, подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 3 804 нотариуса. Всего заявлений - 4 246, из них согласовано 3 729, в очереди на рассмотрение - 26, отказ получили 491. Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.

Также читайте: Минагрополитики отчиталось о неделе работы рынка земли: поданы 2832 заявления, из них 2471 согласовано, больше всего скупают участки на Полтавщине и Виннитчине. ИНФОГРАФИКА

С момента запуска рынка земли заключено более тысячи сделок купли-продажи, - Минагрополитики 01

земля (1950) Минагрополитики (412) продажа (484)


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Топ комментарии
+1
Членограй решил распродать Украину оптом и в розницу!!! нужно выходить на Майдан 3 и возвращать ПОРОХА в президенты, что бы остановить продажу нашей земли!!!
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19.07.2021 13:43 Ответить
+1
А хто покупці????????????????? головне щоб там не пахло мокшанцями і китайцями!!!!!!!!!!
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19.07.2021 13:44 Ответить
+1
в сраной Африке и то не торгуют землёй.
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19.07.2021 13:46 Ответить
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Членограй решил распродать Украину оптом и в розницу!!! нужно выходить на Майдан 3 и возвращать ПОРОХА в президенты, что бы остановить продажу нашей земли!!!
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19.07.2021 13:43 Ответить
Так Порох точно так же за продажу земли, как в цивилизоввнных странах)
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19.07.2021 15:11 Ответить
А хто покупці????????????????? головне щоб там не пахло мокшанцями і китайцями!!!!!!!!!!
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19.07.2021 13:44 Ответить
Хотя бы 10 000 иероглифов надо выучить на всякий случай, да побыстрее!
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19.07.2021 13:53 Ответить
в сраной Африке и то не торгуют землёй.
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19.07.2021 13:46 Ответить
Почему "сраной"?
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19.07.2021 13:54 Ответить
потому как нигде я так не мёрз,как в этой сраной Африке.
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19.07.2021 14:01 Ответить
То ты по пьяни не туда забрёл.
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19.07.2021 14:14 Ответить
тебе,алкашу,виднее...
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19.07.2021 14:54 Ответить
Ну да, потому что она сраная. А в развитых странах торгуют.
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19.07.2021 15:10 Ответить
в развитых закон работает,а у нас опять будет через жЁпу.
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19.07.2021 15:35 Ответить
З моменту запуску ринку землі укладено більш як тисячу угод купівлі-продажу, - Мінагрополітики - Цензор.НЕТ 1530
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19.07.2021 13:55 Ответить
І все це незаконно бо притирічить Конституції. Йде фіктивна "легалізація" вкраденого раніше. Нагадую,що не лише Зелень злочинець, ше й покидьки Порошенка та Сяви Вакарчука допомогли це антиконституційне і антидержавне злодійство протягнути в зРаді.
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19.07.2021 13:58 Ответить
де ви такі убогі беретесь... моя земля - моє право... хочу сам обробляю, хочу здам в оренду, захочу продам... і пошлі всі скептики і йуліні долбодятли... туди куди не ходять.
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19.07.2021 14:57 Ответить
Все по букве статьи номер 14, право собственности гарантируется владельцам, а право собственности означает возможность продажи собственности. Навыдумывают противоречий себе...
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19.07.2021 15:13 Ответить
Рынок земли нужен как воздух.бют и Юля захватили незаконно и удерживают земли.При этом не платят ни чего в казну.По этому должны прийти новые законные хозяева этой земли и наполнить бюджет налогами и сборами.В Польше земдя стоит 11000 евро га.По этому продавать землю дешевле - нет смысла.Скоро и у нас земля будет стоить 12-15 тысяч евро за га через 5-10 лет!!!
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19.07.2021 14:59 Ответить
Рынок это не про "должны прийти новые хозяева", а должны прийти сначала покупатели и им должны сначала продать.
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19.07.2021 15:15 Ответить
так нe факти продажу рахувати трeба. а у кого тeпeр зeмля хто власник
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19.07.2021 19:48 Ответить
 
 