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С момента запуска рынка земли заключено более тысячи сделок купли-продажи, - Минагрополитики
С момента запуска рынка земли 1 июля и по состоянию на утро 19 июля в Украине проведено 1 107 земельных сделок на участки с/х назначения общей площадью 1,53 тыс. га. Лидерами по количеству заключенных договоров являются Полтавская и Харьковская и области.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Кроме того, подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 3 804 нотариуса. Всего заявлений - 4 246, из них согласовано 3 729, в очереди на рассмотрение - 26, отказ получили 491. Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.
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