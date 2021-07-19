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Новости Коронавирус и карантин
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Турция может закрыть границы для туристов из-за распространения штамма "Дельта"

Турция может закрыть границы для туристов из-за распространения штамма

Власти Турции могут закрыть границы после ухудшения ситуации с коронавирусом из-за штамма "Дельта". Однако пока такой вопрос на повестке не стоит.

Об этом заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой в эфире телеканала CNN Turk, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Число случаев заражения штаммом "Дельта" в стране возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750. По словам министра, существует вероятность закрытия границ страны, но пока такой вопрос не стоит.

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"Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом "Дельта". Однако по международным авиарейсам во внимание принимается ситуация по всей стране", - заявил Эрсой, отвечая на вопрос о возможности закрытия Турции в этом сезоне из-за распространения нового штамма.

Однако, по его словам, пока "все идет хорошо".

граница (5302) карантин (16729) туризм (1543) Турция (3498) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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а не надо было ракоцапов пущать.
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19.07.2021 14:55 Ответить
рашкотуристо навезли спутнік ве в дельтаверсії
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19.07.2021 14:57 Ответить
дуже уповільнена реакція Туреччини: свинособаки "понаїхали", та вже й наші туристи звідти привезли цей штам до України..
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19.07.2021 15:10 Ответить
не имей дел с макшой
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19.07.2021 15:15 Ответить
Кто вам доктор,Кацапов пустили когда знали что там бум Дельты,не было кацапов было мало случаев,как раз прошло 2 недели, деньги затмили даже смерть своих же граждан от ковид
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19.07.2021 15:46 Ответить
Т.е. сначала Турки без тестов принимали любой сброд, а теперь не будут принимать никого.

Ну и что они выиграли?
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19.07.2021 16:03 Ответить
Вот это поворот, а как же деньги?))))
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19.07.2021 16:17 Ответить
В гробу карманов нет, как оказалось.
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19.07.2021 17:46 Ответить
 
 