Турция может закрыть границы для туристов из-за распространения штамма "Дельта"

Власти Турции могут закрыть границы после ухудшения ситуации с коронавирусом из-за штамма "Дельта". Однако пока такой вопрос на повестке не стоит.

Об этом заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой в эфире телеканала CNN Turk, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Число случаев заражения штаммом "Дельта" в стране возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750. По словам министра, существует вероятность закрытия границ страны, но пока такой вопрос не стоит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцам для въезда в Турцию теперь достаточно экспресс-теста или справки о перенесенном COVID-19, - представитель посольства Билык

"Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом "Дельта". Однако по международным авиарейсам во внимание принимается ситуация по всей стране", - заявил Эрсой, отвечая на вопрос о возможности закрытия Турции в этом сезоне из-за распространения нового штамма.

Однако, по его словам, пока "все идет хорошо".