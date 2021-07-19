Туреччина може закрити кордони для туристів через поширення штаму "Дельта"

Влада Туреччини може закрити кордони після погіршення ситуації з коронавірусом через штам "Дельта". Однак поки таке питання на порядку денному не стоїть.

Про це заявив міністр культури і туризму республіки Мехмет Нурі Ерсой в ефірі телеканалу CNN Turk, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Кількість випадків зараження штамом "Дельта" в країні зросла за останній тиждень майже втричі і досягла 750. За словами міністра, є можливість закриття кордонів країни, але поки таке питання не стоїть.

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"Ні від чого гарантії немає, і, звичайно, потрібно дивитися, що відбувається в ряді провінцій зі штамом "Дельта". Однак щодо міжнародних авіарейсів до уваги береться ситуація по всій країні", - заявив Ерсой, відповідаючи на питання про можливість закриття Туреччини в цьому сезоні через поширення нового штаму.

Однак, за його словами, поки "все йде добре".