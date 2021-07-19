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Новини Коронавірус і карантин
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Туреччина може закрити кордони для туристів через поширення штаму "Дельта"

Туреччина може закрити кордони для туристів через поширення штаму

Влада Туреччини може закрити кордони після погіршення ситуації з коронавірусом через штам "Дельта". Однак поки таке питання на порядку денному не стоїть.

Про це заявив міністр культури і туризму республіки Мехмет Нурі Ерсой в ефірі телеканалу CNN Turk, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Кількість випадків зараження штамом "Дельта" в країні зросла за останній тиждень майже втричі і досягла 750. За словами міністра, є можливість закриття кордонів країни, але поки таке питання не стоїть.

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"Ні від чого гарантії немає, і, звичайно, потрібно дивитися, що відбувається в ряді провінцій зі штамом "Дельта". Однак щодо міжнародних авіарейсів до уваги береться ситуація по всій країні", - заявив Ерсой, відповідаючи на питання про можливість закриття Туреччини в цьому сезоні через поширення нового штаму.

Однак, за його словами, поки "все йде добре".

Автор: 

кордон (4817) карантин (18172) туризм (1564) Туреччина (3620) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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а не надо было ракоцапов пущать.
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19.07.2021 14:55 Відповісти
рашкотуристо навезли спутнік ве в дельтаверсії
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19.07.2021 14:57 Відповісти
дуже уповільнена реакція Туреччини: свинособаки "понаїхали", та вже й наші туристи звідти привезли цей штам до України..
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19.07.2021 15:10 Відповісти
не имей дел с макшой
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19.07.2021 15:15 Відповісти
Кто вам доктор,Кацапов пустили когда знали что там бум Дельты,не было кацапов было мало случаев,как раз прошло 2 недели, деньги затмили даже смерть своих же граждан от ковид
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19.07.2021 15:46 Відповісти
Т.е. сначала Турки без тестов принимали любой сброд, а теперь не будут принимать никого.

Ну и что они выиграли?
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19.07.2021 16:03 Відповісти
Вот это поворот, а как же деньги?))))
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19.07.2021 16:17 Відповісти
В гробу карманов нет, как оказалось.
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19.07.2021 17:46 Відповісти
 
 