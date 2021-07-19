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В Киеве утверждены новые парковочные зоны: тарифы. КАРТА

В Киеве утверждены новые парковочные зоны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram.

Зона I, которая охватывает центр Киева и имеет высокий спрос на парковку, расширилась с 66 парковочных площадок на 1451 машиноместо до 224 парковочных площадок на 4320 автомобилей. Также созданы "острова" I Зоны внутри II Зоны - в районе "Караваевых дач" и радиорынка, а также части территории в пределах Демеевская площади.

Зона II (прецентр), уменьшилась с 247 парковочных площадок на 4856 машиномест до 123 площадок на 2847 автомобилей. При этом она расширилась географически. "Острова" II Зоны также созданы внутри III Зоны - возле рынков "Троещина", "Лесной" ( "Юность"), авторынка, метро "Лесная" и музея "Пирогово".

Зона III - спальные районы с наименьшим трафиком.

В Киеве утверждены новые парковочные зоны: тарифы 01

Определение новых зон опирается на профессиональный анализ данных от программного продукта Tomtom Move O / D - самого известного в мире источника статистики автомобильных поездок в крупных городах. Компания "А + С Украина" по заказу городских властей использовала данные для расчета и обоснования зонирования спроса на парковочные места.

Новое зонирование можно посмотреть на интерактивной карте - https://gis.kyivcity.gov.ua/p/ 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Две недели лояльности: до 16 июля в Киеве не будут штрафовать водителей, которые не оплатили парковку

Также с 1 июля начали действовать новые тарифы на парковку.

Так, стоимость часа парковки в I зоне, охватывающей центральную часть города, составит 35 грн/час.

Стоимость во II зоне, на прилегающих к центру территориях - 25 грн/час.

В спальных районах города стоимость остается без изменений - 5 грн/час.

В выходные дни, а также в рабочие дни с 22:00 до 8:00 парковки остается бесплатным.

Оплата за парковку осуществляется безналичным путем через приложения "Киев Цифровой", "Приват 24", Easy Pay или через интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua. Наличными парковку можно оплатить только в терминале Easy Pay.

КГГА (2989) Киев (25667) парковка (288)


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Тачку под своим домом можно ставить теперь за деньги, четко. Вопрос, в случае если с ней что-то случается, компенсирует ли это КМДА? Логично было бы, по скольку теперь это не просто человек припарковался по ПДД, это услуга которую предоставляет Киев
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19.07.2021 15:32 Ответить
Якась хитра друга зона у спальних районах: біля авторинку Чапаєвка, біля авторинку Перова, біля Троєщинського базару, базару на Лісовій, Дарницького базару, лікарні швидкої допомоги...
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19.07.2021 15:41 Ответить
пришли настоящие барыги, зебилы будут страдать!
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19.07.2021 16:01 Ответить
До банды соевых мародеров им еще далеко, хотя в Киеве по прежнему правит банда соевых мародеров, во главе с Кличко.
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19.07.2021 16:33 Ответить
С центра парковки на тротуарах надо убрать полностью, город для людей, а не машин.
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19.07.2021 16:34 Ответить
Правильно. Нужно запретить всему транспорту заезжать в Киев. Город для людей без мозгов.
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19.07.2021 16:39 Ответить
Почему быдланы которые купили себе какую то тарантайку думают, что им кто то должен организовывать стоянку в центре города? Вообще въезд в центр города надо сделать платным, как в Европе
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19.07.2021 23:38 Ответить
Та чего мелочится? Въезд во все города нужно сделать платным. Переплюнем европу в платежах и идиотах.
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20.07.2021 10:11 Ответить
Как парковка может быть в два раза выше средней зарплаты в стране?
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19.07.2021 16:38 Ответить
 
 