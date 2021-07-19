У Києві затверджено нові паркувальні зони: тарифи. КАРТА

У Києві затверджено нові паркувальні зони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА у Telegram.

Зона І, яка охоплює центр Києва і має найвищий попит на паркування, розширилася з 66 паркувальних майданчиків на 1451 машиномісце до 224 паркомайданчиків на 4320 автомобілів. Також створено "острови" І Зони всередині ІІ Зони – в районі "Караваєвих дач" та радіоринку, а також частини території у межах Деміївської площі".



Зона ІІ (прецентр) зменшилася з 247 паркомайданчиків на 4856 машиномісць до 123 майданчиків на 2847 автомобілів. При цьому вона розширилась географічно. "Острови" ІІ Зони також створені всередині ІІІ Зони – біля ринків "Троєщина", "Лісовий" ("Юність"), авторинку, метро "Лісова" та музею "Пирогово".

Зона ІІІ - спальні райони з найменшим трафіком.

Визначення нових зон спирається на професійний аналіз даних від програмного продукту Tomtom Move O/D – найвідомішого у світі джерела статистики автомобільних поїздок у великих містах. Компанія "А+С Україна" на замовлення міської влади використала дані для розрахунку та обґрунтування зонування попиту на паркувальні місця.

Нове зонування можна подивитися на інтерактивній карті - https://gis.kyivcity.gov.ua/p/

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Також з 1 липня почали діяти нові тарифи на паркування.

Так, вартість години паркування в I зоні, яка охоплює центральну частину міста, становитиме 35 грн/год.

Вартість у II зоні, на прилеглих до центру територіях - 25 грн/год.

У спальних районах міста вартість залишається без змін - 5 грн/год.

У вихідні дні, а також у робочі дні з 22:00 до 8:00 парковки залишаються безкоштовними.

Оплата за паркування здійснюється безготівковим шляхом через додатки "Київ Цифровий", "Приват 24", Easy Pay або через інтернет-сайти ipay.ua або easypay.ua. Готівкою паркування можна оплатити лише в терміналі Easy Pay.