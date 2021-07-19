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У Києві затверджено нові паркувальні зони: тарифи. КАРТА

У Києві затверджено нові паркувальні зони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА у Telegram.

Зона І, яка охоплює центр Києва і має найвищий попит на паркування, розширилася з 66 паркувальних майданчиків на 1451 машиномісце до 224 паркомайданчиків на 4320 автомобілів. Також створено "острови" І Зони всередині ІІ Зони – в районі "Караваєвих дач" та радіоринку, а також частини території у межах Деміївської площі".

Зона ІІ (прецентр) зменшилася з 247 паркомайданчиків на 4856 машиномісць до 123 майданчиків на 2847 автомобілів. При цьому вона розширилась географічно. "Острови" ІІ Зони також створені всередині ІІІ Зони – біля ринків "Троєщина", "Лісовий" ("Юність"), авторинку, метро "Лісова" та музею "Пирогово".

Зона ІІІ - спальні райони з найменшим трафіком.

У Києві затверджено нові паркувальні зони: тарифи 01

Визначення нових зон спирається на професійний аналіз даних від програмного продукту Tomtom Move O/D – найвідомішого у світі джерела статистики автомобільних поїздок у великих містах. Компанія "А+С Україна" на замовлення міської влади використала дані для розрахунку та обґрунтування зонування попиту на паркувальні місця.

Нове зонування можна подивитися на інтерактивній карті - https://gis.kyivcity.gov.ua/p/ 

Також читайте: Два тижні лояльності: до 16 липня в Києві не штрафуватимуть водіїв, які не оплатили паркування

Також з 1 липня почали діяти нові тарифи на паркування.

Так, вартість години паркування в I зоні, яка охоплює центральну частину міста, становитиме 35 грн/год.

Вартість у II зоні, на прилеглих до центру територіях - 25 грн/год.

У спальних районах міста вартість залишається без змін - 5 грн/год.

У вихідні дні, а також у робочі дні з 22:00 до 8:00 парковки залишаються безкоштовними.

Оплата за паркування здійснюється безготівковим шляхом через додатки "Київ Цифровий", "Приват 24", Easy Pay або через інтернет-сайти ipay.ua або easypay.ua. Готівкою паркування можна оплатити лише в терміналі Easy Pay.

Автор: 

КМДА (2379) Київ (19640) паркування (292)


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Тачку под своим домом можно ставить теперь за деньги, четко. Вопрос, в случае если с ней что-то случается, компенсирует ли это КМДА? Логично было бы, по скольку теперь это не просто человек припарковался по ПДД, это услуга которую предоставляет Киев
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19.07.2021 15:32 Відповісти
Якась хитра друга зона у спальних районах: біля авторинку Чапаєвка, біля авторинку Перова, біля Троєщинського базару, базару на Лісовій, Дарницького базару, лікарні швидкої допомоги...
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19.07.2021 15:41 Відповісти
пришли настоящие барыги, зебилы будут страдать!
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19.07.2021 16:01 Відповісти
До банды соевых мародеров им еще далеко, хотя в Киеве по прежнему правит банда соевых мародеров, во главе с Кличко.
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19.07.2021 16:33 Відповісти
С центра парковки на тротуарах надо убрать полностью, город для людей, а не машин.
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19.07.2021 16:34 Відповісти
Правильно. Нужно запретить всему транспорту заезжать в Киев. Город для людей без мозгов.
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19.07.2021 16:39 Відповісти
Почему быдланы которые купили себе какую то тарантайку думают, что им кто то должен организовывать стоянку в центре города? Вообще въезд в центр города надо сделать платным, как в Европе
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19.07.2021 23:38 Відповісти
Та чего мелочится? Въезд во все города нужно сделать платным. Переплюнем европу в платежах и идиотах.
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20.07.2021 10:11 Відповісти
Как парковка может быть в два раза выше средней зарплаты в стране?
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19.07.2021 16:38 Відповісти
 
 