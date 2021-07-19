Международные военные учения "Три меча-2021" стартовали на Львовщине

В учениях, которые проходят во Львовской области, принимают участие 1200 военнослужащих из Украины, Литвы, Польши и США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Учения проходят на территории Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. В них принимают участие 1200 военнослужащих из Украины, Польши, Литвы, входящих в литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского, а также из США.

"Три меча-2021" впервые проходят на территории Украины. Эти военные учения направлены на улучшение и углубление партнерства и военного сотрудничества стран Люблинского треугольника: Польши, Литвы и Украины.

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В течение первой недели военнослужащие из Литвы, Польши и Украины будут определяться с основными вопросами сценария будущего обучения, а также распределят обязанности и сферы ответственности стран-участниц в контексте упомянутых маневров.

В рамках учений военнослужащие будут проводить учебные стрельбы из стрелкового оружия, осуществлять полеты на вертолетах армейской авиации. Во время занятий на учебных участках полигона будет использоваться бронетехника.

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Поскольку это одни из крупнейших военных учений, территория Яворовского полигона охраняется подразделениями Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Учения продлятся до 30 июля.