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Международные военные учения "Три меча-2021" стартовали на Львовщине

Международные военные учения

В учениях, которые проходят во Львовской области, принимают участие 1200 военнослужащих из Украины, Литвы, Польши и США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Учения проходят на территории Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. В них принимают участие 1200 военнослужащих из Украины, Польши, Литвы, входящих в литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского, а также из США.

"Три меча-2021" впервые проходят на территории Украины. Эти военные учения направлены на улучшение и углубление партнерства и военного сотрудничества стран Люблинского треугольника: Польши, Литвы и Украины.

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В течение первой недели военнослужащие из Литвы, Польши и Украины будут определяться с основными вопросами сценария будущего обучения, а также распределят обязанности и сферы ответственности стран-участниц в контексте упомянутых маневров.

В рамках учений военнослужащие будут проводить учебные стрельбы из стрелкового оружия, осуществлять полеты на вертолетах армейской авиации. Во время занятий на учебных участках полигона будет использоваться бронетехника.

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Поскольку это одни из крупнейших военных учений, территория Яворовского полигона охраняется подразделениями Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Учения продлятся до 30 июля.

Автор: 

Литва (2501) Польша (8500) США (27101) военные учения (3462) ВСУ (6683)


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Основний фронт - з Росії.
Причина: готовність Японії вступити у війну на захист Тайваню.
У відео від КПК розповідається про 6 пунктів «знищення Японії».
Також опублікована мапа російсько-китайського наступу на Японію.
Основний масив - з Приморського краю - для окупації Хоккайдо та Хоншю (Токіо, Кіото, Осака тощо).
Також видно наступ нп Південну Корею.

Международные военные учения "Три меча-2021" стартовали на Львовщине - Цензор.НЕТ 9188
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19.07.2021 16:44 Ответить
Міжнародні військові навчання "Три мечі-2021" стартували на Львівщині - Цензор.НЕТ 4832
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19.07.2021 20:02 Ответить
 
 