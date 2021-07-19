Международные военные учения "Три меча-2021" стартовали на Львовщине
В учениях, которые проходят во Львовской области, принимают участие 1200 военнослужащих из Украины, Литвы, Польши и США.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Учения проходят на территории Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. В них принимают участие 1200 военнослужащих из Украины, Польши, Литвы, входящих в литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского, а также из США.
"Три меча-2021" впервые проходят на территории Украины. Эти военные учения направлены на улучшение и углубление партнерства и военного сотрудничества стран Люблинского треугольника: Польши, Литвы и Украины.
В течение первой недели военнослужащие из Литвы, Польши и Украины будут определяться с основными вопросами сценария будущего обучения, а также распределят обязанности и сферы ответственности стран-участниц в контексте упомянутых маневров.
В рамках учений военнослужащие будут проводить учебные стрельбы из стрелкового оружия, осуществлять полеты на вертолетах армейской авиации. Во время занятий на учебных участках полигона будет использоваться бронетехника.
Поскольку это одни из крупнейших военных учений, территория Яворовского полигона охраняется подразделениями Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.
Учения продлятся до 30 июля.
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Пропаганда КНР заявила про готовність Росії та Китаю розпочати глобальну війну.
Обіцяють поділ Японії на 4 окупаційні зони, використання ядерної зброї та залучення Північної Кореї.
Основний фронт - з Росії.
Причина: готовність Японії вступити у війну на захист Тайваню.
У відео від КПК розповідається про 6 пунктів «знищення Японії».
Також опублікована мапа російсько-китайського наступу на Японію.
Основний масив - з Приморського краю - для окупації Хоккайдо та Хоншю (Токіо, Кіото, Осака тощо).
Також видно наступ нп Південну Корею.