Міжнародні військові навчання "Три мечі-2021" стартували на Львівщині

У навчаннях, які проходять у Львівській області, беруть участь 1200 військовослужбовців з України, Литви, Польщі та США.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Навчання проходять на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. У них беруть участь 1200 військовослужбовців з України, Польщі, Литви, що входять до литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького, а також зі США.

"Три мечі-2021" вперше відбуваються на території України. Ці військові навчання скеровані на покращення і поглиблення партнерства і військової співпраці країн Люблінського трикутника: Польщі, Литви й України.

Також дивіться: Гвардійський підрозділ протиповітряної оборони провів навчання під Маріуполем. ФОТОрепортаж

У рамках навчань військовослужбовці проводитимуть навчальні стрільби зі стрілецької зброї, здійснюватимуть польоти на вертольотах армійської авіації. Під час занять на навчальних ділянках полігону залучатиметься бронетехніка.

Через те, що це одні з найбільших військових навчань, територія Яворівського полігону, як неформально відомий МЦМБ, охороняється підрозділами Військової служби правопорядку Збройних сил України.

Навчання триватимуть до 30 липня.