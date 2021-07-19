Міжнародні військові навчання "Три мечі-2021" стартували на Львівщині
У навчаннях, які проходять у Львівській області, беруть участь 1200 військовослужбовців з України, Литви, Польщі та США.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Навчання проходять на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. У них беруть участь 1200 військовослужбовців з України, Польщі, Литви, що входять до литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького, а також зі США.
"Три мечі-2021" вперше відбуваються на території України. Ці військові навчання скеровані на покращення і поглиблення партнерства і військової співпраці країн Люблінського трикутника: Польщі, Литви й України.
У рамках навчань військовослужбовці проводитимуть навчальні стрільби зі стрілецької зброї, здійснюватимуть польоти на вертольотах армійської авіації. Під час занять на навчальних ділянках полігону залучатиметься бронетехніка.
Через те, що це одні з найбільших військових навчань, територія Яворівського полігону, як неформально відомий МЦМБ, охороняється підрозділами Військової служби правопорядку Збройних сил України.
Навчання триватимуть до 30 липня.
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Також видно наступ нп Південну Корею.