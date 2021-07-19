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Міжнародні військові навчання "Три мечі-2021" стартували на Львівщині

Міжнародні військові навчання

У навчаннях, які проходять у Львівській області, беруть участь 1200 військовослужбовців з України, Литви, Польщі та США.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Навчання проходять на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. У них беруть участь 1200 військовослужбовців з України, Польщі, Литви, що входять до литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького, а також зі США.

"Три мечі-2021" вперше відбуваються на території України. Ці військові навчання скеровані на покращення і поглиблення партнерства і військової співпраці країн Люблінського трикутника: Польщі, Литви й України.

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У рамках навчань військовослужбовці проводитимуть навчальні стрільби зі стрілецької зброї, здійснюватимуть польоти на вертольотах армійської авіації. Під час занять на навчальних ділянках полігону залучатиметься бронетехніка.

Через те, що це одні з найбільших військових навчань, територія Яворівського полігону, як неформально відомий МЦМБ, охороняється підрозділами Військової служби правопорядку Збройних сил України.

Навчання триватимуть до 30 липня.

Автор: 

Литва (2444) Польща (8620) США (23355) військові навчання (2781) ЗСУ (7655)


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Основний фронт - з Росії.
Причина: готовність Японії вступити у війну на захист Тайваню.
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Також опублікована мапа російсько-китайського наступу на Японію.
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Також видно наступ нп Південну Корею.

Международные военные учения "Три меча-2021" стартовали на Львовщине - Цензор.НЕТ 9188
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19.07.2021 16:44 Відповісти
Міжнародні військові навчання "Три мечі-2021" стартували на Львівщині - Цензор.НЕТ 4832
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19.07.2021 20:02 Відповісти
 
 