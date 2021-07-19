Удостоверение участника боевых действий появится в "Дії" уже в октябре, - Минветеранов

Минветеранов также работает над запуском онлайн платформы поддержки ветеранской предпринимательской инициативы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минветеранов.

"После запуска государственного реестра ветеранов мы планируем в октябре представить удостоверение участника боевых действий в онлайн-сервисе государственных услуг "Дія". Кроме того, в приложении будут не только удостоверение участника боевых действий, а всех категорий, которыми мы занимаемся. Это будет началом и инструментом для дальнейших сервисов. Также сейчас Минветеранов разрабатывает концепцию и прорабатывает реализацию льготного электронного билета, который будет реализован с помощью сервиса "Дія", - рассказал заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Владимир Левчук.

Кроме того, он отметил, что Минветеранов работает над запуском онлайн платформы поддержки ветеранской предпринимательской инициативы G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives), которая предоставит защитникам Украины равные возможности, независимо от географии проживания, для начала собственного бизнеса.

"Мы хотим объединить ряд онлайн платформ, которые сейчас созданы, чтобы максимально расширить аудиторию для доступа к этим сервисам. Здесь будут собраны все инструменты государственной поддержки в том числе и в регионах, а также от международных организаций", - подчеркнул замминистра.

Также читайте: 16 воинам-добровольцам ДУК "Правый сектор" вручены в Авдеевке удостоверения УБД, - Минветеранов. ФОТО