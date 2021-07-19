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Новости Агрессия России против Украины
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Удостоверение участника боевых действий появится в "Дії" уже в октябре, - Минветеранов

Удостоверение участника боевых действий появится в

Минветеранов также работает над запуском онлайн платформы поддержки ветеранской предпринимательской инициативы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минветеранов.

"После запуска государственного реестра ветеранов мы планируем в октябре представить удостоверение участника боевых действий в онлайн-сервисе государственных услуг "Дія". Кроме того, в приложении будут не только удостоверение участника боевых действий, а всех категорий, которыми мы занимаемся. Это будет началом и инструментом для дальнейших сервисов. Также сейчас Минветеранов разрабатывает концепцию и прорабатывает реализацию льготного электронного билета, который будет реализован с помощью сервиса "Дія", - рассказал заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Владимир Левчук.

Кроме того, он отметил, что Минветеранов работает над запуском онлайн платформы поддержки ветеранской предпринимательской инициативы G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives), которая предоставит защитникам Украины равные возможности, независимо от географии проживания, для начала собственного бизнеса.

"Мы хотим объединить ряд онлайн платформ, которые сейчас созданы, чтобы максимально расширить аудиторию для доступа к этим сервисам. Здесь будут собраны все инструменты государственной поддержки в том числе и в регионах, а также от международных организаций", - подчеркнул замминистра.

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Автор: 

УБД (129) Министерство по делам ветеранов (232) Минцифры (317) Дія (426)


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добкин с рабиновичем первые в очереди...
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19.07.2021 17:00 Ответить
Они на колчаковских фронтах...

Удостоверение участника боевых действий появится в "Дії" уже в октябре, - Минветеранов - Цензор.НЕТ 6013
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19.07.2021 17:07 Ответить
Это, что бы кацапы уже точно имели полные списки.
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19.07.2021 17:04 Ответить
Это что! Вот 4 повестки на призыв уже давно появились у Зели в "Бездії"...
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19.07.2021 17:25 Ответить
А потом будет примерно ТАК:

Во время первой экзаменационной сессии по государственному языку ... произошел технический сбой. Источник: https://censor.net/ru/n3277968

И ты СТАЛ - НИКТО !
https://censor.net/ru/n3277968
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19.07.2021 18:29 Ответить
Это значит в январе будет
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19.07.2021 19:30 Ответить
Для начала всем ветеранам-по смартону.!А то на кнопочном трудно в Дію зайти....
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19.07.2021 22:56 Ответить
 
 