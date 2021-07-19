Посвідчення учасника бойових дій з'явиться в "Дії" вже в жовтні, - Мінветеранів

Мінветеранів також працює над запуском онлайн-платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінветеранів.

"Після запуску державного реєстру ветеранів ми плануємо у жовтні презентувати посвідчення учасника бойових дій в онлайн-сервісі державних послуг "Дія". Крім того, в додатку будуть не тільки посвідчення учасника бойових дій, а всіх категорій, якими ми опікуємося. Це буде початком і інструментом для подальших сервісів. Також зараз Мінветеранів розробляє концепцію і пропрацьоває реалізацію пільгового електронного квитка, який буде реалізований за допомогою сервісу "Дія", - розповів заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Володимир Левчук.

Крім того він зазначив, що Мінветеранів працює над запуском онлайн платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives), яка надасть захисникам України рівні можливості, незалежно від географії проживання, для започаткування власного бізнесу.

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"Ми хочемо об’єднати низку онлайн платформ, які наразі створені, щоб максимально розширити аудиторію для доступу до цих сервісів. Тут будуть зібрані всі інструменти державної підтримки і тому числі й в регіонах, а також від міжнародних організацій", - наголосив заступник міністра.