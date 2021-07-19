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Посвідчення учасника бойових дій з'явиться в "Дії" вже в жовтні, - Мінветеранів

Посвідчення учасника бойових дій з'явиться в

Мінветеранів також працює над запуском онлайн-платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінветеранів.

"Після запуску державного реєстру ветеранів ми плануємо у жовтні презентувати посвідчення учасника бойових дій в онлайн-сервісі державних послуг "Дія". Крім того, в додатку будуть не тільки посвідчення учасника бойових дій, а всіх категорій, якими ми опікуємося. Це буде початком і інструментом для подальших сервісів. Також зараз Мінветеранів розробляє концепцію і пропрацьоває реалізацію пільгового електронного квитка, який буде реалізований за допомогою сервісу "Дія", - розповів заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Володимир Левчук.

Крім того він зазначив, що Мінветеранів працює над запуском онлайн платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives), яка надасть захисникам України рівні можливості, незалежно від географії проживання, для започаткування власного бізнесу.

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"Ми хочемо об’єднати низку онлайн платформ, які наразі створені, щоб максимально розширити аудиторію для доступу до цих сервісів. Тут будуть зібрані всі інструменти державної підтримки і тому числі й в регіонах, а також від міжнародних організацій", - наголосив заступник міністра.

Автор: 

УБД (136) Міністерство у справах ветеранів (305) Мінцифри (1205) Дія (1141)


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добкин с рабиновичем первые в очереди...
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19.07.2021 17:00 Відповісти
Они на колчаковских фронтах...

Удостоверение участника боевых действий появится в "Дії" уже в октябре, - Минветеранов - Цензор.НЕТ 6013
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19.07.2021 17:07 Відповісти
Это, что бы кацапы уже точно имели полные списки.
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19.07.2021 17:04 Відповісти
Это что! Вот 4 повестки на призыв уже давно появились у Зели в "Бездії"...
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19.07.2021 17:25 Відповісти
А потом будет примерно ТАК:

Во время первой экзаменационной сессии по государственному языку ... произошел технический сбой. Источник: https://censor.net/ru/n3277968

И ты СТАЛ - НИКТО !
https://censor.net/ru/n3277968
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19.07.2021 18:29 Відповісти
Это значит в январе будет
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19.07.2021 19:30 Відповісти
Для начала всем ветеранам-по смартону.!А то на кнопочном трудно в Дію зайти....
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19.07.2021 22:56 Відповісти
 
 