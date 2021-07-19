Пограничники Евросоюза будут патрулировать границу Беларуси и Литвы

Агентство Евросоюза по пограничной охране Frontex направит на будущей неделе неделе 60 пограничников для патрулирования границы между Литвой и Беларусью.

Об этом сообщил в понедельник исполнительный директор Frontex Фабрис Леджери, который посетил Литву, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Это первый случай размещения миссии Frontex на границе одного из государств ЕС с марта 2020 года, когда агентство начало патрулировать границу между Грецией и Турцией", - сообщает Euronews.

С просьбой об оказании экстренной помощи обратились власти Литвы - в связи с резким ростом числа мигрантов из стран Африки и Азии, пересекающих белорусско-литовскую границу, в последние недели. Подавляющее большинство переходит границу без необходимых документов и вне пунктов пропуска. С начала года в Литву таким образом попали уже более 2 тысяч человек, из них 1400 - в июле.

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"Мы столкнулись с чем-то беспрецедентным, - сказал Леджери, выступая перед журналистами в Вильнюсе. - Впервые в истории Frontex должен провести подобную операцию в этом регионе Европейского союза". Чиновник обвинил в сложившейся ситуации власти Беларуси. По его мнению, они используют мигрантов как рычаг давления на ЕС.

Официальный Минск не скрывает, что белорусские пограничники не препятствуют лицам, пытающимся проникнуть на территорию Литвы. По словам Александра Лукашенко, если ЕС вводит против Беларуси санкции, он не имеет права требовать от неё защищать его интересы.