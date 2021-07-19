Прикордонники Євросоюзу патрулюватимуть кордон Білорусі і Литви

Агентство Євросоюзу з прикордонної охорони Frontex направить наступного тижня 60 прикордонників для патрулювання кордону між Литвою і Білоруссю.

Про це повідомив у понеділок виконавчий директор Frontex Фабріс Леджер, який відвідав Литву, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радио Свобода.

"Це перший випадок розміщення місії Frontex на кордоні однієї з держав ЄС з березня 2020 року, коли агентство почало патрулювати кордон між Грецією і Туреччиною", - повідомляє Euronews.

З проханням про надання екстреної допомоги звернулася влада Литви - в зв'язку з різким зростанням кількості мігрантів з країн Африки та Азії, які перетинають білорусько-литовський кордон, в останні тижні. Переважна більшість переходить кордон без необхідних документів і поза пунктами пропуску. З початку року в Литву таким чином потрапили вже понад 2 тисячі осіб, з них 1400 - в липні.

"Ми зіткнулися з чимось безпрецедентним, - сказав Леджер, виступаючи перед журналістами у Вільнюсі. - Вперше в історії Frontex повинен провести подібну операцію в цьому регіоні Європейського Союзу". Чиновник звинуватив у ситуації, що склалася, владу Білорусі. На його думку, вони використовують мігрантів як важіль тиску на ЄС.

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Офіційний Мінськ не приховує, що білоруські прикордонники не перешкоджають особам, які намагаються проникнути на територію Литви. За словами Олександра Лукашенка, якщо ЄС вводить проти Білорусі санкції, він не має права вимагати від неї захищати його інтереси.