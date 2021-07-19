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Латвия и Эстония открыли въезд для туристов из Украины

Латвия и Эстония открыли въезд для туристов из Украины

Граждане Украины могут теперь совершать в Эстонию и Латвию все виды путешествий, в том числе и с целью туризма.

Об этом свидетельствуют данные на интерактивной карте МИД Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Для въезда в Латвию необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы. Также можно предъявить тест на антигены, проведенный не ранее, чем за 48 часа до пересечения границы. С этими документами не нужно отправляться на 10-дневную самоизоляцию.

При этом Латвия признает только утвержденные в ЕС вакцины - Vaxzevria/AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna, Janssen.

Перед прибытием в Латвию необходимо не ранее чем за 2 дня заполнить анкету на сайте covidpass.lv.

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Для въезда в Эстонию не нужен ПЦР-тест, также нет требований о самоизоляции или тестировании при пересечении границы. При этом пока въезд открыт только в течение ближайшей недели - власти Эстонии еженедельно пересматривают показатели в разных странах и соответственно продлевают или не продлевает разрешение на въезд.

Автор: 

Латвия (1346) туризм (1543) Эстония (1450)


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туда кто то ездит в отпуск?)
был один раз на Рижском взморье, до сих пор не знаю, Литва это или Латвия)
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19.07.2021 18:06 Ответить
кстати, со стороны тоже не видно иван ты или просто дурак
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19.07.2021 18:17 Ответить
Вы же пишете,что были на Рижском взморье, а Рига это столица Латвии.Наверное в школе вы интенсивно курили букварь.Стыд то какой.Впрочем о чём это я,для ваты стыд не дым,глаза не ест.
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19.07.2021 18:32 Ответить
мало вам своей ваты?
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19.07.2021 18:12 Ответить
Очень зря, учитывая, что украинцы сейчас везут заразу из Турции и Египта.
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19.07.2021 18:18 Ответить
 
 