Латвия и Эстония открыли въезд для туристов из Украины
Граждане Украины могут теперь совершать в Эстонию и Латвию все виды путешествий, в том числе и с целью туризма.
Об этом свидетельствуют данные на интерактивной карте МИД Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Для въезда в Латвию необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы. Также можно предъявить тест на антигены, проведенный не ранее, чем за 48 часа до пересечения границы. С этими документами не нужно отправляться на 10-дневную самоизоляцию.
При этом Латвия признает только утвержденные в ЕС вакцины - Vaxzevria/AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna, Janssen.
Перед прибытием в Латвию необходимо не ранее чем за 2 дня заполнить анкету на сайте covidpass.lv.
Для въезда в Эстонию не нужен ПЦР-тест, также нет требований о самоизоляции или тестировании при пересечении границы. При этом пока въезд открыт только в течение ближайшей недели - власти Эстонии еженедельно пересматривают показатели в разных странах и соответственно продлевают или не продлевает разрешение на въезд.
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был один раз на Рижском взморье, до сих пор не знаю, Литва это или Латвия)