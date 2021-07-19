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Латвія та Естонія відкрили в'їзд для туристів з України

Латвія та Естонія відкрили в'їзд для туристів з України

Громадяни України можуть тепер здійснювати в Естонію і Латвію всі види подорожей, зокрема і з метою туризму.

Про це свідчать дані на інтерактивній карті МЗС України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Для в'їзду в Латвію необхідно надати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зроблений не більше ніж за 72 години до перетину кордону. Також можна пред'явити тест на антигени, проведений не раніше, ніж за 48 години до перетину кордону. З цими документами не потрібно вирушати на 10-денну самоізоляцію.

При цьому Латвія визнає тільки затверджені в ЄС вакцини - Vaxzevria / AstraZeneca, Comirnaty / Pfizer, Moderna, Janssen.

Перед прибуттям до Латвії необхідно не раніше ніж за 2 дні заповнити анкету на сайті covidpass.lv.

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Для в'їзду в Естонію не потрібен ПЛР-тест, також немає вимог про самоізоляції чи тестування при перетині кордону. При цьому поки в'їзд відкритий тільки протягом найближчого тижня - влада Естонії щотижня переглядає показники в різних країнах і відповідно продовжує або не продовжує дозвіл на в'їзд.

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Латвія (1362) туризм (1564) Естонія (1642)


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туда кто то ездит в отпуск?)
был один раз на Рижском взморье, до сих пор не знаю, Литва это или Латвия)
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19.07.2021 18:06 Відповісти
кстати, со стороны тоже не видно иван ты или просто дурак
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19.07.2021 18:17 Відповісти
Вы же пишете,что были на Рижском взморье, а Рига это столица Латвии.Наверное в школе вы интенсивно курили букварь.Стыд то какой.Впрочем о чём это я,для ваты стыд не дым,глаза не ест.
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19.07.2021 18:32 Відповісти
мало вам своей ваты?
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19.07.2021 18:12 Відповісти
Очень зря, учитывая, что украинцы сейчас везут заразу из Турции и Египта.
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19.07.2021 18:18 Відповісти
 
 