Латвія та Естонія відкрили в'їзд для туристів з України
Громадяни України можуть тепер здійснювати в Естонію і Латвію всі види подорожей, зокрема і з метою туризму.
Про це свідчать дані на інтерактивній карті МЗС України, повідомляє Цензор.НЕТ.
Для в'їзду в Латвію необхідно надати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зроблений не більше ніж за 72 години до перетину кордону. Також можна пред'явити тест на антигени, проведений не раніше, ніж за 48 години до перетину кордону. З цими документами не потрібно вирушати на 10-денну самоізоляцію.
При цьому Латвія визнає тільки затверджені в ЄС вакцини - Vaxzevria / AstraZeneca, Comirnaty / Pfizer, Moderna, Janssen.
Перед прибуттям до Латвії необхідно не раніше ніж за 2 дні заповнити анкету на сайті covidpass.lv.
Для в'їзду в Естонію не потрібен ПЛР-тест, також немає вимог про самоізоляції чи тестування при перетині кордону. При цьому поки в'їзд відкритий тільки протягом найближчого тижня - влада Естонії щотижня переглядає показники в різних країнах і відповідно продовжує або не продовжує дозвіл на в'їзд.
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был один раз на Рижском взморье, до сих пор не знаю, Литва это или Латвия)