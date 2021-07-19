20 июля состоится внеочередное заседание Верховной Рады по требованию президента. ДОКУМЕНТ
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении 20 июля в 14:00 внеочередного пленарного заседания парламента по требованию президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
"В повестке дня - рассмотрение 10 проектов постановлений об отмене решений Верховной Рады о принятии законов, касающихся реформы судопроизводства (законопроекты №3711-р, №5068, №5069) и трансформации Укроборонпрома (№3822)", - говорится в сообщении
Разумков поручил провести заседание своему первому заместителю Руслану Стефанчуку.
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Все эти "законы" приняты зебильным составом ВР, где анал- уже не табу.
Т.е. лохи заплатят зебилью деньги (в виде налогов) как минимум трижды:
1) Когда приняли этот бред.
2) Завтра, когда этот бред отменят.
3) В следующий раз, когда примут новый бред.
скоро суммарный уровень айкью депутатов от слуг народа приблизится к сотне...
тот же самый олигархический директорат..... физкультпривет зебилы.