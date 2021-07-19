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20 июля состоится внеочередное заседание Верховной Рады по требованию президента. ДОКУМЕНТ

20 июля состоится внеочередное заседание Верховной Рады по требованию президента. ДОКУМЕНТ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении 20 июля в 14:00 внеочередного пленарного заседания парламента по требованию президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

"В повестке дня - рассмотрение 10 проектов постановлений об отмене решений Верховной Рады о принятии законов, касающихся реформы судопроизводства (законопроекты №3711-р, №5068, №5069) и трансформации Укроборонпрома (№3822)", - говорится в сообщении

Разумков поручил провести заседание своему первому заместителю Руслану Стефанчуку.

Также читайте: Во вторник Рада проведет внеочередное заседание, - "слуга народа" Арахамия

20 июля состоится внеочередное заседание Верховной Рады по требованию президента 01
20 июля состоится внеочередное заседание Верховной Рады по требованию президента 02
20 июля состоится внеочередное заседание Верховной Рады по требованию президента 03

Автор: 

ВР (29275) внеочередное заседание (262)


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Топ комментарии
+8
"В повестке дня - рассмотрение 10 проектов постановлений об отмене решений Верховной Рады о принятии законов, касающихся реформы судопроизводства".

Все эти "законы" приняты зебильным составом ВР, где анал- уже не табу.
Т.е. лохи заплатят зебилью деньги (в виде налогов) как минимум трижды:
1) Когда приняли этот бред.
2) Завтра, когда этот бред отменят.
3) В следующий раз, когда примут новый бред.
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19.07.2021 18:34 Ответить
+8
Оце вже справжній цирк, індикатор і символ тупості, неспроможності і зухвалої агресивної неосвіченості зеленої пошесті. Як я й казав заздалегідь ще до виборів, у цієї "влади" немає шансів досидіти до кінця каденції - ані у Зеленського, ані у шлюх народу загалом.
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19.07.2021 18:52 Ответить
+8
Хто небуть скажіть наркоманам, що Україна- унітарна ПАРЛАМЕНТСЬКО- президентська республіка.
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19.07.2021 20:18 Ответить
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Крысы правят бал
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19.07.2021 18:32 Ответить
"В повестке дня - рассмотрение 10 проектов постановлений об отмене решений Верховной Рады о принятии законов, касающихся реформы судопроизводства".

Все эти "законы" приняты зебильным составом ВР, где анал- уже не табу.
Т.е. лохи заплатят зебилью деньги (в виде налогов) как минимум трижды:
1) Когда приняли этот бред.
2) Завтра, когда этот бред отменят.
3) В следующий раз, когда примут новый бред.
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19.07.2021 18:34 Ответить
кароче смоктанэ юлька в боротьби з рэформами назначения судэйок...
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19.07.2021 18:36 Ответить
Юлька!?где тут о ней,во времени потерялся?
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20.07.2021 13:22 Ответить
но есть и хорошая новость...
скоро суммарный уровень айкью депутатов от слуг народа приблизится к сотне...
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19.07.2021 18:39 Ответить
как? они ж только чистят свои ряды, новых не принимают. вариант с "понемногу умнеют" я отметаю как фантастический.
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20.07.2021 09:23 Ответить
суммарный,не общий,не среднестатистический...
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21.07.2021 00:26 Ответить
Судьи - шваль при деньгах ...
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19.07.2021 18:48 Ответить
Оце вже справжній цирк, індикатор і символ тупості, неспроможності і зухвалої агресивної неосвіченості зеленої пошесті. Як я й казав заздалегідь ще до виборів, у цієї "влади" немає шансів досидіти до кінця каденції - ані у Зеленського, ані у шлюх народу загалом.
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19.07.2021 18:52 Ответить
Це просто постірочний день памперсів задля сподобатися Блінкену та щоб признаичили день визиту...
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19.07.2021 19:19 Ответить
вово вимагає ВР зібратися!!!!
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19.07.2021 19:20 Ответить
Хто небуть скажіть наркоманам, що Україна- унітарна ПАРЛАМЕНТСЬКО- президентська республіка.
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19.07.2021 20:18 Ответить
два рочки потужної праці коту під хвіст..........Рєфформатори ...прийміть щось для зебідів які вас обрали. Суцільний сором. Уявіть у кожного народного по 30 обєктів помічників всіх напрямків і половина їх мають плату з казни держави плюс держ.служба, предпенсійний стрибок і різна хрєнь.... Щось тошнить,......... мабуть вагітна. А як просто якщо самі клоуни переписуйте закони латишів по укріпленню Держави, або поляків, тих же мадярів.....
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19.07.2021 22:54 Ответить
купи козу.... продай козу
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20.07.2021 09:37 Ответить
Приймають. Скасовують. Потім знову приймають і знову скасовують. Якісь ідіоти.
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20.07.2021 10:13 Ответить
ключевое слово "президента"))) как можно это малоПИД,,,роское, бенино, нарко-Ничтожество, трусливое, гнилое, брехливое, самовлюбленное, мстительное, жадное полностью подконтрольное кремлю называть "президентом"???
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20.07.2021 10:13 Ответить
да вы уже всю страну практически похоронили, утырки зеленые... а вам все Порошенко в щи гадит... экономика в жопе, оборонка практически обанкрочена, армия деморализована, спецоперации нашей разведки, которые разрабатывались годами с нашими американскими партнерами слиты прямо из офиса вашей зеленой крысы... и это за 2 года пока страной рулит шобла антиукраинских крыс... у кремлевского ху@ла так бы не получилось, так что у тебя есть чем "гордиться"...
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20.07.2021 12:41 Ответить
курс на Китай???нашу двушку опять танцует безразмерный гаманець.... а "наша девушка " это
тот же самый олигархический директорат..... физкультпривет зебилы.
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20.07.2021 14:15 Ответить
 
 