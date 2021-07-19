20 июля состоится внеочередное заседание Верховной Рады по требованию президента. ДОКУМЕНТ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении 20 июля в 14:00 внеочередного пленарного заседания парламента по требованию президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

"В повестке дня - рассмотрение 10 проектов постановлений об отмене решений Верховной Рады о принятии законов, касающихся реформы судопроизводства (законопроекты №3711-р, №5068, №5069) и трансформации Укроборонпрома (№3822)", - говорится в сообщении

Разумков поручил провести заседание своему первому заместителю Руслану Стефанчуку.

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