20 липня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради на вимогу президента. ДОКУМЕНТ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення 20 липня о 14:00 позачергового пленарного засідання парламенту на вимогу президента України Володимира Зеленського.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу у Верховної Ради.
"На порядку денному - розгляд 10 проєктів постанов про скасування рішень Верховної Ради про прийняття законів, що стосуються реформи судочинства (законопроєкти №3711-р, №5068, №5069) та трансформації Укроборонпрому (№3822)", - йдеться в повідомленні
Разумков доручив провести засідання своєму першому заступнику Руслану Стефанчуку.
Топ коментарі
+8 Zelya Vsyo
показати весь коментар19.07.2021 18:34 Відповісти Посилання
+8 Sergey Bugay
показати весь коментар19.07.2021 18:52 Відповісти Посилання
+8 Чайка Київ
показати весь коментар19.07.2021 20:18 Відповісти Посилання
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Все эти "законы" приняты зебильным составом ВР, где анал- уже не табу.
Т.е. лохи заплатят зебилью деньги (в виде налогов) как минимум трижды:
1) Когда приняли этот бред.
2) Завтра, когда этот бред отменят.
3) В следующий раз, когда примут новый бред.
скоро суммарный уровень айкью депутатов от слуг народа приблизится к сотне...
тот же самый олигархический директорат..... физкультпривет зебилы.