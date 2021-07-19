20 липня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради на вимогу президента. ДОКУМЕНТ

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення 20 липня о 14:00 позачергового пленарного засідання парламенту на вимогу президента України Володимира Зеленського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу у Верховної Ради.

"На порядку денному - розгляд 10 проєктів постанов про скасування рішень Верховної Ради про прийняття законів, що стосуються реформи судочинства (законопроєкти №3711-р, №5068, №5069) та трансформації Укроборонпрому (№3822)", - йдеться в повідомленні

Разумков доручив провести засідання своєму першому заступнику Руслану Стефанчуку.

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