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20 липня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради на вимогу президента. ДОКУМЕНТ

20 липня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради на вимогу президента. ДОКУМЕНТ

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення 20 липня о 14:00 позачергового пленарного засідання парламенту на вимогу президента України Володимира Зеленського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу у Верховної Ради.

"На порядку денному - розгляд 10 проєктів постанов про скасування рішень Верховної Ради про прийняття законів, що стосуються реформи судочинства (законопроєкти №3711-р, №5068, №5069) та трансформації Укроборонпрому (№3822)", - йдеться в повідомленні

Разумков доручив провести засідання своєму першому заступнику Руслану Стефанчуку.

Читайте також: Позачергове засідання Ради відбудеться 20 липня: розблокують підписання законів про ВРП, ВККС та реформу "Укроборонпрому"

20 липня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради на вимогу президента 01
20 липня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради на вимогу президента 02
20 липня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради на вимогу президента 03

Автор: 

ВР (15029) позачергове засідання (223)


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Топ коментарі
+8
"В повестке дня - рассмотрение 10 проектов постановлений об отмене решений Верховной Рады о принятии законов, касающихся реформы судопроизводства".

Все эти "законы" приняты зебильным составом ВР, где анал- уже не табу.
Т.е. лохи заплатят зебилью деньги (в виде налогов) как минимум трижды:
1) Когда приняли этот бред.
2) Завтра, когда этот бред отменят.
3) В следующий раз, когда примут новый бред.
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19.07.2021 18:34 Відповісти
+8
Оце вже справжній цирк, індикатор і символ тупості, неспроможності і зухвалої агресивної неосвіченості зеленої пошесті. Як я й казав заздалегідь ще до виборів, у цієї "влади" немає шансів досидіти до кінця каденції - ані у Зеленського, ані у шлюх народу загалом.
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19.07.2021 18:52 Відповісти
+8
Хто небуть скажіть наркоманам, що Україна- унітарна ПАРЛАМЕНТСЬКО- президентська республіка.
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19.07.2021 20:18 Відповісти
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Крысы правят бал
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19.07.2021 18:32 Відповісти
"В повестке дня - рассмотрение 10 проектов постановлений об отмене решений Верховной Рады о принятии законов, касающихся реформы судопроизводства".

Все эти "законы" приняты зебильным составом ВР, где анал- уже не табу.
Т.е. лохи заплатят зебилью деньги (в виде налогов) как минимум трижды:
1) Когда приняли этот бред.
2) Завтра, когда этот бред отменят.
3) В следующий раз, когда примут новый бред.
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19.07.2021 18:34 Відповісти
кароче смоктанэ юлька в боротьби з рэформами назначения судэйок...
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19.07.2021 18:36 Відповісти
Юлька!?где тут о ней,во времени потерялся?
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20.07.2021 13:22 Відповісти
но есть и хорошая новость...
скоро суммарный уровень айкью депутатов от слуг народа приблизится к сотне...
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19.07.2021 18:39 Відповісти
как? они ж только чистят свои ряды, новых не принимают. вариант с "понемногу умнеют" я отметаю как фантастический.
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20.07.2021 09:23 Відповісти
суммарный,не общий,не среднестатистический...
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21.07.2021 00:26 Відповісти
Судьи - шваль при деньгах ...
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19.07.2021 18:48 Відповісти
Оце вже справжній цирк, індикатор і символ тупості, неспроможності і зухвалої агресивної неосвіченості зеленої пошесті. Як я й казав заздалегідь ще до виборів, у цієї "влади" немає шансів досидіти до кінця каденції - ані у Зеленського, ані у шлюх народу загалом.
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19.07.2021 18:52 Відповісти
Це просто постірочний день памперсів задля сподобатися Блінкену та щоб признаичили день визиту...
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19.07.2021 19:19 Відповісти
вово вимагає ВР зібратися!!!!
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19.07.2021 19:20 Відповісти
Хто небуть скажіть наркоманам, що Україна- унітарна ПАРЛАМЕНТСЬКО- президентська республіка.
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19.07.2021 20:18 Відповісти
два рочки потужної праці коту під хвіст..........Рєфформатори ...прийміть щось для зебідів які вас обрали. Суцільний сором. Уявіть у кожного народного по 30 обєктів помічників всіх напрямків і половина їх мають плату з казни держави плюс держ.служба, предпенсійний стрибок і різна хрєнь.... Щось тошнить,......... мабуть вагітна. А як просто якщо самі клоуни переписуйте закони латишів по укріпленню Держави, або поляків, тих же мадярів.....
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19.07.2021 22:54 Відповісти
купи козу.... продай козу
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20.07.2021 09:37 Відповісти
Приймають. Скасовують. Потім знову приймають і знову скасовують. Якісь ідіоти.
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20.07.2021 10:13 Відповісти
ключевое слово "президента"))) как можно это малоПИД,,,роское, бенино, нарко-Ничтожество, трусливое, гнилое, брехливое, самовлюбленное, мстительное, жадное полностью подконтрольное кремлю называть "президентом"???
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20.07.2021 10:13 Відповісти
да вы уже всю страну практически похоронили, утырки зеленые... а вам все Порошенко в щи гадит... экономика в жопе, оборонка практически обанкрочена, армия деморализована, спецоперации нашей разведки, которые разрабатывались годами с нашими американскими партнерами слиты прямо из офиса вашей зеленой крысы... и это за 2 года пока страной рулит шобла антиукраинских крыс... у кремлевского ху@ла так бы не получилось, так что у тебя есть чем "гордиться"...
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20.07.2021 12:41 Відповісти
курс на Китай???нашу двушку опять танцует безразмерный гаманець.... а "наша девушка " это
тот же самый олигархический директорат..... физкультпривет зебилы.
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20.07.2021 14:15 Відповісти
 
 