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Германия передала Украине 31 автомобиль для охраны природы Карпат. ФОТО

Германия передала Украине 31 автомобиль для охраны природы Карпат. ФОТО

Восемь национальных парков и заповедников Карпатского региона получили от Германии автомобили для охраны природы.

Об этом сообщает посольство Германии в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

Передача автомобилей осуществлена в рамках проекта Support to Nature Protected Areas in Ukraine, который немецкое правительство финансирует через банк развития KfW.

Цель проекта - сохранение природных богатств Украины. Его общая сумма - 14 млн евро.

Целевые территории проекта - Карпатский национальный природный парк (НПП), НПП "Верховинский", НПП "Вижницкий", Яворивский НПП, Ужанский НПП, НПП "Синевир", природный заповедник "Горганы" и Карпатский биосферный заповедник.

Смотрите: Украинские пограничники испытали вертолеты Airbus над Карпатами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Германия передала Украине 31 автомобиль для охраны природы Карпат 01
Германия передала Украине 31 автомобиль для охраны природы Карпат 02
Германия передала Украине 31 автомобиль для охраны природы Карпат 03
Германия передала Украине 31 автомобиль для охраны природы Карпат 04

Автор: 

Германия (7066) Карпаты (306) помощь (7866) посольство (1084) природа (245)


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Топ комментарии
+25
Файно буде вантажі з контрабасом супроводжувати 😃😄😅
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19.07.2021 20:37 Ответить
+19
Все эти автомобили будут возить толстые задницы месных чинуш и их свиноматок.
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19.07.2021 20:59 Ответить
+12
там еще что то осталось?
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19.07.2021 20:35 Ответить
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там еще что то осталось?
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19.07.2021 20:35 Ответить
Мда...От німці тупоголові-пікапами ліс не вивезеш! Хіба трохи вкрасти можна -шашлики посмажити! Нашим чинушам нормальні лісовози для охорони лісу потрібні! "Пошкоджені" дерева вивозити .
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19.07.2021 20:58 Ответить
Цель проекта - сохранение природных богатств Украины для Германииhttps://censor.net/ru/n3278005
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19.07.2021 21:04 Ответить
А Сибири для Китая..Правда ж?
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19.07.2021 21:15 Ответить
https://censor.net/ru/user/429763.кацапское насекомое.завидуй молча!
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19.07.2021 21:23 Ответить
Файно буде вантажі з контрабасом супроводжувати 😃😄😅
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19.07.2021 20:37 Ответить
и туристов за бабло катать
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19.07.2021 20:43 Ответить
но недолго. через годик тоеты окажутся у правильных местах
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19.07.2021 20:52 Ответить
с язика снял. это же какая шара? новенький внедорожник, т.о. ремонт, заправка и делай что хочеш. по другому не будет. а прикиньте, сколько теперь "проверок" будет приезжать. чтоб сделать ТРИПО. побухать погулять и потрахаться на природе
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19.07.2021 20:58 Ответить
А це не проблема німців. Хто нам дохтур, що корупція і бардак.
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19.07.2021 21:35 Ответить
это вместо оружия?!.. кхе-кхе..
нате вам, тока не хамите в коментах!
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19.07.2021 20:38 Ответить
ето немцы откупились от Украины за северный поток-2
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19.07.2021 21:24 Ответить
Вперше читаю, що Німеччина "щось" передала - в "лісі" щось здохло?
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19.07.2021 20:38 Ответить
фрау Меркель скоро на спочинок піде.
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19.07.2021 20:59 Ответить
Да ! Забывали сукины дети тебе доложить .
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19.07.2021 21:34 Ответить
Что-то мне подсказывает что не видать лесникам этих автомобилей как своих ушей,как первую двадцатку ,,Хаммеров,,которых Порошенко отправил на довооружение и которых боле не видели наши ВСУ.
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19.07.2021 20:40 Ответить
сможешь доказать свое балабольство?
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19.07.2021 21:03 Ответить
укомплектованные бензопилами...
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19.07.2021 20:41 Ответить
Ха а Да
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19.07.2021 23:03 Ответить
короче им их лес охранять так как все продано
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19.07.2021 20:42 Ответить
дойчі трохи сплатили за спиляні буки...
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19.07.2021 21:01 Ответить
Хорошие машины...коробки с сигаретами удобно возить...
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19.07.2021 20:51 Ответить
Срочно оборудовать системой слежения, а то уже обьявления в инете на незабываемые путешествия поо Карпатам на комфортабельных внедорожниках.
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19.07.2021 20:57 Ответить
Все эти автомобили будут возить толстые задницы месных чинуш и их свиноматок.
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19.07.2021 20:59 Ответить
Только хотел сказать..опередил )))
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19.07.2021 21:08 Ответить
100 пудово
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19.07.2021 21:26 Ответить
Цікаво, чому японські Тойоти, а не німецькі Фольксваген Амарок?))
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19.07.2021 21:02 Ответить
Автомобільні концерни пооб*єднувались у минулому році.
Там тепер сам чорт ногу зламає, хто з них хто.
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19.07.2021 21:34 Ответить
Ну Тойота і Фолькс не зливалися, а так і лишилися головними конкурентами за звання лідера світового автопрому...
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19.07.2021 21:44 Ответить
Так. Але ... Volkswagen AG випускає автомобілі під 12 торговими марками https://uk.wikipedia.org/wiki/Audi Audi , https://uk.wikipedia.org/wiki/Bentley Bentley , https://uk.wikipedia.org/wiki/Bugatti Bugatti , https://uk.wikipedia.org/wiki/Ducati Ducati , https://uk.wikipedia.org/wiki/Lamborghini Lamborghini , https://uk.wikipedia.org/wiki/SEAT Seat , https://uk.wikipedia.org/wiki/MAN MAN , https://uk.wikipedia.org/wiki/Scania Scania , https://uk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Auto Škoda , https://uk.wikipedia.org/wiki/Porsche Porsche (з https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 року) і власне https://uk.wikipedia.org/wiki/Volkswagen Volkswagen .
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20.07.2021 00:34 Ответить
Американцы продавали списанные хаммеры.
И это ещё при том, что У Германии сейчас ЧП и кучу трупов. И по логике, и помогать должны ей.
Но х..й дождешься...
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19.07.2021 21:03 Ответить
https://censor.net/ru/user/468575,кацапсина, Американцы не продавали ,а дарили Украине новые хаммеры! так что завидуй молча
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19.07.2021 21:27 Ответить
а ты то кто тогда?
Про "Джавелины" тоже так говорили- потом выяснилось, что таки продали...
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19.07.2021 21:31 Ответить
Джавеліни Трамп дійсно продав, бо барига. А Хаммери Байден особисто приїхав дарувати в 2015 і недавно знову подарували партію!
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19.07.2021 21:45 Ответить
Ну да, я загуглил уже. Но это не Байден был у руля в 2015м. Получается Обама тогда уж?
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19.07.2021 21:49 Ответить
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/10/28/564998/ Подаренные американцами "Хаммеры" растаможивали по ...
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19.07.2021 21:59 Ответить
Ну?
Из статьи следует, что -Все машины изготовлены в период с 1986 по 1995 годы, а указанная таможенная стоимость 967 тыс грн. по состоянию на дату растаможивания отвечала 44 тыс долларов.
А про модернизацию хаммеров вся информация идёт в будущем периоде, т.е не по факту сегодняшнего дня- а планируется когда-то там.
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19.07.2021 22:07 Ответить
И скока они поохраняют? пока не окажутся в руках охраны местных начальников?
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19.07.2021 21:06 Ответить
неправильно Комсомолка!!! надо передать авто для охраны СП - 2 а не каким то цыганам ... и тогда тебе теплое место в газпроме обеспечено Старая Жевачка
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19.07.2021 21:20 Ответить
дякуем Германия!
Німеччина передала Україні 31 автомобіль для охорони природи Карпат - Цензор.НЕТ 5893
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19.07.2021 21:28 Ответить
Чого більшість йорнічає так активно ?
Допомогли і добре. Дякуйте і не ганьбіться. Самоповагу треба мати.
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19.07.2021 21:32 Ответить
так вже воно з дарованими конями - і в зуби треба заглянути, і на дерево, з якого той кінь стоїть
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19.07.2021 21:53 Ответить
Так путинским щелкоперам за высеры платят ,а наши подпрягаются из-за недостатка ума!
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19.07.2021 21:45 Ответить
стимуляция коррупции или мелкая компенсация за кругляк. Охрана природы Карпат))))) Охорона природи Карпат активно працює на більш важкій техніці по гуцульським селам, санітари лісу, після нас абсолютна чистота.
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19.07.2021 22:08 Ответить
Єрмак буде мати чим на полювання їздити.
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19.07.2021 22:40 Ответить
Пусть Германия идёт на йух.Именно Германия с 2014 негласно поддерживает вовочку вв военных действиях против Украины.Германия тренировала войска вовочки перед нападением в лагерях подготовки которые участвовали потом в захвате наших земель.Именно Германия всё время твердит об о забоченности но по факту ничего не делает более того делает всё во вред нам и в угоду вовочки.Германии плевать на нас они ведут свои интересы по северному потоку.Именно Германия влияет сейчас на то что досих пор у нас война.
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19.07.2021 23:00 Ответить
Через пол года спишут максимум через год, типа паламилися, и кто их викупит))))
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19.07.2021 23:17 Ответить
Германией управляет Газпром, позор
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19.07.2021 23:18 Ответить
Дэнги, дэнги давай.
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19.07.2021 23:46 Ответить
Неплохой трак, похоже что дизель и 4х4 стандартная комплектация https://www.toyota-europe.com/new-cars/hilux/grades-and-specs Toyota HILUX
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20.07.2021 04:32 Ответить
Для гор не очень . Свесы большие и длина , да и клиренс маловат . Из Квасов на Петрос на нем без предварительной подготовки не проехать ( Карпатский Биосферный Заповедник) , а вот шишари и старые патролы там себя чувствуют вполне нормально . А подготовить этот трак к горам стоит почти столько же , сколько и он сам , а у лесничества денег нет
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20.07.2021 13:32 Ответить
Не знаю что такое "ширари и патролы", но такой трак универсальный в плане экономии топлива, проходимости и обслуживании. А на чем еще ездить повседневно леснику? Что значит подготовить к горам? Вы предлагаете поменять ходовую полностью? Ну тогда отдавайте подарки назад.
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20.07.2021 18:55 Ответить
Шишарь - Газ-66 , Патрол - Ниссан . Я езжу по горам регулярно и могу сказать что на хайлаксе лесник не догонит нарушителей , браконьеров и черных лесорубов . Свесы пикапа не позволяют перемещаться по колеям . Что бы пикап там смог перемещаться ему надо увеличивать клиренс и менять резину хотя бы на тридцать восьмые катки , а лучше на сорок третьи . А отдать назад я ничего не могу , мне никто ничего не дарил )))
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22.07.2021 12:38 Ответить
Посмотрел на Газ-66 - это машина на которой мало ездишь и много ремонтируешь. А Ниссан не сильно отличается по клиренсу от пикапа. Если я правильно понимаю, то Hilux это европейский аналог Tacoma. На таких пикапах ездят по всей Америке, по паркам и заповедникам. Я уверен что если бы вам такую подарили, то вы бы возражать не стали. Мне больше по вкусу F150.
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23.07.2021 00:21 Ответить
Я не говорю что трак плохой , я говорю что он не подходит для условий Карпатского биосферного заповедника . Говорю как человек проехавший там не одну сотню майлов , просто личный опыт . Для того что бы Tacoma могла себя там чувствовать более мене ей необходимы как минимум боди-лифт и резина в 42 дюйма , а по уму колесные редуктора .

Что касается шишиги , то это действительно ведро с болтами , перманентный ремонт гарантирован - двигатель греется даже зимой , качество новых запчастей отвратительное , но если он на ходу то в горах он прет что дурной , колеи и подъемы для него не проблема .

А насчет патрола , то вы наверное новый смотрели , а смотреть надо Y-60 и Y-61, а новый без серьезной подготовки тоже не взлетает

Ребята из клуба Werewolf 4x4 как раз недавно готовили Tacoma к Карпатам - https://www.youtube.com/watch?v=*********** - на видео они как раз перемещаются по дорогам , по которым каждый день катаются лесники
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23.07.2021 10:47 Ответить
Покатушки? Это как развлечение, а не работа. Если так плохо с дорогами, тогда эфективнее будет использовать Байрактары для осмотра с планом перехвата.
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23.07.2021 16:46 Ответить
Абсолютно с вами согласен . БПЛА для контроля и Унимоги или BW-206 для доступа в труднодоступные места .
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24.07.2021 09:05 Ответить
До чего доводит НИЩЕТА государства (олигархи не в счёт) всё НЕПОТРИБНЕ "дарят" чтоб заниматься утилизацией. Как было с бэу компютерами... загадили свалки
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20.07.2021 09:42 Ответить
...чтоб НЕ заниматься... - уточнение
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20.07.2021 09:43 Ответить
вообще то это новые машины
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20.07.2021 13:33 Ответить
Що один пікап коштує 470 тис євро???
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20.07.2021 10:47 Ответить
Що один пікап коштує 470 тис євро???
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20.07.2021 10:50 Ответить
Возможно ( но не факт ) в сумму контракта входит логистика и техобслуживание
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20.07.2021 13:35 Ответить
14 мільйонів євро - це загальна сума проекту по захисту природи Support to Nature Protected Areas, в тому числі з цими машинами.
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20.07.2021 18:59 Ответить
на тепер началник заповідника ай його товстожопа жінка нарешті на базар а й у цирков в неділю поїдуть на нормальній машині, а не на старому гольфі
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20.07.2021 13:55 Ответить
 
 