Германия передала Украине 31 автомобиль для охраны природы Карпат. ФОТО

Восемь национальных парков и заповедников Карпатского региона получили от Германии автомобили для охраны природы.

Об этом сообщает посольство Германии в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

Передача автомобилей осуществлена в рамках проекта Support to Nature Protected Areas in Ukraine, который немецкое правительство финансирует через банк развития KfW.

Цель проекта - сохранение природных богатств Украины. Его общая сумма - 14 млн евро.

Целевые территории проекта - Карпатский национальный природный парк (НПП), НПП "Верховинский", НПП "Вижницкий", Яворивский НПП, Ужанский НПП, НПП "Синевир", природный заповедник "Горганы" и Карпатский биосферный заповедник.

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