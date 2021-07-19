Германия передала Украине 31 автомобиль для охраны природы Карпат. ФОТО
Восемь национальных парков и заповедников Карпатского региона получили от Германии автомобили для охраны природы.
Об этом сообщает посольство Германии в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
Передача автомобилей осуществлена в рамках проекта Support to Nature Protected Areas in Ukraine, который немецкое правительство финансирует через банк развития KfW.
Цель проекта - сохранение природных богатств Украины. Его общая сумма - 14 млн евро.
Целевые территории проекта - Карпатский национальный природный парк (НПП), НПП "Верховинский", НПП "Вижницкий", Яворивский НПП, Ужанский НПП, НПП "Синевир", природный заповедник "Горганы" и Карпатский биосферный заповедник.
Топ комментарии
+25 Ksenia VB
показать весь комментарий19.07.2021 20:37 Ответить Ссылка
+19 Dmitry Kovalchuk
показать весь комментарий19.07.2021 20:59 Ответить Ссылка
+12 Иван Иван #488996
показать весь комментарий19.07.2021 20:35 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
нате вам, тока не хамите в коментах!
Там тепер сам чорт ногу зламає, хто з них хто.
И это ещё при том, что У Германии сейчас ЧП и кучу трупов. И по логике, и помогать должны ей.
Но х..й дождешься...
Про "Джавелины" тоже так говорили- потом выяснилось, что таки продали...
Из статьи следует, что -Все машины изготовлены в период с 1986 по 1995 годы, а указанная таможенная стоимость 967 тыс грн. по состоянию на дату растаможивания отвечала 44 тыс долларов.
А про модернизацию хаммеров вся информация идёт в будущем периоде, т.е не по факту сегодняшнего дня- а планируется когда-то там.
Допомогли і добре. Дякуйте і не ганьбіться. Самоповагу треба мати.
Что касается шишиги , то это действительно ведро с болтами , перманентный ремонт гарантирован - двигатель греется даже зимой , качество новых запчастей отвратительное , но если он на ходу то в горах он прет что дурной , колеи и подъемы для него не проблема .
А насчет патрола , то вы наверное новый смотрели , а смотреть надо Y-60 и Y-61, а новый без серьезной подготовки тоже не взлетает
Ребята из клуба Werewolf 4x4 как раз недавно готовили Tacoma к Карпатам - https://www.youtube.com/watch?v=*********** - на видео они как раз перемещаются по дорогам , по которым каждый день катаются лесники