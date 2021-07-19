Німеччина передала Україні 31 автомобіль для охорони природи Карпат. ФОТО

Вісім національних парків і заповідників Карпатського регіону отримали від Німеччини автомобілі для охорони природи.

Про це повідомляє посольство Німеччини в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

Передача автомобілів здійснена в рамках проєкту Support to Nature Protected Areas in Ukraine, який німецький уряд фінансує через банк розвитку KfW.

Мета проєкту - збереження природних багатств України. Його загальна сума - 14 млн євро.

Цільові території проєкту - Карпатський національний природний парк (НПП), НПП "Верховинський", НПП "Вижницький", Яворівський НПП, Ужанський НПП, НПП "Синевир", природний заповідник "Горгани" та Карпатський біосферний заповідник.

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