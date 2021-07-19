Німеччина передала Україні 31 автомобіль для охорони природи Карпат. ФОТО
Вісім національних парків і заповідників Карпатського регіону отримали від Німеччини автомобілі для охорони природи.
Про це повідомляє посольство Німеччини в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
Передача автомобілів здійснена в рамках проєкту Support to Nature Protected Areas in Ukraine, який німецький уряд фінансує через банк розвитку KfW.
Мета проєкту - збереження природних багатств України. Його загальна сума - 14 млн євро.
Цільові території проєкту - Карпатський національний природний парк (НПП), НПП "Верховинський", НПП "Вижницький", Яворівський НПП, Ужанський НПП, НПП "Синевир", природний заповідник "Горгани" та Карпатський біосферний заповідник.
Топ коментарі
+25 Ksenia VB
показати весь коментар19.07.2021 20:37 Відповісти Посилання
+19 Dmitry Kovalchuk
показати весь коментар19.07.2021 20:59 Відповісти Посилання
+12 Иван Иван #488996
показати весь коментар19.07.2021 20:35 Відповісти Посилання
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нате вам, тока не хамите в коментах!
Там тепер сам чорт ногу зламає, хто з них хто.
И это ещё при том, что У Германии сейчас ЧП и кучу трупов. И по логике, и помогать должны ей.
Но х..й дождешься...
Про "Джавелины" тоже так говорили- потом выяснилось, что таки продали...
Из статьи следует, что -Все машины изготовлены в период с 1986 по 1995 годы, а указанная таможенная стоимость 967 тыс грн. по состоянию на дату растаможивания отвечала 44 тыс долларов.
А про модернизацию хаммеров вся информация идёт в будущем периоде, т.е не по факту сегодняшнего дня- а планируется когда-то там.
Допомогли і добре. Дякуйте і не ганьбіться. Самоповагу треба мати.
Что касается шишиги , то это действительно ведро с болтами , перманентный ремонт гарантирован - двигатель греется даже зимой , качество новых запчастей отвратительное , но если он на ходу то в горах он прет что дурной , колеи и подъемы для него не проблема .
А насчет патрола , то вы наверное новый смотрели , а смотреть надо Y-60 и Y-61, а новый без серьезной подготовки тоже не взлетает
Ребята из клуба Werewolf 4x4 как раз недавно готовили Tacoma к Карпатам - https://www.youtube.com/watch?v=*********** - на видео они как раз перемещаются по дорогам , по которым каждый день катаются лесники