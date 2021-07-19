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Німеччина передала Україні 31 автомобіль для охорони природи Карпат. ФОТО

Німеччина передала Україні 31 автомобіль для охорони природи Карпат. ФОТО

Вісім національних парків і заповідників Карпатського регіону отримали від Німеччини автомобілі для охорони природи.

Про це повідомляє посольство Німеччини в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

Передача автомобілів здійснена в рамках проєкту Support to Nature Protected Areas in Ukraine, який німецький уряд фінансує через банк розвитку KfW.

Мета проєкту - збереження природних багатств України. Його загальна сума - 14 млн євро.

Цільові території проєкту - Карпатський національний природний парк (НПП), НПП "Верховинський", НПП "Вижницький", Яворівський НПП, Ужанський НПП, НПП "Синевир", природний заповідник "Горгани" та Карпатський біосферний заповідник.

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Німеччина передала Україні 31 автомобіль для охорони природи Карпат 01
Німеччина передала Україні 31 автомобіль для охорони природи Карпат 02
Німеччина передала Україні 31 автомобіль для охорони природи Карпат 03
Німеччина передала Україні 31 автомобіль для охорони природи Карпат 04

Автор: 

Німеччина (7475) Карпати (264) допомога (8434) посольство (947) природа (107)


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Топ коментарі
+25
Файно буде вантажі з контрабасом супроводжувати 😃😄😅
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19.07.2021 20:37 Відповісти
+19
Все эти автомобили будут возить толстые задницы месных чинуш и их свиноматок.
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19.07.2021 20:59 Відповісти
+12
там еще что то осталось?
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19.07.2021 20:35 Відповісти
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там еще что то осталось?
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19.07.2021 20:35 Відповісти
Мда...От німці тупоголові-пікапами ліс не вивезеш! Хіба трохи вкрасти можна -шашлики посмажити! Нашим чинушам нормальні лісовози для охорони лісу потрібні! "Пошкоджені" дерева вивозити .
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19.07.2021 20:58 Відповісти
Цель проекта - сохранение природных богатств Украины для Германииhttps://censor.net/ru/n3278005
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19.07.2021 21:04 Відповісти
А Сибири для Китая..Правда ж?
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19.07.2021 21:15 Відповісти
https://censor.net/ru/user/429763.кацапское насекомое.завидуй молча!
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19.07.2021 21:23 Відповісти
Файно буде вантажі з контрабасом супроводжувати 😃😄😅
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19.07.2021 20:37 Відповісти
и туристов за бабло катать
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19.07.2021 20:43 Відповісти
но недолго. через годик тоеты окажутся у правильных местах
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19.07.2021 20:52 Відповісти
с язика снял. это же какая шара? новенький внедорожник, т.о. ремонт, заправка и делай что хочеш. по другому не будет. а прикиньте, сколько теперь "проверок" будет приезжать. чтоб сделать ТРИПО. побухать погулять и потрахаться на природе
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19.07.2021 20:58 Відповісти
А це не проблема німців. Хто нам дохтур, що корупція і бардак.
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19.07.2021 21:35 Відповісти
это вместо оружия?!.. кхе-кхе..
нате вам, тока не хамите в коментах!
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19.07.2021 20:38 Відповісти
ето немцы откупились от Украины за северный поток-2
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19.07.2021 21:24 Відповісти
Вперше читаю, що Німеччина "щось" передала - в "лісі" щось здохло?
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19.07.2021 20:38 Відповісти
фрау Меркель скоро на спочинок піде.
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19.07.2021 20:59 Відповісти
Да ! Забывали сукины дети тебе доложить .
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19.07.2021 21:34 Відповісти
Что-то мне подсказывает что не видать лесникам этих автомобилей как своих ушей,как первую двадцатку ,,Хаммеров,,которых Порошенко отправил на довооружение и которых боле не видели наши ВСУ.
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19.07.2021 20:40 Відповісти
сможешь доказать свое балабольство?
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19.07.2021 21:03 Відповісти
укомплектованные бензопилами...
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19.07.2021 20:41 Відповісти
Ха а Да
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19.07.2021 23:03 Відповісти
короче им их лес охранять так как все продано
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19.07.2021 20:42 Відповісти
дойчі трохи сплатили за спиляні буки...
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19.07.2021 21:01 Відповісти
Хорошие машины...коробки с сигаретами удобно возить...
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19.07.2021 20:51 Відповісти
Срочно оборудовать системой слежения, а то уже обьявления в инете на незабываемые путешествия поо Карпатам на комфортабельных внедорожниках.
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19.07.2021 20:57 Відповісти
Все эти автомобили будут возить толстые задницы месных чинуш и их свиноматок.
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19.07.2021 20:59 Відповісти
Только хотел сказать..опередил )))
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19.07.2021 21:08 Відповісти
100 пудово
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19.07.2021 21:26 Відповісти
Цікаво, чому японські Тойоти, а не німецькі Фольксваген Амарок?))
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19.07.2021 21:02 Відповісти
Автомобільні концерни пооб*єднувались у минулому році.
Там тепер сам чорт ногу зламає, хто з них хто.
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19.07.2021 21:34 Відповісти
Ну Тойота і Фолькс не зливалися, а так і лишилися головними конкурентами за звання лідера світового автопрому...
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19.07.2021 21:44 Відповісти
Так. Але ... Volkswagen AG випускає автомобілі під 12 торговими марками https://uk.wikipedia.org/wiki/Audi Audi , https://uk.wikipedia.org/wiki/Bentley Bentley , https://uk.wikipedia.org/wiki/Bugatti Bugatti , https://uk.wikipedia.org/wiki/Ducati Ducati , https://uk.wikipedia.org/wiki/Lamborghini Lamborghini , https://uk.wikipedia.org/wiki/SEAT Seat , https://uk.wikipedia.org/wiki/MAN MAN , https://uk.wikipedia.org/wiki/Scania Scania , https://uk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Auto Škoda , https://uk.wikipedia.org/wiki/Porsche Porsche (з https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 року) і власне https://uk.wikipedia.org/wiki/Volkswagen Volkswagen .
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20.07.2021 00:34 Відповісти
Американцы продавали списанные хаммеры.
И это ещё при том, что У Германии сейчас ЧП и кучу трупов. И по логике, и помогать должны ей.
Но х..й дождешься...
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19.07.2021 21:03 Відповісти
https://censor.net/ru/user/468575,кацапсина, Американцы не продавали ,а дарили Украине новые хаммеры! так что завидуй молча
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19.07.2021 21:27 Відповісти
а ты то кто тогда?
Про "Джавелины" тоже так говорили- потом выяснилось, что таки продали...
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19.07.2021 21:31 Відповісти
Джавеліни Трамп дійсно продав, бо барига. А Хаммери Байден особисто приїхав дарувати в 2015 і недавно знову подарували партію!
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19.07.2021 21:45 Відповісти
Ну да, я загуглил уже. Но это не Байден был у руля в 2015м. Получается Обама тогда уж?
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19.07.2021 21:49 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/10/28/564998/ Подаренные американцами "Хаммеры" растаможивали по ...
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19.07.2021 21:59 Відповісти
Ну?
Из статьи следует, что -Все машины изготовлены в период с 1986 по 1995 годы, а указанная таможенная стоимость 967 тыс грн. по состоянию на дату растаможивания отвечала 44 тыс долларов.
А про модернизацию хаммеров вся информация идёт в будущем периоде, т.е не по факту сегодняшнего дня- а планируется когда-то там.
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19.07.2021 22:07 Відповісти
И скока они поохраняют? пока не окажутся в руках охраны местных начальников?
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19.07.2021 21:06 Відповісти
неправильно Комсомолка!!! надо передать авто для охраны СП - 2 а не каким то цыганам ... и тогда тебе теплое место в газпроме обеспечено Старая Жевачка
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19.07.2021 21:20 Відповісти
дякуем Германия!
Німеччина передала Україні 31 автомобіль для охорони природи Карпат - Цензор.НЕТ 5893
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19.07.2021 21:28 Відповісти
Чого більшість йорнічає так активно ?
Допомогли і добре. Дякуйте і не ганьбіться. Самоповагу треба мати.
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19.07.2021 21:32 Відповісти
так вже воно з дарованими конями - і в зуби треба заглянути, і на дерево, з якого той кінь стоїть
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19.07.2021 21:53 Відповісти
Так путинским щелкоперам за высеры платят ,а наши подпрягаются из-за недостатка ума!
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19.07.2021 21:45 Відповісти
стимуляция коррупции или мелкая компенсация за кругляк. Охрана природы Карпат))))) Охорона природи Карпат активно працює на більш важкій техніці по гуцульським селам, санітари лісу, після нас абсолютна чистота.
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19.07.2021 22:08 Відповісти
Єрмак буде мати чим на полювання їздити.
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19.07.2021 22:40 Відповісти
Пусть Германия идёт на йух.Именно Германия с 2014 негласно поддерживает вовочку вв военных действиях против Украины.Германия тренировала войска вовочки перед нападением в лагерях подготовки которые участвовали потом в захвате наших земель.Именно Германия всё время твердит об о забоченности но по факту ничего не делает более того делает всё во вред нам и в угоду вовочки.Германии плевать на нас они ведут свои интересы по северному потоку.Именно Германия влияет сейчас на то что досих пор у нас война.
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19.07.2021 23:00 Відповісти
Через пол года спишут максимум через год, типа паламилися, и кто их викупит))))
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19.07.2021 23:17 Відповісти
Германией управляет Газпром, позор
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19.07.2021 23:18 Відповісти
Дэнги, дэнги давай.
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19.07.2021 23:46 Відповісти
Неплохой трак, похоже что дизель и 4х4 стандартная комплектация https://www.toyota-europe.com/new-cars/hilux/grades-and-specs Toyota HILUX
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20.07.2021 04:32 Відповісти
Для гор не очень . Свесы большие и длина , да и клиренс маловат . Из Квасов на Петрос на нем без предварительной подготовки не проехать ( Карпатский Биосферный Заповедник) , а вот шишари и старые патролы там себя чувствуют вполне нормально . А подготовить этот трак к горам стоит почти столько же , сколько и он сам , а у лесничества денег нет
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20.07.2021 13:32 Відповісти
Не знаю что такое "ширари и патролы", но такой трак универсальный в плане экономии топлива, проходимости и обслуживании. А на чем еще ездить повседневно леснику? Что значит подготовить к горам? Вы предлагаете поменять ходовую полностью? Ну тогда отдавайте подарки назад.
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20.07.2021 18:55 Відповісти
Шишарь - Газ-66 , Патрол - Ниссан . Я езжу по горам регулярно и могу сказать что на хайлаксе лесник не догонит нарушителей , браконьеров и черных лесорубов . Свесы пикапа не позволяют перемещаться по колеям . Что бы пикап там смог перемещаться ему надо увеличивать клиренс и менять резину хотя бы на тридцать восьмые катки , а лучше на сорок третьи . А отдать назад я ничего не могу , мне никто ничего не дарил )))
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22.07.2021 12:38 Відповісти
Посмотрел на Газ-66 - это машина на которой мало ездишь и много ремонтируешь. А Ниссан не сильно отличается по клиренсу от пикапа. Если я правильно понимаю, то Hilux это европейский аналог Tacoma. На таких пикапах ездят по всей Америке, по паркам и заповедникам. Я уверен что если бы вам такую подарили, то вы бы возражать не стали. Мне больше по вкусу F150.
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23.07.2021 00:21 Відповісти
Я не говорю что трак плохой , я говорю что он не подходит для условий Карпатского биосферного заповедника . Говорю как человек проехавший там не одну сотню майлов , просто личный опыт . Для того что бы Tacoma могла себя там чувствовать более мене ей необходимы как минимум боди-лифт и резина в 42 дюйма , а по уму колесные редуктора .

Что касается шишиги , то это действительно ведро с болтами , перманентный ремонт гарантирован - двигатель греется даже зимой , качество новых запчастей отвратительное , но если он на ходу то в горах он прет что дурной , колеи и подъемы для него не проблема .

А насчет патрола , то вы наверное новый смотрели , а смотреть надо Y-60 и Y-61, а новый без серьезной подготовки тоже не взлетает

Ребята из клуба Werewolf 4x4 как раз недавно готовили Tacoma к Карпатам - https://www.youtube.com/watch?v=*********** - на видео они как раз перемещаются по дорогам , по которым каждый день катаются лесники
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23.07.2021 10:47 Відповісти
Покатушки? Это как развлечение, а не работа. Если так плохо с дорогами, тогда эфективнее будет использовать Байрактары для осмотра с планом перехвата.
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23.07.2021 16:46 Відповісти
Абсолютно с вами согласен . БПЛА для контроля и Унимоги или BW-206 для доступа в труднодоступные места .
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24.07.2021 09:05 Відповісти
До чего доводит НИЩЕТА государства (олигархи не в счёт) всё НЕПОТРИБНЕ "дарят" чтоб заниматься утилизацией. Как было с бэу компютерами... загадили свалки
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20.07.2021 09:42 Відповісти
...чтоб НЕ заниматься... - уточнение
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20.07.2021 09:43 Відповісти
вообще то это новые машины
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20.07.2021 13:33 Відповісти
Що один пікап коштує 470 тис євро???
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20.07.2021 10:47 Відповісти
Що один пікап коштує 470 тис євро???
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20.07.2021 10:50 Відповісти
Возможно ( но не факт ) в сумму контракта входит логистика и техобслуживание
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20.07.2021 13:35 Відповісти
14 мільйонів євро - це загальна сума проекту по захисту природи Support to Nature Protected Areas, в тому числі з цими машинами.
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20.07.2021 18:59 Відповісти
на тепер началник заповідника ай його товстожопа жінка нарешті на базар а й у цирков в неділю поїдуть на нормальній машині, а не на старому гольфі
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20.07.2021 13:55 Відповісти
 
 