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ВОЗ на этой неделе поставит Украине тесты для выявления "дельта"-штамма, - Ляшко
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на этой неделе поставит Украине тесты для выявления "дельта"-штамма коронавируса.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"На этой неделе Украина получит от ВОЗ поставку ПЦР-тестов, которые реагируют только на "дельту". Это нам позволит наряду с секвенированием проводить ПЦР-тестирования", - сказал Ляшко в интервью эксперту ЮНИСЕФ.
Министр пояснил, что тесты позволят отобрать материал, исследовать его и в случае положительного результата "поставить его на другую плашку и исследовать, а не "дельта" ли это".
"Так мы сможем посмотреть, не циркулирует ли у нас "дельта", - уточнил чиновник.
Топ комментарии
+1 Vi Wa
показать весь комментарий19.07.2021 21:40 Ответить Ссылка
+1 Привет
показать весь комментарий19.07.2021 21:48 Ответить Ссылка
+1 Лариса #401376
показать весь комментарий19.07.2021 22:12 Ответить Ссылка
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Эта "дельта" уже полгода в мире циркулирует...а товаришЧ только проснулись и хотят посмотреть..
проблемой надо сответствено. Не выбирать политиков которые продвигают коронобесие ,