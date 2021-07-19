ВОЗ на этой неделе поставит Украине тесты для выявления "дельта"-штамма, - Ляшко

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на этой неделе поставит Украине тесты для выявления "дельта"-штамма коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На этой неделе Украина получит от ВОЗ поставку ПЦР-тестов, которые реагируют только на "дельту". Это нам позволит наряду с секвенированием проводить ПЦР-тестирования", - сказал Ляшко в интервью эксперту ЮНИСЕФ.

Министр пояснил, что тесты позволят отобрать материал, исследовать его и в случае положительного результата "поставить его на другую плашку и исследовать, а не "дельта" ли это".

"Так мы сможем посмотреть, не циркулирует ли у нас "дельта", - уточнил чиновник.

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