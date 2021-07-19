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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ на этой неделе поставит Украине тесты для выявления "дельта"-штамма, - Ляшко

ВОЗ на этой неделе поставит Украине тесты для выявления

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на этой неделе поставит Украине тесты для выявления "дельта"-штамма коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На этой неделе Украина получит от ВОЗ поставку ПЦР-тестов, которые реагируют только на "дельту". Это нам позволит наряду с секвенированием проводить ПЦР-тестирования", - сказал Ляшко в интервью эксперту ЮНИСЕФ.

Министр пояснил, что тесты позволят отобрать материал, исследовать его и в случае положительного результата "поставить его на другую плашку и исследовать, а не "дельта" ли это".

"Так мы сможем посмотреть, не циркулирует ли у нас "дельта", - уточнил чиновник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Штамм коронавируса "Дельта" до конца лета вытеснит другие разновидности COVID-19, - Ляшко

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Германия получила за свое вранье людям? Теперь не до дурантинов будет
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19.07.2021 21:40 Ответить
+1
"Так мы сможем посмотреть, не циркулирует ли у нас "дельта", - уточнил чиновникИсточник: https://censor.net/ru/n3278015

Эта "дельта" уже полгода в мире циркулирует...а товаришЧ только проснулись и хотят посмотреть..
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19.07.2021 21:48 Ответить
+1
Посмотрите на лицо Ляшка, оно вам никого не напоминает? О поставке тестов тут все понятно, будут тесты, будет Дельта, не будет тестов не будет Дельты. В Туркменистане вообще не было ни одного случая короны и живут люди нормально без " пандемии". Только власть у них конченая, заставляют вакцинироваться даже с нулевой заболеваемостью.Тут они переплюнули даже Ляшка.
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19.07.2021 22:12 Ответить
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Германия получила за свое вранье людям? Теперь не до дурантинов будет
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19.07.2021 21:40 Ответить
Посмотрите на лицо Ляшка, оно вам никого не напоминает? О поставке тестов тут все понятно, будут тесты, будет Дельта, не будет тестов не будет Дельты. В Туркменистане вообще не было ни одного случая короны и живут люди нормально без " пандемии". Только власть у них конченая, заставляют вакцинироваться даже с нулевой заболеваемостью.Тут они переплюнули даже Ляшка.
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19.07.2021 22:12 Ответить
"Так мы сможем посмотреть, не циркулирует ли у нас "дельта", - уточнил чиновникИсточник: https://censor.net/ru/n3278015

Эта "дельта" уже полгода в мире циркулирует...а товаришЧ только проснулись и хотят посмотреть..
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19.07.2021 21:48 Ответить
А как же заявления, что дельта до нас не дошел? Оказывается это просто недообследовали. Хотя количество смертей и заражений у нас маленькое.Наверно и вправду ещё не дошел.
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19.07.2021 22:03 Ответить
Скажите, а куда делась гамма, и когда ждать эпсилон! И надо мне сейчас переживать, после прививки, что ещё и омега будет! Как уже "изабелла" все это кавидохрень! И эфиопАмать ещё **** сидит на ВОЗовском месте, нах ненужной организации, коррупция и бюрократия в этом мире все! Вспомнилось как с дыркой озоновой боролись, и типа победили, а сейчас на пару триллионов президентов с потеплением, а потом с похолоданием, ну а потом со средней температурой будут бородся!
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20.07.2021 00:01 Ответить
Как вам - В Украине вакцинация от коронавируса может стать обязательной. В случае обязательности вакцинации за отказ от прививок будет предусмотрено наказание !!!
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20.07.2021 00:03 Ответить
Наблюдаем за экспериментом...
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20.07.2021 00:45 Ответить
Все правильно. Кому безразлично его здоровье - это его личное дело. Но у таких людей нет права нарушать гражданские права других людей на здоровье и жизнь
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20.07.2021 09:09 Ответить
Принудительная вакцинация это не медицина - это ветеринария, потому что только скот не спрашивают а просто прививают !!!
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20.07.2021 01:00 Ответить
коронобесия это пропаганда и запугивание. К медицине отношение не имеет. И бороться с
проблемой надо сответствено. Не выбирать политиков которые продвигают коронобесие ,
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20.07.2021 06:12 Ответить
Можно ли верить этому министру МОЗ после заявлений о скором появлении лекарства "прямого действия" от короны? Это некомпетентность, ошибка, не владение информацией? Когда же он говорит правду? Ответил бы в СМИ на это свое заявление и его критику со стороны коллег...
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20.07.2021 09:05 Ответить
 
 