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ВООЗ цього тижня поставить Україні тести для виявлення "дельта"-штаму, - Ляшко
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) на цьому тижні поставить Україні тести для виявлення "дельта" -штаму коронавірусу.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Цього тижня Україна отримає від ВООЗ поставку ПЛР-тестів, які реагують тільки на "дельту". Це нам дозволить поряд із секвенуванням проводити ПЛР-тестування", - сказав Ляшко в інтерв'ю експерту ЮНІСЕФ.
Міністр пояснив, що тести дозволять відібрати матеріал, дослідити його і в разі позитивного результату "поставити його на іншу плашку і досліджувати, а чи це не "дельта"".
"Так ми зможемо подивитися, чи не циркулює у нас "дельта", - уточнив чиновник.
Топ коментарі
+1 Vi Wa
показати весь коментар19.07.2021 21:40 Відповісти Посилання
+1 Привет
показати весь коментар19.07.2021 21:48 Відповісти Посилання
+1 Лариса #401376
показати весь коментар19.07.2021 22:12 Відповісти Посилання
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Эта "дельта" уже полгода в мире циркулирует...а товаришЧ только проснулись и хотят посмотреть..
проблемой надо сответствено. Не выбирать политиков которые продвигают коронобесие ,