ВООЗ цього тижня поставить Україні тести для виявлення "дельта"-штаму, - Ляшко

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) на цьому тижні поставить Україні тести для виявлення "дельта" -штаму коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Цього тижня Україна отримає від ВООЗ поставку ПЛР-тестів, які реагують тільки на "дельту". Це нам дозволить поряд із секвенуванням проводити ПЛР-тестування", - сказав Ляшко в інтерв'ю експерту ЮНІСЕФ.

Міністр пояснив, що тести дозволять відібрати матеріал, дослідити його і в разі позитивного результату "поставити його на іншу плашку і досліджувати, а чи це не "дельта"".

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"Так ми зможемо подивитися, чи не циркулює у нас "дельта", - уточнив чиновник.