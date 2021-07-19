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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ цього тижня поставить Україні тести для виявлення "дельта"-штаму, - Ляшко

ВООЗ цього тижня поставить Україні тести для виявлення

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) на цьому тижні поставить Україні тести для виявлення "дельта" -штаму коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Цього тижня Україна отримає від ВООЗ поставку ПЛР-тестів, які реагують тільки на "дельту". Це нам дозволить поряд із секвенуванням проводити ПЛР-тестування", - сказав Ляшко в інтерв'ю експерту ЮНІСЕФ.

Міністр пояснив, що тести дозволять відібрати матеріал, дослідити його і в разі позитивного результату "поставити його на іншу плашку і досліджувати, а чи це не "дельта"".

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"Так ми зможемо подивитися, чи не циркулює у нас "дельта", - уточнив чиновник.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Германия получила за свое вранье людям? Теперь не до дурантинов будет
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19.07.2021 21:40 Відповісти
+1
"Так мы сможем посмотреть, не циркулирует ли у нас "дельта", - уточнил чиновникИсточник: https://censor.net/ru/n3278015

Эта "дельта" уже полгода в мире циркулирует...а товаришЧ только проснулись и хотят посмотреть..
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19.07.2021 21:48 Відповісти
+1
Посмотрите на лицо Ляшка, оно вам никого не напоминает? О поставке тестов тут все понятно, будут тесты, будет Дельта, не будет тестов не будет Дельты. В Туркменистане вообще не было ни одного случая короны и живут люди нормально без " пандемии". Только власть у них конченая, заставляют вакцинироваться даже с нулевой заболеваемостью.Тут они переплюнули даже Ляшка.
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19.07.2021 22:12 Відповісти
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Германия получила за свое вранье людям? Теперь не до дурантинов будет
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19.07.2021 21:40 Відповісти
Посмотрите на лицо Ляшка, оно вам никого не напоминает? О поставке тестов тут все понятно, будут тесты, будет Дельта, не будет тестов не будет Дельты. В Туркменистане вообще не было ни одного случая короны и живут люди нормально без " пандемии". Только власть у них конченая, заставляют вакцинироваться даже с нулевой заболеваемостью.Тут они переплюнули даже Ляшка.
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19.07.2021 22:12 Відповісти
"Так мы сможем посмотреть, не циркулирует ли у нас "дельта", - уточнил чиновникИсточник: https://censor.net/ru/n3278015

Эта "дельта" уже полгода в мире циркулирует...а товаришЧ только проснулись и хотят посмотреть..
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19.07.2021 21:48 Відповісти
А как же заявления, что дельта до нас не дошел? Оказывается это просто недообследовали. Хотя количество смертей и заражений у нас маленькое.Наверно и вправду ещё не дошел.
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19.07.2021 22:03 Відповісти
Скажите, а куда делась гамма, и когда ждать эпсилон! И надо мне сейчас переживать, после прививки, что ещё и омега будет! Как уже "изабелла" все это кавидохрень! И эфиопАмать ещё **** сидит на ВОЗовском месте, нах ненужной организации, коррупция и бюрократия в этом мире все! Вспомнилось как с дыркой озоновой боролись, и типа победили, а сейчас на пару триллионов президентов с потеплением, а потом с похолоданием, ну а потом со средней температурой будут бородся!
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20.07.2021 00:01 Відповісти
Как вам - В Украине вакцинация от коронавируса может стать обязательной. В случае обязательности вакцинации за отказ от прививок будет предусмотрено наказание !!!
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20.07.2021 00:03 Відповісти
Наблюдаем за экспериментом...
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20.07.2021 00:45 Відповісти
Все правильно. Кому безразлично его здоровье - это его личное дело. Но у таких людей нет права нарушать гражданские права других людей на здоровье и жизнь
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20.07.2021 09:09 Відповісти
Принудительная вакцинация это не медицина - это ветеринария, потому что только скот не спрашивают а просто прививают !!!
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20.07.2021 01:00 Відповісти
коронобесия это пропаганда и запугивание. К медицине отношение не имеет. И бороться с
проблемой надо сответствено. Не выбирать политиков которые продвигают коронобесие ,
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20.07.2021 06:12 Відповісти
Можно ли верить этому министру МОЗ после заявлений о скором появлении лекарства "прямого действия" от короны? Это некомпетентность, ошибка, не владение информацией? Когда же он говорит правду? Ответил бы в СМИ на это свое заявление и его критику со стороны коллег...
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20.07.2021 09:05 Відповісти
 
 