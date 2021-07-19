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Україна може відправляти невакцинованих приїжджих на самоізоляцію терміном до 2 тижнів

Україна може відправляти невакцинованих приїжджих на самоізоляцію терміном до 2 тижнів

Міністерство охорони здоров'я пропонує зобов'язати всіх невакцинованих осіб, що в'їжджають в Україну, проходити самоізоляцію терміном 14 днів.

Ця пропозиція була озвучена на селекторній нараді в Офісі Президента, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Міністерство охорони здоров’я пропонує посилити контроль при перетині державного кордону у зв’язку зі зростанням в окремих регіонах світу та Європи випадків захворюваності на COVID-19, зокрема через штам "Дельта"", - підкреслили в ОП.

У повідомленні говориться, що від цього зобов'язання пропонується звільнити лише українців до 18 років і осіб, які виїхали з країни до набрання постановою чинності.

Зараз іноземцям, які прибувають в Україну (незалежно з якої країни), необхідно мати негативний результат ПЛР або експрес-тестування, проведеного не більше ніж за 72 години до перетину кордону, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ в перелік дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

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На початку липня через поширення штаму "Дельта" Україна ввела експрес-тестування для прибулих з Індії, Великої Британії, РФ і Португалії. Іноземці при відмові від нього не впускаються в Україну, а українці повинні пройти самоізоляцію.

Раніше в Україні досить тривалий час діяло вимоги самоізоляції при в'їзді, проте вона припинялася відразу після отримання негативного ПЛР-тесту.

Автор: 

кордон (4817) COVID-19 (19765) самоізоляція (62)


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Топ коментарі
+7
Да-да!
Я прямо "вижу", как Бубочка отправляет на двухнедельный карантин Ани Лорак, приехавшую в Киев с ватным концертом!
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19.07.2021 19:21 Відповісти
+4
и особенно для приезжих с кацапской *********
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19.07.2021 19:20 Відповісти
+1
А их вообще не пускать так как ихняя ,,вакцина,,не признана нигде в мире.
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19.07.2021 19:32 Відповісти
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Не может, а ОБЯЗАННА.
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19.07.2021 19:16 Відповісти
Давно пора как в Гонконге - номер отеля, 100 баксов в день...
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19.07.2021 19:17 Відповісти
и особенно для приезжих с кацапской *********
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19.07.2021 19:20 Відповісти
А их вообще не пускать так как ихняя ,,вакцина,,не признана нигде в мире.
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19.07.2021 19:32 Відповісти
А как по вашему откуда к нам невакцинированные приезжают? Не с Европы же!
Это полюбому Рашка, Беларусь, Туркменистаны, Казахстаны....короче страны совка!
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19.07.2021 19:57 Відповісти
Да-да!
Я прямо "вижу", как Бубочка отправляет на двухнедельный карантин Ани Лорак, приехавшую в Киев с ватным концертом!
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19.07.2021 19:21 Відповісти
Ага и Киркорова
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19.07.2021 19:57 Відповісти
Та не, давайте еще пару лет подождем, куда спешить-то? Великобритания как бы это делает уже давно...
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19.07.2021 19:27 Відповісти
А кто будет контролировать эту самоизоляцию,уже это проходили и все знают что эта ,,самоизоляция,,филькина грамота.
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19.07.2021 19:30 Відповісти
В нормальных странах отправляют на карантин.
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19.07.2021 19:55 Відповісти
Нормальні країни навпаки з 18.07 впускають громадян України без вакцинації, тільки з негативним тестом: Німеччина, Голандія, Бельгія тощо.
А ми, навпаки, над своїми ж громадянами при поверненні додому знущаємося.
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19.07.2021 23:14 Відповісти
В нормальных странах люди в локдауне, а зарплата капает.
Тебе уже оплатили зечмошники сиденье на лохлаунах?
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20.07.2021 07:44 Відповісти
А кто будет контролировать самоизоляцию???
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19.07.2021 19:56 Відповісти
То есть украинец сдает тест на ПЦР перед выездом из Украины и сдает ПЦР тест при въезде. Зае.ись придумали. Поправят бизнес лабораториям!!!! Ссуки. Что тут скажешь?
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19.07.2021 20:45 Відповісти
Виходить, ПЦР-тест вже нічого не варті, раз Україна розділятиме українців, що повертаються додому (наприклад, з відпустки на вакцинованих і невакцинлвпних?!
Скільки ще цей карантинний концтабір триватиме?!
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19.07.2021 23:16 Відповісти
 
 