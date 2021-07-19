Україна може відправляти невакцинованих приїжджих на самоізоляцію терміном до 2 тижнів

Міністерство охорони здоров'я пропонує зобов'язати всіх невакцинованих осіб, що в'їжджають в Україну, проходити самоізоляцію терміном 14 днів.

Ця пропозиція була озвучена на селекторній нараді в Офісі Президента, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Міністерство охорони здоров’я пропонує посилити контроль при перетині державного кордону у зв’язку зі зростанням в окремих регіонах світу та Європи випадків захворюваності на COVID-19, зокрема через штам "Дельта"", - підкреслили в ОП.

У повідомленні говориться, що від цього зобов'язання пропонується звільнити лише українців до 18 років і осіб, які виїхали з країни до набрання постановою чинності.

Зараз іноземцям, які прибувають в Україну (незалежно з якої країни), необхідно мати негативний результат ПЛР або експрес-тестування, проведеного не більше ніж за 72 години до перетину кордону, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ в перелік дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

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На початку липня через поширення штаму "Дельта" Україна ввела експрес-тестування для прибулих з Індії, Великої Британії, РФ і Португалії. Іноземці при відмові від нього не впускаються в Україну, а українці повинні пройти самоізоляцію.

Раніше в Україні досить тривалий час діяло вимоги самоізоляції при в'їзді, проте вона припинялася відразу після отримання негативного ПЛР-тесту.