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Новости Борьба с коронавирусом
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Украина может отправлять невакцинированных приезжих на самоизоляцию сроком до 2 недель

Украина может отправлять невакцинированных приезжих на самоизоляцию сроком до 2 недель

Министерство здравоохранения предлагает обязать всех невакцинированных лиц, въезжающих в Украину, проходить самоизоляцию сроком 14 дней.

Это предложение было озвучено на селекторном совещании в Офисе Президента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Министерство здравоохранения предлагает усилить контроль при пересечении государственной границы в связи с ростом в отдельных регионах мира и Европы случаев заболеваемости COVID-19, в частности из-за штамма "Дельта", - подчеркнули в ОП.

В сообщении говорится, что от этого обязательства предлагается освободить лишь украинцев до 18 лет и лиц, выехавших из страны до вступления данного требования в силу.

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Сейчас иностранцам, которые прибывают в Украину (независимо из какой страны), необходимо иметь отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования, проведенного не более чем за 72 часа до пересечения границы, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

В начале июля из-за распространения штамма "Дельта" Украина ввела экспресс-тестирование прибывающих из Индии, Великобритании, РФ и Португалии. Иностранцы при отказе от него не впускаются в Украину, а украинцы должны пройти самоизоляцию.

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Ранее в Украине достаточно длительное время действовало требования самоизоляции при въезде, однако она прекращалась сразу после получения отрицательного ПЦР-теста.

Автор: 

граница (5302) COVID-19 (18608) самоизоляция (61)


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Топ комментарии
+7
Да-да!
Я прямо "вижу", как Бубочка отправляет на двухнедельный карантин Ани Лорак, приехавшую в Киев с ватным концертом!
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19.07.2021 19:21 Ответить
+4
и особенно для приезжих с кацапской *********
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19.07.2021 19:20 Ответить
+1
А их вообще не пускать так как ихняя ,,вакцина,,не признана нигде в мире.
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19.07.2021 19:32 Ответить
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Не может, а ОБЯЗАННА.
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19.07.2021 19:16 Ответить
Давно пора как в Гонконге - номер отеля, 100 баксов в день...
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19.07.2021 19:17 Ответить
и особенно для приезжих с кацапской *********
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19.07.2021 19:20 Ответить
А их вообще не пускать так как ихняя ,,вакцина,,не признана нигде в мире.
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19.07.2021 19:32 Ответить
А как по вашему откуда к нам невакцинированные приезжают? Не с Европы же!
Это полюбому Рашка, Беларусь, Туркменистаны, Казахстаны....короче страны совка!
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19.07.2021 19:57 Ответить
Да-да!
Я прямо "вижу", как Бубочка отправляет на двухнедельный карантин Ани Лорак, приехавшую в Киев с ватным концертом!
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19.07.2021 19:21 Ответить
Ага и Киркорова
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19.07.2021 19:57 Ответить
Та не, давайте еще пару лет подождем, куда спешить-то? Великобритания как бы это делает уже давно...
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19.07.2021 19:27 Ответить
А кто будет контролировать эту самоизоляцию,уже это проходили и все знают что эта ,,самоизоляция,,филькина грамота.
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19.07.2021 19:30 Ответить
В нормальных странах отправляют на карантин.
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19.07.2021 19:55 Ответить
Нормальні країни навпаки з 18.07 впускають громадян України без вакцинації, тільки з негативним тестом: Німеччина, Голандія, Бельгія тощо.
А ми, навпаки, над своїми ж громадянами при поверненні додому знущаємося.
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19.07.2021 23:14 Ответить
В нормальных странах люди в локдауне, а зарплата капает.
Тебе уже оплатили зечмошники сиденье на лохлаунах?
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20.07.2021 07:44 Ответить
А кто будет контролировать самоизоляцию???
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19.07.2021 19:56 Ответить
То есть украинец сдает тест на ПЦР перед выездом из Украины и сдает ПЦР тест при въезде. Зае.ись придумали. Поправят бизнес лабораториям!!!! Ссуки. Что тут скажешь?
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19.07.2021 20:45 Ответить
Виходить, ПЦР-тест вже нічого не варті, раз Україна розділятиме українців, що повертаються додому (наприклад, з відпустки на вакцинованих і невакцинлвпних?!
Скільки ще цей карантинний концтабір триватиме?!
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19.07.2021 23:16 Ответить
 
 