Украина может отправлять невакцинированных приезжих на самоизоляцию сроком до 2 недель
Министерство здравоохранения предлагает обязать всех невакцинированных лиц, въезжающих в Украину, проходить самоизоляцию сроком 14 дней.
Это предложение было озвучено на селекторном совещании в Офисе Президента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Министерство здравоохранения предлагает усилить контроль при пересечении государственной границы в связи с ростом в отдельных регионах мира и Европы случаев заболеваемости COVID-19, в частности из-за штамма "Дельта", - подчеркнули в ОП.
В сообщении говорится, что от этого обязательства предлагается освободить лишь украинцев до 18 лет и лиц, выехавших из страны до вступления данного требования в силу.
Сейчас иностранцам, которые прибывают в Украину (независимо из какой страны), необходимо иметь отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования, проведенного не более чем за 72 часа до пересечения границы, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.
В начале июля из-за распространения штамма "Дельта" Украина ввела экспресс-тестирование прибывающих из Индии, Великобритании, РФ и Португалии. Иностранцы при отказе от него не впускаются в Украину, а украинцы должны пройти самоизоляцию.
Ранее в Украине достаточно длительное время действовало требования самоизоляции при въезде, однако она прекращалась сразу после получения отрицательного ПЦР-теста.
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Это полюбому Рашка, Беларусь, Туркменистаны, Казахстаны....короче страны совка!
Я прямо "вижу", как Бубочка отправляет на двухнедельный карантин Ани Лорак, приехавшую в Киев с ватным концертом!
А ми, навпаки, над своїми ж громадянами при поверненні додому знущаємося.
Тебе уже оплатили зечмошники сиденье на лохлаунах?
Скільки ще цей карантинний концтабір триватиме?!