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Франция заявила о начале четвертой волны COVID-19

Франция заявила о начале четвертой волны COVID-19

Представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил о начале четвертой волны коронавируса на территории страны. Число случаев заражения за последнюю неделю увеличилось вдвое.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам чиновника, темпы распространения вируса сейчас выше, чем это было во время предыдущих волн.

"За неделю количество случаев заражения коронавирусом увеличились вдвое. Сейчас мы ежедневно регистрируем около 10 тыс. новых случаев инфицирования", - отметил Атталь. В частности, 80% от всех случаев заражений на территории Франции вызваны именно штаммом "дельта".

Правительство Франции уже одобрило проект закона об усилении карантинных ограничений, который будет внесен в парламент в ближайшее время. Документ предусматривает обязательную вакцинацию медработников и введение санитарного пропуска для заведений питания, торговых центров, театров и музеев.

Также читайте: В Англии и Нью-Йорке подсчитали, сколько смертей от COVID-19 предотвратила вакцинация - почти 47 тысяч. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Франция (3540) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Все понятно. До одного места все эти вакцинации.
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19.07.2021 22:54 Ответить
+2
тяжелых реально меньше
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20.07.2021 00:49 Ответить
+1
4 волна стартует с евро 2020
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19.07.2021 22:59 Ответить
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Во время 5 волны на Францииостанутся только Маню Макрон и его бабушка типа жена
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19.07.2021 22:45 Ответить
Все понятно. До одного места все эти вакцинации.
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19.07.2021 22:54 Ответить
тяжелых реально меньше
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20.07.2021 00:49 Ответить
Так болеют как раз невакцинированные
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20.07.2021 07:48 Ответить
Макарон и тут кинулся спасать Пыню.
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19.07.2021 22:58 Ответить
4 волна стартует с евро 2020
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19.07.2021 22:59 Ответить
надо крупный катаклизм типа как в Германии и сразу всё пройдёт
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19.07.2021 23:20 Ответить
А в Британии - День Свободы от ковида. И открытие нормального сообщения с Америкой.
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20.07.2021 01:38 Ответить
И у британии 1 место в европе по темпам распространения и колличества больных ковидом.
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20.07.2021 07:49 Ответить
Очевидно, выигшрыш от дальнейшего продолжения локдауна уступает ущербу. Как посчитать, к примеру, ущерб здоровью граждан и преждевременную смертность в будущем от излишнего веса, накопленного в период сидения? 5-10 лишних кило на рыло - совсем не редкость, особенно для запертых в крохотных городских квартирках.
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20.07.2021 07:54 Ответить
И в Британии при этом вакцинировано 60% населения..
Как же так??
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20.07.2021 08:01 Ответить
Просто. "Темпы распостраниния" высоки потому что распостранение невелико.
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20.07.2021 08:06 Ответить
Ну,що;"спілісь і спєлісь" Німеччина і Франція з кремлівською мафією....і ті їм-напади підконтрольних елементів,знову напади і розстріли,хакерські атаки,біженці.....Молодці британці,подивились на калічний союз з безоколонкою,на всесвітню мафіозну МОЗ ііііііііііііі послали нах їх разом.
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20.07.2021 07:38 Ответить
ОБЬЯСНЕНИЯ ВИРУСОЛОГОВ НА ПРИВИВКУ COVID-19. Сама по себе прививка не страшна, а страшны последствия поведения иммунной системы после привития. Дело в том, что прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен. Он усыпает. И поэтому, когда вирус мутирует, нужно опять прививаться. ТОЕСТЬ вас посадят,,,, на иглу,,,, как наркомана. Есть прививка, организм живёт. Нет прививки, то любой вирус вас уничтожит. А прививка действует от шести до девяти месяцев. Именно от вируса разновидностей сезонного гриппа. Вам каждый опасный сезон, когда произошла очередная вспышка нужно бежать и прививаться по новой. Ваша имунка всю ответственность и борьбу за вашу жизнь перебросила на плечи прививки. Вот где ловушка. И сейчас вам сделают 2 прививки бесплатно. А вот через год, когда вспыхнет новый вирус, а он вспыхнет непременно. Так как каждый год весной и осенью вирусы гриппа возобновятся и мутируют.
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
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20.07.2021 12:06 Ответить
 
 