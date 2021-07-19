Франция заявила о начале четвертой волны COVID-19

Представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил о начале четвертой волны коронавируса на территории страны. Число случаев заражения за последнюю неделю увеличилось вдвое.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам чиновника, темпы распространения вируса сейчас выше, чем это было во время предыдущих волн.

"За неделю количество случаев заражения коронавирусом увеличились вдвое. Сейчас мы ежедневно регистрируем около 10 тыс. новых случаев инфицирования", - отметил Атталь. В частности, 80% от всех случаев заражений на территории Франции вызваны именно штаммом "дельта".

Правительство Франции уже одобрило проект закона об усилении карантинных ограничений, который будет внесен в парламент в ближайшее время. Документ предусматривает обязательную вакцинацию медработников и введение санитарного пропуска для заведений питания, торговых центров, театров и музеев.

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