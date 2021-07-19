Франция заявила о начале четвертой волны COVID-19
Представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил о начале четвертой волны коронавируса на территории страны. Число случаев заражения за последнюю неделю увеличилось вдвое.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам чиновника, темпы распространения вируса сейчас выше, чем это было во время предыдущих волн.
"За неделю количество случаев заражения коронавирусом увеличились вдвое. Сейчас мы ежедневно регистрируем около 10 тыс. новых случаев инфицирования", - отметил Атталь. В частности, 80% от всех случаев заражений на территории Франции вызваны именно штаммом "дельта".
Правительство Франции уже одобрило проект закона об усилении карантинных ограничений, который будет внесен в парламент в ближайшее время. Документ предусматривает обязательную вакцинацию медработников и введение санитарного пропуска для заведений питания, торговых центров, театров и музеев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Как же так??
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.