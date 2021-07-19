Франція заявила про початок четвертої хвилі COVID-19
Представник уряду Франції Габріель Атталь заявив про початок четвертої хвилі коронавірусу на території країни. Кількість випадків зараження за останній тиждень збільшилася вдвічі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами посадовця, темпи поширення вірусу наразі вищі, ніж це було під час попередніх хвиль.
"За тиждень кількість випадків зараження на коронавірус збільшилися вдвічі. Зараз ми щодня реєструємо близько 10 тис. нових випадків інфікування", - зазначив Атталь.
Зокрема, 80% від усіх випадків зараженнь на території Франції спричиненні саме штамом "Дельта".
Уряд Франції вже схвалив проєкт закону стосовно посилення карантинних обмежень, який буде внесений до парламенту найближчим часом. Документ передбачає обов’язкову вакцинацію медпрацівників й введення санітарного пропуску для закладів харчування, торгових центрів, театрів й музеїв.
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Как же так??
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.