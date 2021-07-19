УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10042 відвідувача онлайн
Новини
6 352 14

Франція заявила про початок четвертої хвилі COVID-19

Франція заявила про початок четвертої хвилі COVID-19

Представник уряду Франції Габріель Атталь заявив про початок четвертої хвилі коронавірусу на території країни. Кількість випадків зараження за останній тиждень збільшилася вдвічі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами посадовця, темпи поширення вірусу наразі вищі, ніж це було під час попередніх хвиль.

"За тиждень кількість випадків зараження на коронавірус збільшилися вдвічі. Зараз ми щодня реєструємо близько 10 тис. нових випадків інфікування", - зазначив Атталь.

Зокрема, 80% від усіх випадків зараженнь на території Франції спричиненні саме штамом "Дельта".

Також читайте: ВООЗ цього тижня поставить Україні тести для виявлення "дельта"-штаму, - Ляшко

Уряд Франції вже схвалив проєкт закону стосовно посилення карантинних обмежень, який буде внесений до парламенту найближчим часом. Документ передбачає обов’язкову вакцинацію медпрацівників й введення санітарного пропуску для закладів харчування, торгових центрів, театрів й музеїв.

Автор: 

Франція (3098) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Все понятно. До одного места все эти вакцинации.
показати весь коментар
19.07.2021 22:54 Відповісти
+2
тяжелых реально меньше
показати весь коментар
20.07.2021 00:49 Відповісти
+1
4 волна стартует с евро 2020
показати весь коментар
19.07.2021 22:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Во время 5 волны на Францииостанутся только Маню Макрон и его бабушка типа жена
показати весь коментар
19.07.2021 22:45 Відповісти
Все понятно. До одного места все эти вакцинации.
показати весь коментар
19.07.2021 22:54 Відповісти
тяжелых реально меньше
показати весь коментар
20.07.2021 00:49 Відповісти
Так болеют как раз невакцинированные
показати весь коментар
20.07.2021 07:48 Відповісти
Макарон и тут кинулся спасать Пыню.
показати весь коментар
19.07.2021 22:58 Відповісти
4 волна стартует с евро 2020
показати весь коментар
19.07.2021 22:59 Відповісти
надо крупный катаклизм типа как в Германии и сразу всё пройдёт
показати весь коментар
19.07.2021 23:20 Відповісти
А в Британии - День Свободы от ковида. И открытие нормального сообщения с Америкой.
показати весь коментар
20.07.2021 01:38 Відповісти
И у британии 1 место в европе по темпам распространения и колличества больных ковидом.
показати весь коментар
20.07.2021 07:49 Відповісти
Очевидно, выигшрыш от дальнейшего продолжения локдауна уступает ущербу. Как посчитать, к примеру, ущерб здоровью граждан и преждевременную смертность в будущем от излишнего веса, накопленного в период сидения? 5-10 лишних кило на рыло - совсем не редкость, особенно для запертых в крохотных городских квартирках.
показати весь коментар
20.07.2021 07:54 Відповісти
И в Британии при этом вакцинировано 60% населения..
Как же так??
показати весь коментар
20.07.2021 08:01 Відповісти
Просто. "Темпы распостраниния" высоки потому что распостранение невелико.
показати весь коментар
20.07.2021 08:06 Відповісти
Ну,що;"спілісь і спєлісь" Німеччина і Франція з кремлівською мафією....і ті їм-напади підконтрольних елементів,знову напади і розстріли,хакерські атаки,біженці.....Молодці британці,подивились на калічний союз з безоколонкою,на всесвітню мафіозну МОЗ ііііііііііііі послали нах їх разом.
показати весь коментар
20.07.2021 07:38 Відповісти
ОБЬЯСНЕНИЯ ВИРУСОЛОГОВ НА ПРИВИВКУ COVID-19. Сама по себе прививка не страшна, а страшны последствия поведения иммунной системы после привития. Дело в том, что прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен. Он усыпает. И поэтому, когда вирус мутирует, нужно опять прививаться. ТОЕСТЬ вас посадят,,,, на иглу,,,, как наркомана. Есть прививка, организм живёт. Нет прививки, то любой вирус вас уничтожит. А прививка действует от шести до девяти месяцев. Именно от вируса разновидностей сезонного гриппа. Вам каждый опасный сезон, когда произошла очередная вспышка нужно бежать и прививаться по новой. Ваша имунка всю ответственность и борьбу за вашу жизнь перебросила на плечи прививки. Вот где ловушка. И сейчас вам сделают 2 прививки бесплатно. А вот через год, когда вспыхнет новый вирус, а он вспыхнет непременно. Так как каждый год весной и осенью вирусы гриппа возобновятся и мутируют.
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
показати весь коментар
20.07.2021 12:06 Відповісти
 
 