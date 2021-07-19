РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8025 посетителей онлайн
Новости
2 012 8

В Польше на штамм Delta приходится 47% заражений COVID-19

В Польше на штамм Delta приходится 47% заражений COVID-19

По последним данным в Польше на штамм Delta приходится 47% всех случаев инфицирования коронавирусом, хотя еще в середине июня этот показатель составлял менее 10%.

Об этом заявил заместитель главы минздрава Польши Вальдемар Краска, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Новейшие данные свидетельствуют о 185 случаях варианта Delta в Польше... В настоящее время это 47% всех новых случаев, которые мы выявляем, то есть количество заражений действительно растет", - заявил Краска, напомнив, что в середине июня этот показатель составлял 8%.

Заместитель главы минздрава отметил, что сейчас, в период отпусков штамм Delta будет распространяться быстрее. Он также предположил, что через несколько недель количество инфицированных коронавирусом в Польше значительно возрастет.

Глава минздрава Польши Адам Недзельский написал в Твиттере, что стабильно низкий уровень инфицирования COVID-19 в стране постепенно уходит в прошлое. По его словам, по сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости на 13%. Он подчеркнул, что в последующие недели количество инфицированных будет значительно расти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша опережает Украину по числу вакцинированных от COVID-19 в 11 раз

18 июля в Польше выявлено 67 новых случаев инфицирования, при этом не зафиксировано ни одного летального случая.

С начала кампании вакцинации в стране уже сделано почти 33 млн прививок, полностью вакцинированы 16,2 млн человек.

Автор: 

Польша (8503) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Турции призвали закрыть границы тотально с пораженной дельта-штаммом россией !!!

А Минздрав Украины выступает за усиление контроля при пересечении государственной границы из-за роста в ряде стран заболеваемости COVID-19, вызванной штаммом Дельта... Только УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ *** а не закрывать границу НАГЛУХО !!! скорее всего и это уже поздно….
показать весь комментарий
19.07.2021 23:48 Ответить
Ось гастарбайтери та інші турЬІстЬІ привезуть його і сюди.
показать весь комментарий
19.07.2021 23:58 Ответить
Я думаю так...нам разрешили выйти на улицы, посетить парихмакерские, спа, спорт залы, бары, рестораны, что бы люди выпустили пар. К середине осени все вернется на круги своя. Уже никому не дано будет говорить, что можно и что нельзя в пероид карантина, все и так уже натренированы...по щеклчку пальцев. Надеюсь я ошибаюсь.
показать весь комментарий
20.07.2021 01:01 Ответить
Жодного смертельного випадку, про що новина?
показать весь комментарий
20.07.2021 05:55 Ответить
Про те, що дає 43% повної вакцинації населення від ковіду.
показать весь комментарий
20.07.2021 07:46 Ответить
Новинка про те , до час їхати в Киів поспілкуватись з Вовою, на перевірку адекватності…
показать весь комментарий
20.07.2021 06:45 Ответить
А зеленые дебилы открыли границы навстеж, заробитчанское быдло, как и весной 2020 может легко ввозить "корону" в Украину.
показать весь комментарий
20.07.2021 07:47 Ответить
Чому люди, які працюють, не крадуть, не шахраюють і не отримують подачки від держави - для Вас бидло ?
показать весь комментарий
20.07.2021 08:16 Ответить
 
 