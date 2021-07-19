В Польше на штамм Delta приходится 47% заражений COVID-19

По последним данным в Польше на штамм Delta приходится 47% всех случаев инфицирования коронавирусом, хотя еще в середине июня этот показатель составлял менее 10%.

Об этом заявил заместитель главы минздрава Польши Вальдемар Краска, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Новейшие данные свидетельствуют о 185 случаях варианта Delta в Польше... В настоящее время это 47% всех новых случаев, которые мы выявляем, то есть количество заражений действительно растет", - заявил Краска, напомнив, что в середине июня этот показатель составлял 8%.

Заместитель главы минздрава отметил, что сейчас, в период отпусков штамм Delta будет распространяться быстрее. Он также предположил, что через несколько недель количество инфицированных коронавирусом в Польше значительно возрастет.

Глава минздрава Польши Адам Недзельский написал в Твиттере, что стабильно низкий уровень инфицирования COVID-19 в стране постепенно уходит в прошлое. По его словам, по сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости на 13%. Он подчеркнул, что в последующие недели количество инфицированных будет значительно расти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша опережает Украину по числу вакцинированных от COVID-19 в 11 раз

18 июля в Польше выявлено 67 новых случаев инфицирования, при этом не зафиксировано ни одного летального случая.

С начала кампании вакцинации в стране уже сделано почти 33 млн прививок, полностью вакцинированы 16,2 млн человек.