УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6121 відвідувач онлайн
Новини
2 012 8

У Польщі на штам Delta припадає 47% заражень COVID-19

У Польщі на штам Delta припадає 47% заражень COVID-19

За останніми даними в Польщі на штам Delta припадає 47% всіх випадків інфікування коронавірусом, хоча ще в середині червня цей показник становив менше 10%.

Про це заявив заступник глави МОЗ Польщі Вальдемар Фарба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Найновіші дані свідчать про 185 випадків варіанту Delta в Польщі… На цей час це 47% усіх нових випадків, які ми виявляємо, тобто кількість інфікувань дійсно зростає", - заявив Краска, нагадавши, що в середині червня цей показник становив 8%.

Заступник глави МОЗ зазначив, що зараз, у період відпусток штам Delta розповсюджуватиметься швидше. Він також припустив, що через кілька тижнів кількість інфікованих коронавірусом у Польщі значно зросте.

Тим часом глава МОЗ Польщі Адам Недзельський написав у Твіттері, що стабільно низький рівень інфікування COVID-19 у країні поступово відходить в минуле. За його словами, у порівнянні з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності на 13%. Він підкреслив, що у наступні тижні кількість інфікованих значно зростатиме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція заявила про початок четвертої хвилі COVID-19

18 липня, у Польщі виявлено 67 нових випадків інфікування, при цьому не зафіксовано жодного летального випадку.

Від початку кампанії вакцинації у країні вже зроблено майже 33 млн щеплень, повністю вакциновано 16,2 млн осіб, менше половини населення.

Автор: 

Польща (8620) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Турции призвали закрыть границы тотально с пораженной дельта-штаммом россией !!!

А Минздрав Украины выступает за усиление контроля при пересечении государственной границы из-за роста в ряде стран заболеваемости COVID-19, вызванной штаммом Дельта... Только УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ *** а не закрывать границу НАГЛУХО !!! скорее всего и это уже поздно….
показати весь коментар
19.07.2021 23:48 Відповісти
Ось гастарбайтери та інші турЬІстЬІ привезуть його і сюди.
показати весь коментар
19.07.2021 23:58 Відповісти
Я думаю так...нам разрешили выйти на улицы, посетить парихмакерские, спа, спорт залы, бары, рестораны, что бы люди выпустили пар. К середине осени все вернется на круги своя. Уже никому не дано будет говорить, что можно и что нельзя в пероид карантина, все и так уже натренированы...по щеклчку пальцев. Надеюсь я ошибаюсь.
показати весь коментар
20.07.2021 01:01 Відповісти
Жодного смертельного випадку, про що новина?
показати весь коментар
20.07.2021 05:55 Відповісти
Про те, що дає 43% повної вакцинації населення від ковіду.
показати весь коментар
20.07.2021 07:46 Відповісти
Новинка про те , до час їхати в Киів поспілкуватись з Вовою, на перевірку адекватності…
показати весь коментар
20.07.2021 06:45 Відповісти
А зеленые дебилы открыли границы навстеж, заробитчанское быдло, как и весной 2020 может легко ввозить "корону" в Украину.
показати весь коментар
20.07.2021 07:47 Відповісти
Чому люди, які працюють, не крадуть, не шахраюють і не отримують подачки від держави - для Вас бидло ?
показати весь коментар
20.07.2021 08:16 Відповісти
 
 