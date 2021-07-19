У Польщі на штам Delta припадає 47% заражень COVID-19

За останніми даними в Польщі на штам Delta припадає 47% всіх випадків інфікування коронавірусом, хоча ще в середині червня цей показник становив менше 10%.

Про це заявив заступник глави МОЗ Польщі Вальдемар Фарба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Найновіші дані свідчать про 185 випадків варіанту Delta в Польщі… На цей час це 47% усіх нових випадків, які ми виявляємо, тобто кількість інфікувань дійсно зростає", - заявив Краска, нагадавши, що в середині червня цей показник становив 8%.

Заступник глави МОЗ зазначив, що зараз, у період відпусток штам Delta розповсюджуватиметься швидше. Він також припустив, що через кілька тижнів кількість інфікованих коронавірусом у Польщі значно зросте.

Тим часом глава МОЗ Польщі Адам Недзельський написав у Твіттері, що стабільно низький рівень інфікування COVID-19 у країні поступово відходить в минуле. За його словами, у порівнянні з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності на 13%. Він підкреслив, що у наступні тижні кількість інфікованих значно зростатиме.

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18 липня, у Польщі виявлено 67 нових випадків інфікування, при цьому не зафіксовано жодного летального випадку.

Від початку кампанії вакцинації у країні вже зроблено майже 33 млн щеплень, повністю вакциновано 16,2 млн осіб, менше половини населення.