Польша опережает Украину по числу вакцинированных от COVID-19 в 11 раз

Соседняя Польша с приблизительно таким же населением опережает Украину по числу людей, которые завершили вакцинацию против коронавируса COVID-19, в 11 раз.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом свидетельствуют данные, обнародованные 17 июля информагентством PAP.

"В Польше с конца декабря, когда началась вакцинация против COVID-19 выполнено 32,1 миллиона прививок. Полностью привитых, или препаратом Johnson & Johnson, или двумя дозами других допущенных к использованию в ЕС вакцин, 15 700 212 человек", - говорится в сообщении.

При этом в Минздраве Украины 17 июля сообщили о полной иммунизации от COVID-19 более 1,4 миллиона украинцев (1 406 180). "Всего проведено 4 011 040 прививок", - указано в сообщении.

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В Украине за два последних месяца темпы вакцинации выросли. Еще в конце мая Польша опережала Украину по числу вакцинированных более чем в 50 раз.

Население Украины и Польши почти одинаково. В Польше живет до 38 млн человек.

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