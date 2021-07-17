Польша опережает Украину по числу вакцинированных от COVID-19 в 11 раз
Соседняя Польша с приблизительно таким же населением опережает Украину по числу людей, которые завершили вакцинацию против коронавируса COVID-19, в 11 раз.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом свидетельствуют данные, обнародованные 17 июля информагентством PAP.
"В Польше с конца декабря, когда началась вакцинация против COVID-19 выполнено 32,1 миллиона прививок. Полностью привитых, или препаратом Johnson & Johnson, или двумя дозами других допущенных к использованию в ЕС вакцин, 15 700 212 человек", - говорится в сообщении.
При этом в Минздраве Украины 17 июля сообщили о полной иммунизации от COVID-19 более 1,4 миллиона украинцев (1 406 180). "Всего проведено 4 011 040 прививок", - указано в сообщении.
В Украине за два последних месяца темпы вакцинации выросли. Еще в конце мая Польша опережала Украину по числу вакцинированных более чем в 50 раз.
Население Украины и Польши почти одинаково. В Польше живет до 38 млн человек.
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сначала растут цены, а потом зарплата. инфляция не работает по другому. просто так высокая зарплата не упадет ниоткуда.
"шо ты мне тут втираешь? где ты видел врача, который работает за зарплату? у них цены конские, а налогов они не платят"Не ты писал?
Nothing personal, just a private opinion.
However, that was not exactly the point of this thread.
Have a nice day.
К осени, 70% должно быть дважды.
-- поддержал! *)