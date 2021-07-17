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Новости Борьба с коронавирусом
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Польша опережает Украину по числу вакцинированных от COVID-19 в 11 раз

Польша опережает Украину по числу вакцинированных от COVID-19 в 11 раз

Соседняя Польша с приблизительно таким же населением опережает Украину по числу людей, которые завершили вакцинацию против коронавируса COVID-19, в 11 раз.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом свидетельствуют данные, обнародованные 17 июля информагентством PAP.

"В Польше с конца декабря, когда началась вакцинация против COVID-19 выполнено 32,1 миллиона прививок. Полностью привитых, или препаратом Johnson & Johnson, или двумя дозами других допущенных к использованию в ЕС вакцин, 15 700 212 человек", - говорится в сообщении.

При этом в Минздраве Украины 17 июля сообщили о полной иммунизации от COVID-19 более 1,4 миллиона украинцев (1 406 180). "Всего проведено 4 011 040 прививок", - указано в сообщении.

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В Украине за два последних месяца темпы вакцинации выросли. Еще в конце мая Польша опережала Украину по числу вакцинированных более чем в 50 раз.

Население Украины и Польши почти одинаково. В Польше живет до 38 млн человек.

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Автор: 

вакцина (3815) Польша (8497) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+10
Польша обогнала Украину ещё в далёком 1991, когда чётко осознала, куда ей надо стремиться и предприняла для это конкретные действия. Сегодня мы видим позитивные результаты. А мы застряли между совком и диким капитализмом
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17.07.2021 15:47
+5
Таки так! Коли українці вибрали комуніста Кравчука першим президентом, поляки президентом вибрали антикомуніста Валєнсу. От вам і різниця між комунізмом і антикомунізмом.
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17.07.2021 16:12
+4
ЭТо Порошенко вакцину украл ту что Зеленский за свои деньги купил! Заложил всё имущество даже вилу в Италии и купил а Порошенко украл! Не подлец Порошенко после этого! А ещё Порошенко брата Ермака убил и съел!
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17.07.2021 16:36
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Это не надолго...сегодня зеленое стадо миллион вакцинированных прибавило...завтра прибавит два..потом пять...так что догоним и перегоним...как ни как у нас есть мастера спорта по вирусу...а в Польше их нет..😀
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17.07.2021 15:45 Ответить
Конечно это сарказм, но боюсь выйти из подъезда своего дома... Меня сразу заломают и уколют чем-нибудь (не факт, что действенным) и заставят расписаться в бланке про поддержку слов зеледента про чемпионство в вакцинации...
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17.07.2021 16:25 Ответить
Ві фсьо врьоті - зе-бубочька - чемпіон по борьбє с короновірусам!
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17.07.2021 17:19 Ответить
В Польше уже и иностранных работников вакцинируют
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17.07.2021 18:41 Ответить
Польша обогнала Украину ещё в далёком 1991, когда чётко осознала, куда ей надо стремиться и предприняла для это конкретные действия. Сегодня мы видим позитивные результаты. А мы застряли между совком и диким капитализмом
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17.07.2021 15:47 Ответить
вы может и застряли. кто хорошо работает и хорошо зарабатывает соответсвенно, живут себе не хуже поляков.
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17.07.2021 15:52 Ответить
Лапоть, не умничай. Поляк за четыре месяца работы получая зарплату может купить вот https://www.otomoto.pl/oferta/opel-corsa-1-4-klima-bezwypadkowy-niski-przebieg-isofix-super-stan-ID6DYJIy.html#6f873edebb такое авто . Сколько надо пахать среднему украинцу, чтобы купить такое же в Украине? Продукты дешевле. Транспорт - небо и земля. По вакцинации - читай статью выше.
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17.07.2021 18:39 Ответить
ты иди себе работу ищи, многое сможешь позволить)
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17.07.2021 18:46 Ответить
Не тебе меня учить зарабатывать деньги, умник. И в Зимбабве есть люди, которые ездят на лексусах 2020 года...
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17.07.2021 21:03 Ответить
тебе все равно не светит. не ной
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17.07.2021 21:19 Ответить
цену на транспорт озвучь. покажи мне электричку в Польше за 1.5 доллара. а потом сравнивай. хотите транспорт как в Польше? будьте готовы за него платить.
сначала растут цены, а потом зарплата. инфляция не работает по другому. просто так высокая зарплата не упадет ниоткуда.
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18.07.2021 20:22 Ответить
Вам говорилось об обществе в целом. Только дол...бы могли выбрать Яныка- проффесора и Буратино. У нас делается шаг вперед ,два назад. В Польше работают институты власти. У нас корумпированные олигархами депутаты.
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17.07.2021 18:46 Ответить
дело прежде всего в обществе. в целом. нужно работать, а не ждать манны небесной.
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17.07.2021 19:43 Ответить
есть бюджетники ,учителя ,врачи ,пенсионеры ,военные ,а ты Полиграф Полиграфыч не знал? Или военному на фронте ,по ночам ходить вагоны разгружать? Инфраструктурные проекты такие как дороги ,мосты финансируются с бюджета который на половину ****** ,это что ,зависит от работающего общества? Налоги ,законы ,штрафы, это работающие люди пишут ? Или кварталовцы которых вы избрали? А от этого зависят инвестиции ,да и развитие бизнеса ,рабочих мест, и общества в целом. Манны не кто не ждет.
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18.07.2021 08:00 Ответить
шо ты мне тут втираешь? где ты видел врача, который работает за зарплату? у них цены конские, а налогов они не платят
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18.07.2021 09:20 Ответить
Я уже полностью убежден ,что ты правнук Шарикова Полиграф Полиграфыча ,или Швондера ,давай дальше печи ,а мы посмеемся как с квартала.
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18.07.2021 20:11 Ответить
да мне насрать не мнение бота
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18.07.2021 20:21 Ответить
Таки так! Коли українці вибрали комуніста Кравчука першим президентом, поляки президентом вибрали антикомуніста Валєнсу. От вам і різниця між комунізмом і антикомунізмом.
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17.07.2021 16:12 Ответить
разница в 50 лярдах зелени в ценах 90х годов, вбуханных в экономику поляндии, чтобы не допустить комуняцкого реванша. еще есть болгария, если что.
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17.07.2021 17:01 Ответить
Нє-нє! От цього не треба! Американці, як і європейці вкладати гроші у свкодрочерів не будуть ніколи. Дрочите на совок? Хочете комуніста? Тоді на ентузіазмі! Без грошей!
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17.07.2021 18:47 Ответить
а кто вам ботам будет платить то? за что?
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17.07.2021 15:53 Ответить
Скажить хто в Европі хочь в хомусь не опережає Україну.
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17.07.2021 15:49 Ответить
у нас от наводнений в этом году погибло меньше людей, чем в Германии. зрада! срочно утопить связку ботов в Днепре
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17.07.2021 15:54 Ответить
Чем меньше зеледент в стране, тем меньше у нас катаклизмов. Эх, на срассеюшку надо его отправить, насовсем...
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17.07.2021 16:28 Ответить
мы приняли нелегальных мигрантов меньше всех в Европе. это тоже плохо?
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17.07.2021 15:58 Ответить
Это такая шутка про наводнение и нелегальных мигрантов или ты реально тупой ?
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17.07.2021 16:19 Ответить
Тупой конечно, по нику видно. Веселят лохи, которие считают, что в Европе живут хуже, чем они.
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17.07.2021 16:40 Ответить
у нас самая дешевая стоматология в Европе. тебе еще нужны примеры, бот?
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17.07.2021 15:59 Ответить
https://censor.net/ru/user/488996

"шо ты мне тут втираешь? где ты видел врача, который работает за зарплату? у них цены конские, а налогов они не платят"Не ты писал?
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20.07.2021 10:23 Ответить
Так ти порівняй і відношення людей до всього : там і у нас. Почни з простого, що робиться без грошей - подивися куди у нас кидають недопалки, фантики, пусті пляшки...
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17.07.2021 16:21 Ответить
щоб полегшити підрахунки, краще рахувати тих, хто не випереджує Україну
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17.07.2021 15:53 Ответить
Ну это понятно; Польша - колония Германии.
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17.07.2021 15:56 Ответить
А вы чья колония, что дохнете от КОВИДа по 800 туш в день? А шо будете осенью делать - тупо избы с трупами запечатывать?
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17.07.2021 16:03 Ответить
засекретят данные и всех делов)
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17.07.2021 16:04 Ответить
Польща випереджає Україну за кількістю вакцинованих проти COVID-19 у 11 разів - Цензор.НЕТ 7685
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17.07.2021 16:06 Ответить
У нас в Австралии нет смертности от "ковида". Ноль.
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17.07.2021 16:15 Ответить
Мало ли чего за проксей нет
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17.07.2021 16:15 Ответить
Well, we can have a pretty intelligent conversation in English.
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17.07.2021 16:20 Ответить
И это докажет, что за проксей работает гугль-транслейт
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17.07.2021 16:21 Ответить
Google Translate is a pretty good tool, but it is not sufficiently smart to translate sentences written in Slavic languages to English without grammatic irregularities.
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17.07.2021 17:06 Ответить
Ты слабо знаком с творчеством этого человека: https://de.wikipedia.org/wiki/Oliver_Pocher [link]

Польща випереджає Україну за кількістю вакцинованих проти COVID-19 у 11 разів - Цензор.НЕТ 7432
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17.07.2021 17:10 Ответить
Whatever
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18.07.2021 00:44 Ответить
You are not the right person to have an intelligent conversation regarding this specific question.
Nothing personal, just a private opinion.
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17.07.2021 17:23 Ответить
Sure I am not. Just two university degrees. Sorry about that.
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18.07.2021 00:43 Ответить
There was nothing about your background. But, as for my view, you have chosen your side, unwilling to consider the opposite, despite you may be wrong. So, I meant, the corona particular issue in not the one, that is reasonable to discuss with you.
However, that was not exactly the point of this thread.
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18.07.2021 12:51 Ответить
Then I suggest we end this pointless exchange.
Have a nice day.
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18.07.2021 12:54 Ответить
Польшу содержит Германия.
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17.07.2021 16:15 Ответить
И что? США "содержит" Тайвань. И что? Что ты хочешь этим сказать? Лучше быть "на содержании" ФРГ и жить вольно и не думать о том, о чем думают украинцы, а именно о работе, зарплате, устойчивом будущем и безопасности.
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17.07.2021 18:56 Ответить
а зато Украина опережает Польшу по коррупции...
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17.07.2021 15:56 Ответить
В ще ми гарно співаємо!
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17.07.2021 16:00 Ответить
Ну в Польше не выбрали же клоуна-дебилоида в презы.так конечно
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17.07.2021 16:01 Ответить
В Польше бы даже если не клоун а просто дебил -наркоман не имел бы шансов стать президентом. Ну может его партия и набрала 10-20% как в Болгарии но не больше! Поэтому тут печальный факт что мы ближе к кацапам, там выбрали президентом таксиста-педофила по имени Вова!
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17.07.2021 16:39 Ответить
обідно
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17.07.2021 16:05 Ответить
промазал) переводчик открывай)
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17.07.2021 16:08 Ответить
ну и хорошо) на поляциках проверили, теперь можно и самим)
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17.07.2021 16:08 Ответить
І шо? У нас нарід закальонний, баште як на виборах в 2019-му згуртувався...
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17.07.2021 16:18 Ответить
ЭТо Порошенко вакцину украл ту что Зеленский за свои деньги купил! Заложил всё имущество даже вилу в Италии и купил а Порошенко украл! Не подлец Порошенко после этого! А ещё Порошенко брата Ермака убил и съел!
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17.07.2021 16:36 Ответить
Величайший пирдер современности ведет нас прямиком в Африку...
Польща випереджає Україну за кількістю вакцинованих проти COVID-19 у 11 разів - Цензор.НЕТ 1504
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17.07.2021 17:20 Ответить
А Парашестан почему не красный? Или если тебя ширнули шмурдяком это считается привит типо? Походу с Гебельс СМИ картинка!
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17.07.2021 17:47 Ответить
Для зебилов сообщаю: Внизу картинки указан источник информации.
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17.07.2021 18:56 Ответить
Цікаво порівнювати ВСІ показники двох країн, які кожен день оновлюються на сайті https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries Так, дійсно, по більшості показників, не кажучи про загальну чисельність населення, Польща переганяє УКраїну. Так (данні наживо) кількість вакцинованих в Польщі - 18,082,617, а в Україні - 11,138,052. Та і по загальній кількості захворівших Пльща займає 14 місце в світі, а Україна - 18-е. ( 2,881,355 і 2,244,196 - відповідно). Загальна кількість летальних випадків в Польщі - 72,489, в Україні - 52,718... Хоча за останню добу в Україні захворіло +591, а в Польщі +114 і померло в Україні - 16, в Польщі - 7.
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17.07.2021 17:48 Ответить
Вы , батенька ,перепутали количество тестов с количеством вакцинированных. А если вы ещё педант, то наберите Коронавирус в Украине или Коронавирус в Польше и там графики и статистика по дням за полтара года в которой и заболевшие, и умершие, и выздоровшие, и вакцинированные, и тесты. И сравнивайте в своё удовольствие за весь период.
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17.07.2021 20:20 Ответить
Так, ви праві, відносно кількості ТЕСТІВ, а не вакцинованих (взяв цифру саме з колонки - Total tests). Дякую, що виправили мою помилку. А в цій офіційній таблиці, яка ведеться з початку пандемії, наводяться щоденні данні по усьому світу, по всіх країнах, які надають відомості в у ВООЗ. (World Health Organization). Щоб ще раз не помилитись, копіюючи інформацію, для тих хто хоче порівняти стан з короною в двох країнах, просто дам посилання, 1) Ось що маємо на зараз по Польщі - https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/ ; 2) Ось що маємо на зараз по Україні - https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Якщо ви визиваєте головну сторінку цієї таблиці https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries ttps://www.worldometers.info/coronavirus/#countries , то знаходите в ній назву окремої країни, яка вас цікавить, і тиснете на назву. Тоді отримаєте детальний опис саме по цій країні.
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17.07.2021 21:09 Ответить
А по рівню ВВП на душу населення усього в п'ятеро...
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17.07.2021 18:17 Ответить
А что в польше клоуны имеют монобольниство во власти и своего презедента?
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17.07.2021 18:24 Ответить
В Бундесе, на вчера -- 45% населения дважды вакцинировано, 49% единожды.
К осени, 70% должно быть дважды.
-- поддержал! *)
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17.07.2021 18:27 Ответить
Польща до того ж провела щеплення кільком мільйонам українських зарабітчан . Як і Угорщина . Тож думаю що вакцинованих українців трохи більше ніж пише офіційна статистика.
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17.07.2021 18:30 Ответить
Так вона ж і буде випереджати по кількості жмуриків!
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17.07.2021 20:55 Ответить
Так Польща і росію опереджає досить знатно. І це не враховуючи те що росіян вакцинують гівном.
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17.07.2021 23:55 Ответить
 
 