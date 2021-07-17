Польща випереджає Україну за кількістю вакцинованих проти COVID-19 у 11 разів
Сусідня Польща з приблизно таким же населенням випереджає Україну за кількістю людей, які завершили вакцинацію проти коронавирусу COVID-19, у 11 разів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це свідчать дані, оприлюднені 17 липня інформагентством PAP.
"У Польщі від кінця грудня, коли розпочалося щеплення проти COVID-19, виконано 32,1 мільйона щеплень. Повністю щеплених, або препаратом Johnson&Johnson, або двома дозами інших допущених до використання в ЄС вакцин, 15 700 212 осіб", – ідеться в повідомленні.
У МОЗ України 17 липня повідомили про повну імунізацію проти COVID-19 понад 1,4 мільйона українців (1 406 180). "Загалом проведено 4 011 040 щеплень", – вказано в повідомленні.
В Україні за два останні місяці темпи вакцинації зросли. Ще наприкінці травня Польща випереджала Україну за числом вакцинованих більш ніж у 50 разів.
Населення України та Польщі майже однакове. У Польщі живе до 38 мільйонів людей.
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сначала растут цены, а потом зарплата. инфляция не работает по другому. просто так высокая зарплата не упадет ниоткуда.
"шо ты мне тут втираешь? где ты видел врача, который работает за зарплату? у них цены конские, а налогов они не платят"Не ты писал?
Nothing personal, just a private opinion.
However, that was not exactly the point of this thread.
Have a nice day.
К осени, 70% должно быть дважды.
-- поддержал! *)