Польща випереджає Україну за кількістю вакцинованих проти COVID-19 у 11 разів

Сусідня Польща з приблизно таким же населенням випереджає Україну за кількістю людей, які завершили вакцинацію проти коронавирусу COVID-19, у 11 разів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це свідчать дані, оприлюднені 17 липня інформагентством PAP.

"У Польщі від кінця грудня, коли розпочалося щеплення проти COVID-19, виконано 32,1 мільйона щеплень. Повністю щеплених, або препаратом Johnson&Johnson, або двома дозами інших допущених до використання в ЄС вакцин, 15 700 212 осіб", – ідеться в повідомленні.

У МОЗ України 17 липня повідомили про повну імунізацію проти COVID-19 понад 1,4 мільйона українців (1 406 180). "Загалом проведено 4 011 040 щеплень", – вказано в повідомленні.

В Україні за два останні місяці темпи вакцинації зросли. Ще наприкінці травня Польща випереджала Україну за числом вакцинованих більш ніж у 50 разів.

Населення України та Польщі майже однакове. У Польщі живе до 38 мільйонів людей.

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