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Новости Рынок земли
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Земля будет дорожать на 7-10% в год, – министр агрополитики Лещенко

Земля будет дорожать на 7-10% в год, – министр агрополитики Лещенко

Ежегодно земли сельскохозяйственного назначения будут дорожать на 7-10% и уже через 10 лет капитализация достигнет сотни миллиардов долларов.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

По словам чиновника, на первоначальном этапе запуска земельной реформы главная задача — убедить украинцев, что быть собственником земли – это нормально.

Поэтому он осоветует не спешить продавать участки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ажиотажа нет. За две недели продано только 700 га, - Лещенко о запуске рынка земли

Как отмечается, с 1 июля, дня старта рынка земли в Украине, сформировалась новая средняя минимальная стоимость, по которой владельцы продают свои наделы - около $1 тыс. за гектар. Она оказалась меньше той, что ранее прогнозировали в Минагрополитики — около 50 тыс. грн.

Автор: 

земля (1950) Лещенко Роман (68)


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Топ комментарии
+4
так, це називається ІНФЛЯЦІЯ!
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20.07.2021 00:17 Ответить
+4
Чтобы продать свои участки(паи) - их нужно сперва выкупить у гос-тва по рыночной цене и переоформить в собственность заплатив налог купли-продажи а потом платить ежегодный налог !!! Земельная реформа(рынок земли) это афера которой еще не видела Украина !!! (я за рынок земли но не в период войны с русней, ни в период экономического-финансового спада, и не в период скорого мирового голода от нехватки продуктов, и самое главное - НЕ ПО ТАКОМУ ЗАКОНУ как предлагают нам ЗеЛиквидаторы Украины !!!)
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20.07.2021 01:20 Ответить
+3
Какой смысл платить деньги за землю если урожай уберет рейдер?
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20.07.2021 00:56 Ответить
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Тисяча доларів за гектар,це взагалі копійки.
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19.07.2021 23:45 Ответить
Ну да, хату в Киеве сразу не купить
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20.07.2021 00:17 Ответить
Та взагалі нічого не купиш.
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20.07.2021 00:31 Ответить
а у нас словом "подешевшало" люди взагалі не користуються вже майже 30 років
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19.07.2021 23:49 Ответить
Профессор Преображенский заходит на кафедру РАБссияских хмырей,типа Мавзолей и каже...
товаристч Сралин,вы обещали народу землю,ГУЛАГ,расстреллы в Красной армии 1937-38 гг,хочу спросит вас о вяликий самодержец Советского говна...почему так мало стреляли?
Сралин подумав говорит...товаристчи из НКВД ЕЖОВ,Берия и прокурор Вышинский сказали что у них закончились патроны....,а у брата Гитлера по пакту МООЛОТОВ-Риббентроп оказались патроны другого калибра,так что товарищ Преображенский вы не правы...
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19.07.2021 23:53 Ответить
Мы уже о перспективе в 40% экономического роста страны от одного Клоуна слышали...Так вот, Не для того беня поставил своего Буратино, чтобы украинцам хорошо жилось ... В 90х остались без промышленности, в 21 году останемся без земли...
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20.07.2021 00:08 Ответить
так, це називається ІНФЛЯЦІЯ!
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20.07.2021 00:17 Ответить
Какой смысл платить деньги за землю если урожай уберет рейдер?
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20.07.2021 00:56 Ответить
Вообще, фамилия Лещенко становится нарицательной.
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20.07.2021 01:18 Ответить
Чтобы продать свои участки(паи) - их нужно сперва выкупить у гос-тва по рыночной цене и переоформить в собственность заплатив налог купли-продажи а потом платить ежегодный налог !!! Земельная реформа(рынок земли) это афера которой еще не видела Украина !!! (я за рынок земли но не в период войны с русней, ни в период экономического-финансового спада, и не в период скорого мирового голода от нехватки продуктов, и самое главное - НЕ ПО ТАКОМУ ЗАКОНУ как предлагают нам ЗеЛиквидаторы Украины !!!)
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20.07.2021 01:20 Ответить
Не розумію у чому проблема? Не хочеш не продавай, хто тебе заставляє?
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20.07.2021 06:16 Ответить
Зелемойские подписали бюджет одного дня,24 августа 2021 года в день Независимости потратят 5 миллиардов гривен....,это типа духовой оркестр сыграет неЛохам Кучмистам что то особенное за ярдов...
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20.07.2021 06:21 Ответить
Этому министру на бирже играть раз он цены знает, Краще хай пояснит чому в Польше 15тыс.$ а у нас 1 тыс$ земля стоит. Краденое всегда дешевле, риск большой что вернут назад.
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20.07.2021 06:22 Ответить
продавай теж за 15, в чому проблема?
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20.07.2021 22:40 Ответить
Бойко украл нефтевышки у Украины за бюджетное бабло, а Путлеру отдал за 2 доллара... за штуку
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20.07.2021 06:26 Ответить
З якого дива вона - будєт дорожать .?? Та ще й такими темпами .? Вона кожен рік буде давати більший ( на 7 - 10 % ) урожай чи що . ?? .На чому грунтуються такі висновки міністра ,, хотілося б щоб він , озвучив ще й - підстави дя цього .??
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20.07.2021 07:58 Ответить
В польще 15 тис дол за гектар- у нас 1 тисяча
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20.07.2021 09:58 Ответить
Значить польська земля дає в 15 разів більший прибуток , ніж наша .
Сама по собі с/г земля , якщо вона взагалі не родюча , нічого не коштуватиме , бо нікому не буде потрібна . Який же дурень купить її ( і навіщо ) , якщо вона безплодна .!? . Щоб лише милуватись марсіянським пейзажем ?
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20.07.2021 10:14 Ответить
Не будет дорожать! Украинцы с каждым годом всё беднее.
Если начнут продавать китайцам - тогда будет.
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20.07.2021 09:39 Ответить
Через год все купившие землю возвратят её взад.
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20.07.2021 09:56 Ответить
 
 