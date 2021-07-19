Земля будет дорожать на 7-10% в год, – министр агрополитики Лещенко

Ежегодно земли сельскохозяйственного назначения будут дорожать на 7-10% и уже через 10 лет капитализация достигнет сотни миллиардов долларов.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

По словам чиновника, на первоначальном этапе запуска земельной реформы главная задача — убедить украинцев, что быть собственником земли – это нормально.

Поэтому он осоветует не спешить продавать участки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ажиотажа нет. За две недели продано только 700 га, - Лещенко о запуске рынка земли

Как отмечается, с 1 июля, дня старта рынка земли в Украине, сформировалась новая средняя минимальная стоимость, по которой владельцы продают свои наделы - около $1 тыс. за гектар. Она оказалась меньше той, что ранее прогнозировали в Минагрополитики — около 50 тыс. грн.