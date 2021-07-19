Земля будет дорожать на 7-10% в год, – министр агрополитики Лещенко
Ежегодно земли сельскохозяйственного назначения будут дорожать на 7-10% и уже через 10 лет капитализация достигнет сотни миллиардов долларов.
Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
По словам чиновника, на первоначальном этапе запуска земельной реформы главная задача — убедить украинцев, что быть собственником земли – это нормально.
Поэтому он осоветует не спешить продавать участки.
Как отмечается, с 1 июля, дня старта рынка земли в Украине, сформировалась новая средняя минимальная стоимость, по которой владельцы продают свои наделы - около $1 тыс. за гектар. Она оказалась меньше той, что ранее прогнозировали в Минагрополитики — около 50 тыс. грн.
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товаристч Сралин,вы обещали народу землю,ГУЛАГ,расстреллы в Красной армии 1937-38 гг,хочу спросит вас о вяликий самодержец Советского говна...почему так мало стреляли?
Сралин подумав говорит...товаристчи из НКВД ЕЖОВ,Берия и прокурор Вышинский сказали что у них закончились патроны....,а у брата Гитлера по пакту МООЛОТОВ-Риббентроп оказались патроны другого калибра,так что товарищ Преображенский вы не правы...
Сама по собі с/г земля , якщо вона взагалі не родюча , нічого не коштуватиме , бо нікому не буде потрібна . Який же дурень купить її ( і навіщо ) , якщо вона безплодна .!? . Щоб лише милуватись марсіянським пейзажем ?
Если начнут продавать китайцам - тогда будет.