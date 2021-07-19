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Земля дорожчатиме на 7-10% на рік, - міністр агрополітики Лещенко
Щорічно землі сільськогосподарського призначення будуть дорожчати на 7-10% і вже через 10 років капіталізація досягне сотні мільярдів доларів.
Про це заявив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
За словами чиновника, на початковому етапі запуску земельної реформи головне завдання - переконати українців, що бути власником землі - це нормально.
Тому він радить не поспішати продавати ділянки.
Як зазначається, з 1 липня, дня старту ринку землі в Україні, сформувалася нова середня мінімальна вартість, за якою власники продають свої наділи - близько $ 1 тис. за гектар. Вона виявилася меншою за ту, що раніше прогнозували в Мінагрополітики - близько 50 тис. грн.
Топ коментарі
+4 John Smith #481976
показати весь коментар20.07.2021 00:17 Відповісти Посилання
+4 Игорь Монахов #368908
показати весь коментар20.07.2021 01:20 Відповісти Посилання
+3 fresh guacamole
показати весь коментар20.07.2021 00:56 Відповісти Посилання
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товаристч Сралин,вы обещали народу землю,ГУЛАГ,расстреллы в Красной армии 1937-38 гг,хочу спросит вас о вяликий самодержец Советского говна...почему так мало стреляли?
Сралин подумав говорит...товаристчи из НКВД ЕЖОВ,Берия и прокурор Вышинский сказали что у них закончились патроны....,а у брата Гитлера по пакту МООЛОТОВ-Риббентроп оказались патроны другого калибра,так что товарищ Преображенский вы не правы...
Сама по собі с/г земля , якщо вона взагалі не родюча , нічого не коштуватиме , бо нікому не буде потрібна . Який же дурень купить її ( і навіщо ) , якщо вона безплодна .!? . Щоб лише милуватись марсіянським пейзажем ?
Если начнут продавать китайцам - тогда будет.