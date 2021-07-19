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Новини Ринок землі
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Земля дорожчатиме на 7-10% на рік, - міністр агрополітики Лещенко

Земля дорожчатиме на 7-10% на рік, - міністр агрополітики Лещенко

Щорічно землі сільськогосподарського призначення будуть дорожчати на 7-10% і вже через 10 років капіталізація досягне сотні мільярдів доларів.

Про це заявив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

За словами чиновника, на початковому етапі запуску земельної реформи головне завдання - переконати українців, що бути власником землі - це нормально.

Тому він радить не поспішати продавати ділянки.

Як зазначається, з 1 липня, дня старту ринку землі в Україні, сформувалася нова середня мінімальна вартість, за якою власники продають свої наділи - близько $ 1 тис. за гектар. Вона виявилася меншою за ту, що раніше прогнозували в Мінагрополітики - близько 50 тис. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ринок землі принесе Україні додаткові $10 млрд інвестицій, - Шмигаль

Автор: 

земля (1687) Лещенко Роман (126)


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Топ коментарі
+4
так, це називається ІНФЛЯЦІЯ!
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20.07.2021 00:17 Відповісти
+4
Чтобы продать свои участки(паи) - их нужно сперва выкупить у гос-тва по рыночной цене и переоформить в собственность заплатив налог купли-продажи а потом платить ежегодный налог !!! Земельная реформа(рынок земли) это афера которой еще не видела Украина !!! (я за рынок земли но не в период войны с русней, ни в период экономического-финансового спада, и не в период скорого мирового голода от нехватки продуктов, и самое главное - НЕ ПО ТАКОМУ ЗАКОНУ как предлагают нам ЗеЛиквидаторы Украины !!!)
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20.07.2021 01:20 Відповісти
+3
Какой смысл платить деньги за землю если урожай уберет рейдер?
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20.07.2021 00:56 Відповісти
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Тисяча доларів за гектар,це взагалі копійки.
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19.07.2021 23:45 Відповісти
Ну да, хату в Киеве сразу не купить
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20.07.2021 00:17 Відповісти
Та взагалі нічого не купиш.
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20.07.2021 00:31 Відповісти
а у нас словом "подешевшало" люди взагалі не користуються вже майже 30 років
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19.07.2021 23:49 Відповісти
Профессор Преображенский заходит на кафедру РАБссияских хмырей,типа Мавзолей и каже...
товаристч Сралин,вы обещали народу землю,ГУЛАГ,расстреллы в Красной армии 1937-38 гг,хочу спросит вас о вяликий самодержец Советского говна...почему так мало стреляли?
Сралин подумав говорит...товаристчи из НКВД ЕЖОВ,Берия и прокурор Вышинский сказали что у них закончились патроны....,а у брата Гитлера по пакту МООЛОТОВ-Риббентроп оказались патроны другого калибра,так что товарищ Преображенский вы не правы...
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19.07.2021 23:53 Відповісти
Мы уже о перспективе в 40% экономического роста страны от одного Клоуна слышали...Так вот, Не для того беня поставил своего Буратино, чтобы украинцам хорошо жилось ... В 90х остались без промышленности, в 21 году останемся без земли...
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20.07.2021 00:08 Відповісти
так, це називається ІНФЛЯЦІЯ!
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20.07.2021 00:17 Відповісти
Какой смысл платить деньги за землю если урожай уберет рейдер?
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20.07.2021 00:56 Відповісти
Вообще, фамилия Лещенко становится нарицательной.
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20.07.2021 01:18 Відповісти
Чтобы продать свои участки(паи) - их нужно сперва выкупить у гос-тва по рыночной цене и переоформить в собственность заплатив налог купли-продажи а потом платить ежегодный налог !!! Земельная реформа(рынок земли) это афера которой еще не видела Украина !!! (я за рынок земли но не в период войны с русней, ни в период экономического-финансового спада, и не в период скорого мирового голода от нехватки продуктов, и самое главное - НЕ ПО ТАКОМУ ЗАКОНУ как предлагают нам ЗеЛиквидаторы Украины !!!)
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20.07.2021 01:20 Відповісти
Не розумію у чому проблема? Не хочеш не продавай, хто тебе заставляє?
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20.07.2021 06:16 Відповісти
Зелемойские подписали бюджет одного дня,24 августа 2021 года в день Независимости потратят 5 миллиардов гривен....,это типа духовой оркестр сыграет неЛохам Кучмистам что то особенное за ярдов...
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20.07.2021 06:21 Відповісти
Этому министру на бирже играть раз он цены знает, Краще хай пояснит чому в Польше 15тыс.$ а у нас 1 тыс$ земля стоит. Краденое всегда дешевле, риск большой что вернут назад.
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20.07.2021 06:22 Відповісти
продавай теж за 15, в чому проблема?
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20.07.2021 22:40 Відповісти
Бойко украл нефтевышки у Украины за бюджетное бабло, а Путлеру отдал за 2 доллара... за штуку
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20.07.2021 06:26 Відповісти
З якого дива вона - будєт дорожать .?? Та ще й такими темпами .? Вона кожен рік буде давати більший ( на 7 - 10 % ) урожай чи що . ?? .На чому грунтуються такі висновки міністра ,, хотілося б щоб він , озвучив ще й - підстави дя цього .??
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20.07.2021 07:58 Відповісти
В польще 15 тис дол за гектар- у нас 1 тисяча
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20.07.2021 09:58 Відповісти
Значить польська земля дає в 15 разів більший прибуток , ніж наша .
Сама по собі с/г земля , якщо вона взагалі не родюча , нічого не коштуватиме , бо нікому не буде потрібна . Який же дурень купить її ( і навіщо ) , якщо вона безплодна .!? . Щоб лише милуватись марсіянським пейзажем ?
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20.07.2021 10:14 Відповісти
Не будет дорожать! Украинцы с каждым годом всё беднее.
Если начнут продавать китайцам - тогда будет.
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20.07.2021 09:39 Відповісти
Через год все купившие землю возвратят её взад.
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20.07.2021 09:56 Відповісти
 
 