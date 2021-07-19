Земля дорожчатиме на 7-10% на рік, - міністр агрополітики Лещенко

Щорічно землі сільськогосподарського призначення будуть дорожчати на 7-10% і вже через 10 років капіталізація досягне сотні мільярдів доларів.

Про це заявив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

За словами чиновника, на початковому етапі запуску земельної реформи головне завдання - переконати українців, що бути власником землі - це нормально.

Тому він радить не поспішати продавати ділянки.

Як зазначається, з 1 липня, дня старту ринку землі в Україні, сформувалася нова середня мінімальна вартість, за якою власники продають свої наділи - близько $ 1 тис. за гектар. Вона виявилася меншою за ту, що раніше прогнозували в Мінагрополітики - близько 50 тис. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ринок землі принесе Україні додаткові $10 млрд інвестицій, - Шмигаль