Зеленский поздравил мусульман Украины по случаю Курбан-Байрама: Всем добра и благополучия
Президент Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины по случаю праздника Курбан-Байрама
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба главы государства.
"Примите мои сердечные поздравления по случаю Курбан-Байрама - праздника, традиционно связанного с торжеством веры, жертвенности и щедрости, что стало неотъемлемой частью культурной и религиозной жизни нашей страны. В эти праздничные дни проявляются лучшие человеческие качества - взаимоуважение, любовь, сострадание и помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании. Желаю всем мусульманам добра и благополучия", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+3 Любовь Стаховская
показать весь комментарий20.07.2021 07:28 Ответить Ссылка
+3 Так Треба #489684
показать весь комментарий20.07.2021 07:50 Ответить Ссылка
+2 Лилия Стацкая
показать весь комментарий20.07.2021 07:28 Ответить Ссылка
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Открыли мусульмане холодильник, а там ничего не прибавилось... Зачем поздравлял такой фразой? Вопрос
Указ Президента https://www.president.gov.ua/documents/3032020-34557 №303/2020
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