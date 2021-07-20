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Зеленский поздравил мусульман Украины по случаю Курбан-Байрама: Всем добра и благополучия

Зеленский поздравил мусульман Украины по случаю Курбан-Байрама: Всем добра и благополучия

Президент Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины по случаю праздника Курбан-Байрама

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Примите мои сердечные поздравления по случаю Курбан-Байрама - праздника, традиционно связанного с торжеством веры, жертвенности и щедрости, что стало неотъемлемой частью культурной и религиозной жизни нашей страны. В эти праздничные дни проявляются лучшие человеческие качества - взаимоуважение, любовь, сострадание и помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании. Желаю всем мусульманам добра и благополучия", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время будет подписан указ о присвоении Курбан-Байраму и Ураза-Байраму статуса государственных религиозных праздников, - Зеленский

Зеленский Владимир (20835) поздравление (1062) мусульмане (258) Курбан-Байрам (13)


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Топ комментарии
+3
А,піонєри повинні бути "вєжлівімі."......казав же, як не потяну-то піду геть...де воно?Українці,спасайте Україну від песиголовця.МОССАД,забери їх обох.
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20.07.2021 07:28 Ответить
+3
ЦІкаво, - чи в мусульманських країнах вітають православних з християнськими св"ятами?
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20.07.2021 07:50 Ответить
+2
Зеленский поздравил мусульман Украины по случаю Курбан-Байрама: Всем добра и благополучия - Цензор.НЕТ 8612
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20.07.2021 07:28 Ответить
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А,піонєри повинні бути "вєжлівімі."......казав же, як не потяну-то піду геть...де воно?Українці,спасайте Україну від песиголовця.МОССАД,забери їх обох.
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20.07.2021 07:28 Ответить
Зеленский поздравил мусульман Украины по случаю Курбан-Байрама: Всем добра и благополучия - Цензор.НЕТ 8612
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20.07.2021 07:28 Ответить
Мусульмане,оно врет...
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20.07.2021 07:32 Ответить
Зеленский поздравил мусульман Украины по случаю Курбан-Байрама: Всем добра и благополучия

===================
Открыли мусульмане холодильник, а там ничего не прибавилось... Зачем поздравлял такой фразой? Вопрос
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20.07.2021 07:34 Ответить
Ин-Ша-Алла...
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20.07.2021 07:35 Ответить
Скоро це буде державне свято.
Указ Президента https://www.president.gov.ua/documents/3032020-34557 №303/2020
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20.07.2021 07:50 Ответить
ЦІкаво, - чи в мусульманських країнах вітають православних з християнськими св"ятами?
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20.07.2021 07:50 Ответить
Интересно, с какого рожна в светском государстве христианские праздники являются нерабочими днями?
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20.07.2021 10:07 Ответить
І ефір державного Першого Національного на вихідні засраний багатогодинним трешем з бороданями у жіночих сукнях. Замість цікавих документалок про природу. Світська держава у всій красі
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20.07.2021 11:02 Ответить
Пора упразднить должность президента. Это, как пятое колесо на телеге. В Украине с гетманами всегда было плохо, а нынче вообще жопа.
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20.07.2021 07:51 Ответить
продам балалайку и дуду...не дорого
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20.07.2021 07:56 Ответить
И "верного пехотинца" Путьки следует лично поздравить, чтобы не обиделся.
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20.07.2021 08:26 Ответить
20 липня - День денного сну
20 липня - День ходіння по бордюрах
20 липня - День освоєння космосу
20 липня - День потворних вантажівок
20 липня - День Місяця
20 липня - День льодяників на паличці
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20.07.2021 09:04 Ответить
Слова написали правильні... але не для цього лицеміра...
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20.07.2021 09:10 Ответить
По случаю праздника мог бы "зарезать" хотя бы одного БАРАНА в своем окружении /коих там целое стадо/!
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20.07.2021 10:54 Ответить
 
 