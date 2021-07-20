Зеленский поздравил мусульман Украины по случаю Курбан-Байрама: Всем добра и благополучия

Президент Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины по случаю праздника Курбан-Байрама

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Примите мои сердечные поздравления по случаю Курбан-Байрама - праздника, традиционно связанного с торжеством веры, жертвенности и щедрости, что стало неотъемлемой частью культурной и религиозной жизни нашей страны. В эти праздничные дни проявляются лучшие человеческие качества - взаимоуважение, любовь, сострадание и помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании. Желаю всем мусульманам добра и благополучия", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время будет подписан указ о присвоении Курбан-Байраму и Ураза-Байраму статуса государственных религиозных праздников, - Зеленский