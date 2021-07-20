Зеленський привітав мусульман України з нагоди Курбан-байраму: Всім добра і благополуччя
Президент Володимир Зеленський привітав мусульман України з нагоди свята Курбан-Байрам.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба глави держави.
"Прийміть мої сердечні вітання з нагоди Курбан-Байраму - свята, традиційно пов’язаного із торжеством віри, жертовності та щедрості, що стало невід’ємною частиною культурного і релігійного життя нашої країни. У ці святкові дні проявляються найкращі людські якості - взаємоповага, любов, співчуття та допомога тим, хто потребує підтримки й уваги. Бажаю усім мусульманам добра і благополуччя", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+3 Любовь Стаховская
показати весь коментар20.07.2021 07:28 Відповісти Посилання
+3 Так Треба #489684
показати весь коментар20.07.2021 07:50 Відповісти Посилання
+2 Лилия Стацкая
показати весь коментар20.07.2021 07:28 Відповісти Посилання
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Открыли мусульмане холодильник, а там ничего не прибавилось... Зачем поздравлял такой фразой? Вопрос
Указ Президента https://www.president.gov.ua/documents/3032020-34557 №303/2020
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