Зеленський привітав мусульман України з нагоди Курбан-байраму: Всім добра і благополуччя

Президент Володимир Зеленський привітав мусульман України з нагоди свята Курбан-Байрам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба глави держави.

"Прийміть мої сердечні вітання з нагоди Курбан-Байраму - свята, традиційно пов’язаного із торжеством віри, жертовності та щедрості, що стало невід’ємною частиною культурного і релігійного життя нашої країни. У ці святкові дні проявляються найкращі людські якості - взаємоповага, любов, співчуття та допомога тим, хто потребує підтримки й уваги. Бажаю усім мусульманам добра і благополуччя", - йдеться в повідомленні.

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