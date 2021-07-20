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Зеленський привітав мусульман України з нагоди Курбан-байраму: Всім добра і благополуччя

Зеленський привітав мусульман України з нагоди Курбан-байраму: Всім добра і благополуччя

Президент Володимир Зеленський привітав мусульман України з нагоди свята Курбан-Байрам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба глави держави.

"Прийміть мої сердечні вітання з нагоди Курбан-Байраму - свята, традиційно пов’язаного із торжеством віри, жертовності та щедрості, що стало невід’ємною частиною культурного і релігійного життя нашої країни. У ці святкові дні проявляються найкращі людські якості - взаємоповага, любов, співчуття та допомога тим, хто потребує підтримки й уваги. Бажаю усім мусульманам добра і благополуччя", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24318) привітання (735) мусульмани (91) Курбан - байрам (8)


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Топ коментарі
+3
А,піонєри повинні бути "вєжлівімі."......казав же, як не потяну-то піду геть...де воно?Українці,спасайте Україну від песиголовця.МОССАД,забери їх обох.
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20.07.2021 07:28 Відповісти
+3
ЦІкаво, - чи в мусульманських країнах вітають православних з християнськими св"ятами?
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20.07.2021 07:50 Відповісти
+2
Зеленский поздравил мусульман Украины по случаю Курбан-Байрама: Всем добра и благополучия - Цензор.НЕТ 8612
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20.07.2021 07:28 Відповісти
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А,піонєри повинні бути "вєжлівімі."......казав же, як не потяну-то піду геть...де воно?Українці,спасайте Україну від песиголовця.МОССАД,забери їх обох.
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20.07.2021 07:28 Відповісти
Зеленский поздравил мусульман Украины по случаю Курбан-Байрама: Всем добра и благополучия - Цензор.НЕТ 8612
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20.07.2021 07:28 Відповісти
Мусульмане,оно врет...
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20.07.2021 07:32 Відповісти
Зеленский поздравил мусульман Украины по случаю Курбан-Байрама: Всем добра и благополучия

===================
Открыли мусульмане холодильник, а там ничего не прибавилось... Зачем поздравлял такой фразой? Вопрос
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20.07.2021 07:34 Відповісти
Ин-Ша-Алла...
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20.07.2021 07:35 Відповісти
Скоро це буде державне свято.
Указ Президента https://www.president.gov.ua/documents/3032020-34557 №303/2020
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20.07.2021 07:50 Відповісти
ЦІкаво, - чи в мусульманських країнах вітають православних з християнськими св"ятами?
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20.07.2021 07:50 Відповісти
Интересно, с какого рожна в светском государстве христианские праздники являются нерабочими днями?
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20.07.2021 10:07 Відповісти
І ефір державного Першого Національного на вихідні засраний багатогодинним трешем з бороданями у жіночих сукнях. Замість цікавих документалок про природу. Світська держава у всій красі
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20.07.2021 11:02 Відповісти
Пора упразднить должность президента. Это, как пятое колесо на телеге. В Украине с гетманами всегда было плохо, а нынче вообще жопа.
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20.07.2021 07:51 Відповісти
продам балалайку и дуду...не дорого
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20.07.2021 07:56 Відповісти
И "верного пехотинца" Путьки следует лично поздравить, чтобы не обиделся.
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20.07.2021 08:26 Відповісти
20 липня - День денного сну
20 липня - День ходіння по бордюрах
20 липня - День освоєння космосу
20 липня - День потворних вантажівок
20 липня - День Місяця
20 липня - День льодяників на паличці
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20.07.2021 09:04 Відповісти
Слова написали правильні... але не для цього лицеміра...
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20.07.2021 09:10 Відповісти
По случаю праздника мог бы "зарезать" хотя бы одного БАРАНА в своем окружении /коих там целое стадо/!
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20.07.2021 10:54 Відповісти
 
 