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20% абитуриентов провалили тест по истории Украины, - руководитель УЦОКО Бойко

20% абитуриентов провалили тест по истории Украины, - руководитель УЦОКО Бойко

После провальных результатов ВНО по математике, 20% абитуриентов не сдали тесты по истории Украины.

Об этом сказал руководитель Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Валерий Бойко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на  "Зеркало недели".

"Почти 20% наших абитуриентов не сдали тест по истории Украины. Это дети, которые совершенно не владеют картографическими умениями. И совершенно не ориентируются в исторической хронологии, не в том понятии - что, где, когда и как происходило, а они не способны расположить события, между которыми расстояние 10-20 лет", - рассказал он.

По словам Бойко, эти дети не способны анализировать элементарную диаграмму и соотносить дату на ней с вариантом ответа. Также эти абитуриенты, получив полное среднее образование в период независимости Украины, не способны вспомнить или помнить четыре канонические события, которые привели к независимости государства.

"С точки зрения обществоведческого компонента наши дети демонстрируют более угрожающие и более неутешительные результаты, чем те, которые демонстрируют по математике", - убежден Бойко.

Читайте также: Дополнительная сессия ВНО по истории Украины состоится 12 июля

Автор: 

история (2017) образование (2271) ВНО (417) Центр оценивания качества образования (103)


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Топ комментарии
+8
майбутні ЗЕ виборці 20%
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20.07.2021 09:14 Ответить
+7
покоління тіктокерій в дії !
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20.07.2021 09:13 Ответить
+2
В Трускавец их, там быстро научатся чему надо.
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20.07.2021 09:28 Ответить
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покоління тіктокерій в дії !
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20.07.2021 09:13 Ответить
майбутні ЗЕ виборці 20%
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20.07.2021 09:14 Ответить
Судя по описанию в статье это просто дебилы не способные к элементарным логическим выводам.. и этих дибилов 20% что очень много. Итересно так всегда было или последнее время дибилизм прогресирует, есть ли какая то статистика по этому поводу.. Читал что некоторые учёные проводили исследования вроде за последние 100 лет уровень интеллекта снизился на 3 единицы, что в масштабах эволюции очень быстрое отупение..
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20.07.2021 09:19 Ответить
Якось , здається в Штатах проводили опитування ..на чиїй стороні воювали під час другої світової .Там теж не *ахті *
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20.07.2021 09:24 Ответить
IQ тест якраз і розроблений для оцінювання розумових здібностей. 100 - нормальний білий північноамериканейь, 150 - Енштейн, 80 - клинічний ідіот. Менше 80 IQ якраз і має 20 відсотків населення Північної Америки.
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20.07.2021 09:31 Ответить
Если успокоит, конечно ...то лапти на 99 % провалят.Не успевают физически за историком куйло конспекты переписывать и мысли улавливать дурогона Владимира....каждый год новые истории в головушке рождаются ....такой выдумщик.
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20.07.2021 09:23 Ответить
Наверное считают что в жизни не пригодится.
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20.07.2021 09:24 Ответить
В Трускавец их, там быстро научатся чему надо.
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20.07.2021 09:28 Ответить
А потом выбирают слуг и жопоблок
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20.07.2021 09:28 Ответить
ці на вибори взагалі не ходять ... хіба що голос продать
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20.07.2021 09:34 Ответить
Дайте эти тесты взрослым.
98% - провалят тест.
Когда видишь одно а в книжке написано ...
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20.07.2021 09:30 Ответить
Сейчас во всем мире такое, наверное. Эра тик-тока.
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20.07.2021 09:31 Ответить
Они просто воспользовались лайфхаком Олега Царева.
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20.07.2021 09:35 Ответить
Довелось мне поработать в молодом коллективе быстро развивающейся компании где все сотрудники обладали нестандартным и креативным мышлением. Брали на работу кого попало, если ты пришел и повелся на ту чушь, которую тебе рассказывали на собеседовании о том как космические корабли бороздят просторы большого театра, ты уже принят. Тихо прозревал когда находил резюме в интернете новеньких, продажами занимались даже бывшие охранники. Люди в возрасте до 30 лет, которые продавали услуги доставки товаров из Китая не могли на карте показать Пекин. Про столицы каких либо государств спрашивать не приходилось. Вся деловая переписка с клиентами велась в мессенджерах... Отдельное внимание заслуживают собрания руководителей отделов, такое впечатление что эти люди все под чем то или недавно из дурки сбежали и никто даже не отдает себе отчет чем они занимаются и как вообще происходят такие процессы. Большую половину сказанного я вообще не понимал, т.к. отсутствовала логическая цепочка и использовалось большое кол-во "умных" слов. Понял что чем больше ты говоришь на непонятном для других языке, тем больше о тебе думают как о профессионале. При чем все как из инкубатора - айфон, айкос, отсутствие каких либо общих знаний, которые даются в средней школе и постоянно какие-то лютые идеи, которые не имеют ничего общего с тем чем они занимаются.... Такие компании начинают встречаться все чаще и чаще
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20.07.2021 09:47 Ответить
Это все иллюстрируется одной картинкой
20% абітурієнтів провалили тест з історії України, - керівник УЦОЯО Бойко - Цензор.НЕТ 8026
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20.07.2021 10:39 Ответить
Я когда услышал про Трускавец, сразу провел параллель. Очень много схожего. Мы ничего не умеем и не знаем но у нас все получится потому что мы команда. За видосики на мордокниге тоже было стыдно...
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20.07.2021 10:42 Ответить
Достаточно прочитать диссертацию Кивы.
Там , тоже достаточно "умных" слов, которые , даже в одном предложении не связываются между собой.
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20.07.2021 11:59 Ответить
это из тех 22% , которые по проведенным соц опросам хотят вступления в таможенный союз
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20.07.2021 10:26 Ответить
Цікаво було б дану статистику отримати по областям.
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20.07.2021 10:47 Ответить
Нинішня історія не варта щоб її вчити. Тим паче її постійно змінюють. Набагато гірше, що абітурієнти навіть таблички множення не знають......
Та що там абітурієнти. В нас на фірмі колись була вакансія зам. головного бухгалтера. Прийшло на співбесіду п'ять кандидатів. Троє з них не знали таблиці множення.
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20.07.2021 10:55 Ответить
Стільки багато слів замість короткого "20% абітурієнтів - дебіли". На вулиці і у громадському транспорті таких легко розпізнати - за музичним репертуаром і гучністю його звучання
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20.07.2021 11:30 Ответить
Я хоть и сдал ВНО по Истории Украины на 7 баллов из 12. Но хочу сказать вам одно, я не собираюсь учить историю, которая каждый год переписывается и меняется.
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20.07.2021 11:31 Ответить
Вот Ваш меч!
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20.07.2021 11:39 Ответить
 
 