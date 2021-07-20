20% абитуриентов провалили тест по истории Украины, - руководитель УЦОКО Бойко
После провальных результатов ВНО по математике, 20% абитуриентов не сдали тесты по истории Украины.
Об этом сказал руководитель Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Валерий Бойко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
"Почти 20% наших абитуриентов не сдали тест по истории Украины. Это дети, которые совершенно не владеют картографическими умениями. И совершенно не ориентируются в исторической хронологии, не в том понятии - что, где, когда и как происходило, а они не способны расположить события, между которыми расстояние 10-20 лет", - рассказал он.
По словам Бойко, эти дети не способны анализировать элементарную диаграмму и соотносить дату на ней с вариантом ответа. Также эти абитуриенты, получив полное среднее образование в период независимости Украины, не способны вспомнить или помнить четыре канонические события, которые привели к независимости государства.
"С точки зрения обществоведческого компонента наши дети демонстрируют более угрожающие и более неутешительные результаты, чем те, которые демонстрируют по математике", - убежден Бойко.
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98% - провалят тест.
Когда видишь одно а в книжке написано ...
Там , тоже достаточно "умных" слов, которые , даже в одном предложении не связываются между собой.
Та що там абітурієнти. В нас на фірмі колись була вакансія зам. головного бухгалтера. Прийшло на співбесіду п'ять кандидатів. Троє з них не знали таблиці множення.