РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5895 посетителей онлайн
Новости
1 319 11

Дополнительная сессия ВНО по истории Украины состоится 12 июля

Дополнительная сессия ВНО по истории Украины состоится 12 июля

12 июля состоится дополнительная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) по истории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

"12 июля участники дополнительной сессии будут сдавать тест по истории Украины. Допуск участников к пункту начнется в 9:50 и будет длиться до 10:50. Обращаем внимание, что в приглашении-пропуске указан промежуток времени, в который участнику/участнице ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 29 июня стартует дополнительная сессия ВНО

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов: оригинала сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате; приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 550 участников ВНО получили наивысший балл в этом году, - Шкарлет

Автор: 

вступительная кампания (289) ВНО (417)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Різниця в тому, що інтеграли з курсу 11 класу для загального розвитку знати всім не обов'язково (це не надто пригодиться у житті, мені не пригодилося, хоча з алгебри і було 5), а от історію бажано знати за всі класи, бо хто не знає минулого, той не вартий майбутнього...
показать весь комментарий
11.07.2021 11:44 Ответить
+1
Москалику, ну так навіщо у повсякденному житті інтеграли? У мене золота медаль у школі і математику норм знаю, та й з цифрами по роботі маю справу, але саме алгебра за 10-11 клас мені особливо непотрібна (крім, хіба, прогресій - можна по депозиту там порахувати)...

А от історичні знання мені дуже навіть пригодилися - хоча б для того, щоб порівняти нинішню ситуацію в Україні з подіями 100-річної давнини! І так, у мене червони диплом магістра істфаку, але я не за спеціальністю працюю, але історія все одно згодилася в житті. А алгебра - ні!
показать весь комментарий
11.07.2021 11:54 Ответить
+1
Ну так який практичний зиск з курсу алгебри 11 класу? Якщо людина не в ІТ і не на фізматі вчиться?
показать весь комментарий
11.07.2021 12:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
История - не математика. Сдадут как-нибудь.
показать весь комментарий
11.07.2021 11:34 Ответить
Різниця в тому, що інтеграли з курсу 11 класу для загального розвитку знати всім не обов'язково (це не надто пригодиться у житті, мені не пригодилося, хоча з алгебри і було 5), а от історію бажано знати за всі класи, бо хто не знає минулого, той не вартий майбутнього...
показать весь комментарий
11.07.2021 11:44 Ответить
Ты ничего не перепутал?
Хотя, для сбора клубники и арифметика сгодится - ящики считать.
показать весь комментарий
11.07.2021 11:50 Ответить
Не вважай всіх гастарбайтерами.
показать весь комментарий
11.07.2021 11:53 Ответить
Москалику, ну так навіщо у повсякденному житті інтеграли? У мене золота медаль у школі і математику норм знаю, та й з цифрами по роботі маю справу, але саме алгебра за 10-11 клас мені особливо непотрібна (крім, хіба, прогресій - можна по депозиту там порахувати)...

А от історичні знання мені дуже навіть пригодилися - хоча б для того, щоб порівняти нинішню ситуацію в Україні з подіями 100-річної давнини! І так, у мене червони диплом магістра істфаку, але я не за спеціальністю працюю, але історія все одно згодилася в житті. А алгебра - ні!
показать весь комментарий
11.07.2021 11:54 Ответить
Почему сразу "москалику", медалист?
Историю уже сколько раз переписывали и допридумывали, а Украина живёт и жить будет.
Про медаль свою будешь внукам рассказывать, как историю.
показать весь комментарий
11.07.2021 11:57 Ответить
Ну так який практичний зиск з курсу алгебри 11 класу? Якщо людина не в ІТ і не на фізматі вчиться?
показать весь комментарий
11.07.2021 12:00 Ответить
Медалисты говорят - "стали у нагоді", а не "пригодилися".
показать весь комментарий
11.07.2021 11:59 Ответить
Та невже?
http://sum.in.ua/s/pryghodytysja
показать весь комментарий
11.07.2021 12:00 Ответить
http://sum.in.ua/ Академічний тлумачний словник (1970-1980)

Вот так вас и учили
показать весь комментарий
11.07.2021 13:06 Ответить
Там цитата з Франка. Франко для вас - не авторитет?
І з 1970 року в цьому плані абсолютно нічого не змінилося...
показать весь комментарий
11.07.2021 13:11 Ответить
 
 