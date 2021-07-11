Дополнительная сессия ВНО по истории Украины состоится 12 июля

12 июля состоится дополнительная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) по истории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

"12 июля участники дополнительной сессии будут сдавать тест по истории Украины. Допуск участников к пункту начнется в 9:50 и будет длиться до 10:50. Обращаем внимание, что в приглашении-пропуске указан промежуток времени, в который участнику/участнице ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 29 июня стартует дополнительная сессия ВНО

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов: оригинала сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате; приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 550 участников ВНО получили наивысший балл в этом году, - Шкарлет