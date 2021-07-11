Дополнительная сессия ВНО по истории Украины состоится 12 июля
12 июля состоится дополнительная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) по истории Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.
"12 июля участники дополнительной сессии будут сдавать тест по истории Украины. Допуск участников к пункту начнется в 9:50 и будет длиться до 10:50. Обращаем внимание, что в приглашении-пропуске указан промежуток времени, в который участнику/участнице ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": 29 июня стартует дополнительная сессия ВНО
Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов: оригинала сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате; приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хотя, для сбора клубники и арифметика сгодится - ящики считать.
А от історичні знання мені дуже навіть пригодилися - хоча б для того, щоб порівняти нинішню ситуацію в Україні з подіями 100-річної давнини! І так, у мене червони диплом магістра істфаку, але я не за спеціальністю працюю, але історія все одно згодилася в житті. А алгебра - ні!
Историю уже сколько раз переписывали и допридумывали, а Украина живёт и жить будет.
Про медаль свою будешь внукам рассказывать, как историю.
http://sum.in.ua/s/pryghodytysja
Вот так вас и учили
І з 1970 року в цьому плані абсолютно нічого не змінилося...