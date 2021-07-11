Додаткова сесія ЗНО з історії України відбудеться 12 липня

12 липня відбудеться додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з історії України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

"12 липня учасники додаткової сесії складатимуть тест з історії України. Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Звертаємо увагу, що в запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, у який учасникові / учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску", - йдеться в повідомленні.

"Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів: оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті, запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

