Додаткова сесія ЗНО з історії України відбудеться 12 липня

12 липня відбудеться додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з історії України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

"12 липня учасники додаткової сесії складатимуть тест з історії України. Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Звертаємо увагу, що в запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, у який учасникові / учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 29 червня стартує додаткова сесія ЗНО

"Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів: оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті, запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Читайте: 574 учні отримали максимальну кількість балів на ЗНО, - Міносвіти

вступна кампанія (229) ЗНО (323)
+1
Різниця в тому, що інтеграли з курсу 11 класу для загального розвитку знати всім не обов'язково (це не надто пригодиться у житті, мені не пригодилося, хоча з алгебри і було 5), а от історію бажано знати за всі класи, бо хто не знає минулого, той не вартий майбутнього...
показати весь коментар
11.07.2021 11:44 Відповісти
+1
Москалику, ну так навіщо у повсякденному житті інтеграли? У мене золота медаль у школі і математику норм знаю, та й з цифрами по роботі маю справу, але саме алгебра за 10-11 клас мені особливо непотрібна (крім, хіба, прогресій - можна по депозиту там порахувати)...

А от історичні знання мені дуже навіть пригодилися - хоча б для того, щоб порівняти нинішню ситуацію в Україні з подіями 100-річної давнини! І так, у мене червони диплом магістра істфаку, але я не за спеціальністю працюю, але історія все одно згодилася в житті. А алгебра - ні!
показати весь коментар
11.07.2021 11:54 Відповісти
+1
Ну так який практичний зиск з курсу алгебри 11 класу? Якщо людина не в ІТ і не на фізматі вчиться?
показати весь коментар
11.07.2021 12:00 Відповісти
История - не математика. Сдадут как-нибудь.
показати весь коментар
11.07.2021 11:34 Відповісти
Різниця в тому, що інтеграли з курсу 11 класу для загального розвитку знати всім не обов'язково (це не надто пригодиться у житті, мені не пригодилося, хоча з алгебри і було 5), а от історію бажано знати за всі класи, бо хто не знає минулого, той не вартий майбутнього...
показати весь коментар
11.07.2021 11:44 Відповісти
Ты ничего не перепутал?
Хотя, для сбора клубники и арифметика сгодится - ящики считать.
показати весь коментар
11.07.2021 11:50 Відповісти
Не вважай всіх гастарбайтерами.
показати весь коментар
11.07.2021 11:53 Відповісти
Москалику, ну так навіщо у повсякденному житті інтеграли? У мене золота медаль у школі і математику норм знаю, та й з цифрами по роботі маю справу, але саме алгебра за 10-11 клас мені особливо непотрібна (крім, хіба, прогресій - можна по депозиту там порахувати)...

А от історичні знання мені дуже навіть пригодилися - хоча б для того, щоб порівняти нинішню ситуацію в Україні з подіями 100-річної давнини! І так, у мене червони диплом магістра істфаку, але я не за спеціальністю працюю, але історія все одно згодилася в житті. А алгебра - ні!
показати весь коментар
11.07.2021 11:54 Відповісти
Почему сразу "москалику", медалист?
Историю уже сколько раз переписывали и допридумывали, а Украина живёт и жить будет.
Про медаль свою будешь внукам рассказывать, как историю.
показати весь коментар
11.07.2021 11:57 Відповісти
Ну так який практичний зиск з курсу алгебри 11 класу? Якщо людина не в ІТ і не на фізматі вчиться?
показати весь коментар
11.07.2021 12:00 Відповісти
Медалисты говорят - "стали у нагоді", а не "пригодилися".
показати весь коментар
11.07.2021 11:59 Відповісти
Та невже?
http://sum.in.ua/s/pryghodytysja
показати весь коментар
11.07.2021 12:00 Відповісти
http://sum.in.ua/ Академічний тлумачний словник (1970-1980)

Вот так вас и учили

Вот так вас и учили
показати весь коментар
11.07.2021 13:06 Відповісти
Там цитата з Франка. Франко для вас - не авторитет?
І з 1970 року в цьому плані абсолютно нічого не змінилося...
показати весь коментар
11.07.2021 13:11 Відповісти
 
 