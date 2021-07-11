Додаткова сесія ЗНО з історії України відбудеться 12 липня
12 липня відбудеться додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з історії України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.
"12 липня учасники додаткової сесії складатимуть тест з історії України. Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Звертаємо увагу, що в запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, у який учасникові / учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску", - йдеться в повідомленні.
"Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів: оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті, запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.
Хотя, для сбора клубники и арифметика сгодится - ящики считать.
А от історичні знання мені дуже навіть пригодилися - хоча б для того, щоб порівняти нинішню ситуацію в Україні з подіями 100-річної давнини! І так, у мене червони диплом магістра істфаку, але я не за спеціальністю працюю, але історія все одно згодилася в житті. А алгебра - ні!
Историю уже сколько раз переписывали и допридумывали, а Украина живёт и жить будет.
Про медаль свою будешь внукам рассказывать, как историю.
http://sum.in.ua/s/pryghodytysja
Вот так вас и учили
І з 1970 року в цьому плані абсолютно нічого не змінилося...