УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10620 відвідувачів онлайн
Новини
487 0
освіта (1288) Міносвіти (1404) ЗНО (322)

29 червня стартує додаткова сесія ЗНО

29 червня стартує додаткова сесія ЗНО

У вівторок, 29 червня, тестуванням з хімії розпочинається додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міносвіти.

Вона проходитиме з дотриманням всіх протиепідемічних правил.

Додаткова сесія проводиться щорічно для осіб, які з поважних причин не мали можливості взяти участь в основній сесії ЗНО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 574 учні отримали максимальну кількість балів на ЗНО, - Міносвіти

Цьогоріч додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання проходитиме за таким графіком:

  • 29 червня – хімія;
  • 1 липня – англійська мова;
  • 2 липня – німецька мова;
  • 5 липня – іспанська мова;
  • 6 липня – французька мова;
  • 7 липня – математика, математика (завдання рівня стандарту);
  • 8 липня – фізика;
  • 9 липня – українська мова, українська мова і література;
  • 12 липня – історія України;
  • 13 липня – біологія;
  • 14 липня – географія.

Результати додаткової сесії ЗНО буде оголошено до 23 липня.

Також читайте: ЗНО з англійської мови не склали 10% абітурієнтів, з математики - понад 30% і з фізики - 8% - Центр оцінювання якості освіти

На тестуваннях варто мати із собою:

  • 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;
  • пляшечку з питною водою без етикетки;
  • засоби індивідуального захисту, які учасник зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.

Під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 