574 учні отримали максимальну кількість балів на ЗНО, - Міносвіти
За результатами основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання в Україні 574 особи отримали 200 балів.
Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій, інформує Цензор.НЕТ.
З української мови та літератури максимальний бал отримали 5 осіб, з української мови - 28, історії України - 23, англійської мови - 210, іспанської мови - 2, математики - 137, фізики - 28, географії - 10, біології - 114, хімії - 17.
Торік оцінку "відмінно" отримали 447 учасників ЗНО.
Топ коментарі
+1 Палєо Мустьє
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+1 Welt Schmerz
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+1 Нестор Нетописець
показати весь коментар24.06.2021 23:47
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(користуючись нагодою, згадаємо незлим тихим словом "мудило" ще й впоротого імперця Денікіна... Блть, який був ГЛОБАЛЬНИЙ!!! шанс - коли більшовицька банда була у міліметрі від краху, під потрійним прицілом Колчака, Врангеля та Юденича... *****, Петлюра пропонував Денікіну альянс, щоб разом із Білою Гвардією усім нанести зкоординований удар... Уявіть світ без СРСР)
І бажаю успіхів та перемог, на які ви заслуговуєте 👍👍👍
В Украине все - имитация. Преподавание математики - не исключение.(с)
Нагадайте, які були конкурси у вишах і скільки абітурієнтів відсіювалося на вступних в епоху до ЗНО?