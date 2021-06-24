574 учні отримали максимальну кількість балів на ЗНО, - Міносвіти

За результатами основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання в Україні 574 особи отримали 200 балів.

Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій, інформує Цензор.НЕТ.

З української мови та літератури максимальний бал отримали 5 осіб, з української мови - 28, історії України - 23, англійської мови - 210, іспанської мови - 2, математики - 137, фізики - 28, географії - 10, біології - 114, хімії - 17.

Торік оцінку "відмінно" отримали 447 учасників ЗНО.

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