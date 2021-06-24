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574 учні отримали максимальну кількість балів на ЗНО, - Міносвіти

574 учні отримали максимальну кількість балів на ЗНО, - Міносвіти

За результатами основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання в Україні 574 особи отримали 200 балів.

Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій, інформує Цензор.НЕТ.

З української мови та літератури максимальний бал отримали 5 осіб, з української мови - 28, історії України - 23, англійської мови - 210, іспанської мови - 2, математики - 137, фізики - 28, географії - 10, біології - 114, хімії - 17.

Торік оцінку "відмінно" отримали 447 учасників ЗНО.

Читайте також: ЗНО з англійської мови не склали 10% абітурієнтів, з математики - понад 30% і з фізики - 8% - Центр оцінювання якості освіти

Автор: 

Міносвіти (1411) ЗНО (323) Мандзій Любомир (54)


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Топ коментарі
+1
а чи є майбутнє у цих розумних діток на цій землі?
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24.06.2021 23:35
+1
Вітання, хлопаки та дівчулі!
І бажаю успіхів та перемог, на які ви заслуговуєте 👍👍👍
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24.06.2021 23:41
+1
Є. При умові, що у батьків є гроші на їх подальше навчання. І не тільки навчання...
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24.06.2021 23:47
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а чи є майбутнє у цих розумних діток на цій землі?
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24.06.2021 23:35 Відповісти
надо спросить у их родителей, ведь они страну построили
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24.06.2021 23:38 Відповісти
можливо їх батьки будували Польщу з Італією. а до власної хати руки не дійшли.
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24.06.2021 23:49 Відповісти
Є. При умові, що у батьків є гроші на їх подальше навчання. І не тільки навчання...
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24.06.2021 23:47 Відповісти
я до того, що втечуть.
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24.06.2021 23:50 Відповісти
если ВУЗ в Украине, то зачем деньги на бюджете?
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25.06.2021 00:48 Відповісти
Так. Наприклад, в IT сфері, де ключовими є реальні здібності, а не скільки бабла папан-маман занесуть за довбойопа. Знаю, про що кажу - так, проплачені/узяті за блатом у нашій індустрії бувають... Але який від них потім ефект? Айті це не імітація роботи офісним планктоном, це реальна робота команди. Принаймні в нашій компанії саме так.
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24.06.2021 23:54 Відповісти
вважаю, що далеко не усі мають хист до цієї справи. коли гугло запитує "які побажання по поліпшенню нашого сервісу?"(гугл мапс) , відповідаю - розстрілюйте половину своїх програмістів хоч раз у рік, бо таку муйню треба ще вміти наробити.
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25.06.2021 00:03 Відповісти
Рукодупі кодери то окрема сумна тема ))) але розумна молодь тим паче знайде місце для себе...
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25.06.2021 06:48 Відповісти
Удивительная страна Украина, вечно политики во всем виноваты или олигархи, а каким образом эти олигархи пришли к власти, а кто их защищает ? А кто по их указкам работает. Получается мы когда выбирали между свободой и хлебом выбрали хлеб, а теперь жалуемся, мол где наш хлеб ?
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24.06.2021 23:41 Відповісти
школа не вчить обирати президентів. немає в програмі.
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24.06.2021 23:53 Відповісти
Якщо не скурити усі підручники з історії, то обладнаний моском сосницький може зробити правильні висновки і провести аналогії (особливо повчальним був неймовірний, скажений пздць, який коївся в Україні з 1917 і призвів до анексії комуняцьким режимом). Усі в курсі, якою "професійною" була діяльність уряду УНР? Але ж блазням 🤢🤮🤡 до тих недосвідчених, але справді ідейних інтелігентів-патріотів - як рачки до Сатурна із антенною в дупі. Так само як до Скоропадського та Махна. Але усі вони закінчили зуйово через об'єктивні причини, у підсумку bolschevismus wins.

(користуючись нагодою, згадаємо незлим тихим словом "мудило" ще й впоротого імперця Денікіна... Блть, який був ГЛОБАЛЬНИЙ!!! шанс - коли більшовицька банда була у міліметрі від краху, під потрійним прицілом Колчака, Врангеля та Юденича... *****, Петлюра пропонував Денікіну альянс, щоб разом із Білою Гвардією усім нанести зкоординований удар... Уявіть світ без СРСР)
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25.06.2021 07:50 Відповісти
Вітання, хлопаки та дівчулі!
І бажаю успіхів та перемог, на які ви заслуговуєте 👍👍👍
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24.06.2021 23:41 Відповісти
"математике - 137 дітей ", зареєструвалися на зно з математики-117 тис. дітей. Жахливий провал . Міністр освіти після таких результатів зно повинен піти у відставку. Його 8 % виглядають як знущання. Гидко.
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24.06.2021 23:49 Відповісти
так це 200-бальники. таких завжди і скрізь небагато.
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24.06.2021 23:54 Відповісти
Абсолютно вірно, 200 балів це десь поруч із медаллю 🏅 а таких завжди одиниці на всю шкілу.
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25.06.2021 06:53 Відповісти
ВНО по математике в этом году не сдали 30% участников. Предлагают решения - от лучше учить до лучше учиться. Но никто не предлагает самого простого и действенного - отменить ВНО. Как только оценки станут выставляться «вручную» за посильный взнос в конверте, мы снова станем «самой умной нацией в мере».
В Украине все - имитация. Преподавание математики - не исключение.(с)
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24.06.2021 23:53 Відповісти
УЦОКО: пороговый балл «сдал/не сдал» не преодолели почти треть (31,11%) участников тестирования. И это вопреки тому, что порог по математике был самый низкий среди всех дисциплин ВНО - лишь 10 баллов из 67, и, по мнению экспертов, соответствует уровню угадывания (стаття Зеркало Недели).
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25.06.2021 00:34 Відповісти
ЗНО це не тільки еквівалент підсумкової атестації, це навіть більшою мірою youth friendly апґрейд вступних екзаменів.
Нагадайте, які були конкурси у вишах і скільки абітурієнтів відсіювалося на вступних в епоху до ЗНО?
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25.06.2021 07:55 Відповісти
Нічого страшного в тому, що 30% не пройшли математику немає. У цих людей здібності до іншої роботи.
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25.06.2021 08:38 Відповісти
 
 