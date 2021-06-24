574 ученика получили максимальное количество баллов на ВНО, - Минобразования
По результатам основной сессии внешнего независимого оценивания в Украине 574 человека получили 200 баллов.
Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий, информирует Цензор.НЕТ.
По украинскому языку и литературе максимальный балл получили 5 человек, по украинскому языку - 28, истории Украины - 23, английскому языку - 210, испанскому языку - 2, математике - 137, физике - 28, географии - 10, биологии - 114, химии - 17.
В прошлом году оценку "отлично" получили 447 участников ВНО.
Топ комментарии
+1 Палєо Мустьє
показать весь комментарий24.06.2021 23:35
+1 Welt Schmerz
показать весь комментарий24.06.2021 23:41
+1 Нестор Нетописець
показать весь комментарий24.06.2021 23:47
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(користуючись нагодою, згадаємо незлим тихим словом "мудило" ще й впоротого імперця Денікіна... Блть, який був ГЛОБАЛЬНИЙ!!! шанс - коли більшовицька банда була у міліметрі від краху, під потрійним прицілом Колчака, Врангеля та Юденича... *****, Петлюра пропонував Денікіну альянс, щоб разом із Білою Гвардією усім нанести зкоординований удар... Уявіть світ без СРСР)
І бажаю успіхів та перемог, на які ви заслуговуєте 👍👍👍
В Украине все - имитация. Преподавание математики - не исключение.(с)
Нагадайте, які були конкурси у вишах і скільки абітурієнтів відсіювалося на вступних в епоху до ЗНО?