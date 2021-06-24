574 ученика получили максимальное количество баллов на ВНО, - Минобразования

По результатам основной сессии внешнего независимого оценивания в Украине 574 человека получили 200 баллов.

Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий, информирует Цензор.НЕТ.

По украинскому языку и литературе максимальный балл получили 5 человек, по украинскому языку - 28, истории Украины - 23, английскому языку - 210, испанскому языку - 2, математике - 137, физике - 28, географии - 10, биологии - 114, химии - 17.

В прошлом году оценку "отлично" получили 447 участников ВНО.

Также читайте: Вступительная кампания-2021: в Минобразования рассказали, когда начнется прием заявлений и какие документы нужны поступающим