Вступительная кампания-2021: в Минобразования рассказали, когда начнется прием заявлений и какие документы нужны поступающим

Независимо от эпидемиологической ситуации в Украине вступительная кампания-2021 пройдет в обычном режиме только с соблюдением карантинных ограничений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

В ведомстве отметили, что в этом году расширены категории абитуриентов, которые могут подавать заявления в электронной форме, что соответствует современным вызовам.

"Это позволит каждому поступающему максимально комфортно осуществить необходимые шаги для того, чтобы стать студентом желанной специальности и желаемого вуза ", - отметил заместитель министра образования и науки по вопросам европейской интеграции Андрей Витренко.

В ведомстве также рассказали, когда начнется прием заявлений и какие документы нужно подготовить поступающим.

Так, регистрация электронных кабинетов, загрузка необходимых документов для поступления на первый курс для получения степени младшего бакалавра, бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) на основе полного общего среднего образования по дневной форме обучения начинается с 1 июля.

Медицинские осмотры и другие доконкурсных процедуры, если это вызвано особыми условиями конкурсного отбора, проводятся до 9 июля;

Прием заявлений и документов начинается 14 июля, а заканчивается в 18:00 16 июля для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов; в 18:00 23 июля - для лиц, поступающих по результатам внешнего независимого оценивания, а также вступительных экзаменов и творческих конкурсов, которые были сданы с 1 по 13 июля.

Вступительные экзамены и творческие конкурсы проводятся в несколько сессий с 1 до 13 июля включительно (для поступающих на места государственного и регионального заказов). С 14 до 23 июля могут проводиться дополнительные сессии творческих конкурсов для поступающих на контракт.

Собеседования будут проводиться с 17 по 19 июля включительно.

В эти же сроки проводится поступление на первый курс на основе полного общего среднего образования в других (кроме дневной) форме обучения по государственному или региональным заказам, а также за счет целевых льготных государственных кредитов.

Сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение за счет средств физических и / или юридических лиц определяются Правилами приема ЗВО.

Поступающие, которые подают заявления в электронной форме, регистрируют личный электронный кабинет на сайте https://vstup.edbo.gov.ua (работает во время вступительной кампании). Во время регистрации абитуриент отмечает следующие данные:

- адрес электронной почты, к которой имеет доступ (указанный адрес будет логином для входа в кабинет)

- пароль для входа в кабинет;

- номер, пин-код и год получения сертификата внешнего независимого оценивания (указывается любой из разрешенных Условиями)

серию и номер документа о полном общем среднем образовании;

- средний балл приложения к указанному документу (для помощи можно воспользоваться калькулятором среднего балла на сайте https://vstup.edbo.gov.ua).

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При подаче заявления в бумажной форме поступающий предъявляет лично оригиналы:

- документа, удостоверяющего личность;

- военно-учетного документа для военнообязанных (кроме случаев, предусмотренных законодательством);

- документа государственного образца о ранее полученном образовательной степени (образовательно-квалификационный уровень), на основе которого осуществляется поступление, и приложение к нему;

- документов, подтверждающих право поступающего на зачисление по собеседованию, на участие в конкурсе по результатам вступительных экзаменов и / или квоте-1, квоте-2, квоте-3 или квоте-4 на основе полного общего среднего образования.

К заявлению, поданному в бумажной форме, поступающий добавляет следующие документы:

- копию документа (одного из документов), удостоверяющего личность, предусмотренного Законом "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус";

- копию военно-учетного документа (для военнообязанных - военного билета или временного удостоверения, а для призывников - удостоверение о приписке к призывным участкам);

- копию документа государственного образца о ранее полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, на основе которого осуществляется поступление, и копию приложения к нему;

- копию сертификата (сертификатов) внешнего независимого оценивания;

- четыре цветные фотографии размером 3х4 см.

Перечень документов, необходимых для поступления, в том числе дополнительных, если это вызвано особенностями поступления на определенную специальность или конкурсное предложение, устанавливают ЗВО в своих Правилах приема.

Поступающие, которые проходят вступительные экзамены (вместо ВНО в предусмотренных Условиями случаях) и творческие конкурсы, допускаются к участию в них при наличии оригинала документа, удостоверяющего личность, экзаменационного листа с фотографией и документа, подтверждающего право поступающего на участие во вступительном экзамене.

Другие копии документов подаются поступающим, если это вызвано особыми условиями поступления на соответствующие конкурсные предложения, установленные законодательством, в сроки, определенные для приема документов.

Напомним, основная сессия ВНО-2021 начинается 21 мая с тестирования по химии. Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по 5-ти учебным предметам. Содержание сертификационных работ будет отвечать программам ВНО, утвержденным Минобразования.

С часто задаваемыми вопросами о вступительной кампании-2021 можно ознакомиться по ссылке.