20% абітурієнтів провалили тест з історії України, - керівник УЦОЯО Бойко

Після провальних результатів ЗНО з математики, 20% абітурієнтів не склали тести з історії України.

Про це сказав керівник Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Валерій Бойко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Майже 20% наших абітурієнтів не склали тест з історії України. Це діти, які абсолютно не володіють картографічними вміннями. І абсолютно не орієнтуються в історичній хронології, не в тому понятті - що, де, коли і як відбувалося, а вони не здатні розташувати події, між якими відстань 10-20 років", - розповів він.

За словами Бойка, ці діти не здатні аналізувати елементарну діаграму і співвідносити дату на ній з варіантом відповіді. Також ці абітурієнти, отримавши повну загальну середню освіту в період незалежності України, не здатні згадати або пам'ятати чотири канонічні події, які привели до незалежності держави.

Також читайте: 65% батьків в Україні проти дистанційної освіти, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи"

"З точки зору суспільствознавчого компонента наші діти демонструють більш загрозливі і більш невтішні результати, ніж ті, які демонструють з математики", - переконаний Бойко.