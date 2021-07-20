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20% абітурієнтів провалили тест з історії України, - керівник УЦОЯО Бойко

20% абітурієнтів провалили тест з історії України, - керівник УЦОЯО Бойко

Після провальних результатів ЗНО з математики, 20% абітурієнтів не склали тести з історії України.

Про це сказав керівник Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Валерій Бойко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Майже 20% наших абітурієнтів не склали тест з історії України. Це діти, які абсолютно не володіють картографічними вміннями. І абсолютно не орієнтуються в історичній хронології, не в тому понятті - що, де, коли і як відбувалося, а вони не здатні розташувати події, між якими відстань 10-20 років", - розповів він.

За словами Бойка, ці діти не здатні аналізувати елементарну діаграму і співвідносити дату на ній з варіантом відповіді. Також ці абітурієнти, отримавши повну загальну середню освіту в період незалежності України, не здатні згадати або пам'ятати чотири канонічні події, які привели до незалежності держави.

Також читайте: 65% батьків в Україні проти дистанційної освіти, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи"

"З точки зору суспільствознавчого компонента наші діти демонструють більш загрозливі і більш невтішні результати, ніж ті, які демонструють з математики", - переконаний Бойко.

Автор: 

історія (1071) освіта (1313) ЗНО (323) Центр оцінювання якості освіти (82)


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Топ коментарі
+8
майбутні ЗЕ виборці 20%
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20.07.2021 09:14 Відповісти
+7
покоління тіктокерій в дії !
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20.07.2021 09:13 Відповісти
+2
В Трускавец их, там быстро научатся чему надо.
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20.07.2021 09:28 Відповісти
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покоління тіктокерій в дії !
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20.07.2021 09:13 Відповісти
майбутні ЗЕ виборці 20%
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20.07.2021 09:14 Відповісти
Судя по описанию в статье это просто дебилы не способные к элементарным логическим выводам.. и этих дибилов 20% что очень много. Итересно так всегда было или последнее время дибилизм прогресирует, есть ли какая то статистика по этому поводу.. Читал что некоторые учёные проводили исследования вроде за последние 100 лет уровень интеллекта снизился на 3 единицы, что в масштабах эволюции очень быстрое отупение..
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20.07.2021 09:19 Відповісти
Якось , здається в Штатах проводили опитування ..на чиїй стороні воювали під час другої світової .Там теж не *ахті *
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20.07.2021 09:24 Відповісти
IQ тест якраз і розроблений для оцінювання розумових здібностей. 100 - нормальний білий північноамериканейь, 150 - Енштейн, 80 - клинічний ідіот. Менше 80 IQ якраз і має 20 відсотків населення Північної Америки.
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20.07.2021 09:31 Відповісти
Если успокоит, конечно ...то лапти на 99 % провалят.Не успевают физически за историком куйло конспекты переписывать и мысли улавливать дурогона Владимира....каждый год новые истории в головушке рождаются ....такой выдумщик.
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20.07.2021 09:23 Відповісти
Наверное считают что в жизни не пригодится.
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20.07.2021 09:24 Відповісти
В Трускавец их, там быстро научатся чему надо.
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20.07.2021 09:28 Відповісти
А потом выбирают слуг и жопоблок
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20.07.2021 09:28 Відповісти
ці на вибори взагалі не ходять ... хіба що голос продать
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20.07.2021 09:34 Відповісти
Дайте эти тесты взрослым.
98% - провалят тест.
Когда видишь одно а в книжке написано ...
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20.07.2021 09:30 Відповісти
Сейчас во всем мире такое, наверное. Эра тик-тока.
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20.07.2021 09:31 Відповісти
Они просто воспользовались лайфхаком Олега Царева.
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20.07.2021 09:35 Відповісти
Довелось мне поработать в молодом коллективе быстро развивающейся компании где все сотрудники обладали нестандартным и креативным мышлением. Брали на работу кого попало, если ты пришел и повелся на ту чушь, которую тебе рассказывали на собеседовании о том как космические корабли бороздят просторы большого театра, ты уже принят. Тихо прозревал когда находил резюме в интернете новеньких, продажами занимались даже бывшие охранники. Люди в возрасте до 30 лет, которые продавали услуги доставки товаров из Китая не могли на карте показать Пекин. Про столицы каких либо государств спрашивать не приходилось. Вся деловая переписка с клиентами велась в мессенджерах... Отдельное внимание заслуживают собрания руководителей отделов, такое впечатление что эти люди все под чем то или недавно из дурки сбежали и никто даже не отдает себе отчет чем они занимаются и как вообще происходят такие процессы. Большую половину сказанного я вообще не понимал, т.к. отсутствовала логическая цепочка и использовалось большое кол-во "умных" слов. Понял что чем больше ты говоришь на непонятном для других языке, тем больше о тебе думают как о профессионале. При чем все как из инкубатора - айфон, айкос, отсутствие каких либо общих знаний, которые даются в средней школе и постоянно какие-то лютые идеи, которые не имеют ничего общего с тем чем они занимаются.... Такие компании начинают встречаться все чаще и чаще
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20.07.2021 09:47 Відповісти
Это все иллюстрируется одной картинкой
20% абітурієнтів провалили тест з історії України, - керівник УЦОЯО Бойко - Цензор.НЕТ 8026
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20.07.2021 10:39 Відповісти
Я когда услышал про Трускавец, сразу провел параллель. Очень много схожего. Мы ничего не умеем и не знаем но у нас все получится потому что мы команда. За видосики на мордокниге тоже было стыдно...
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20.07.2021 10:42 Відповісти
Достаточно прочитать диссертацию Кивы.
Там , тоже достаточно "умных" слов, которые , даже в одном предложении не связываются между собой.
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20.07.2021 11:59 Відповісти
это из тех 22% , которые по проведенным соц опросам хотят вступления в таможенный союз
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20.07.2021 10:26 Відповісти
Цікаво було б дану статистику отримати по областям.
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20.07.2021 10:47 Відповісти
Нинішня історія не варта щоб її вчити. Тим паче її постійно змінюють. Набагато гірше, що абітурієнти навіть таблички множення не знають......
Та що там абітурієнти. В нас на фірмі колись була вакансія зам. головного бухгалтера. Прийшло на співбесіду п'ять кандидатів. Троє з них не знали таблиці множення.
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20.07.2021 10:55 Відповісти
Стільки багато слів замість короткого "20% абітурієнтів - дебіли". На вулиці і у громадському транспорті таких легко розпізнати - за музичним репертуаром і гучністю його звучання
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20.07.2021 11:30 Відповісти
Я хоть и сдал ВНО по Истории Украины на 7 баллов из 12. Но хочу сказать вам одно, я не собираюсь учить историю, которая каждый год переписывается и меняется.
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20.07.2021 11:31 Відповісти
Вот Ваш меч!
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20.07.2021 11:39 Відповісти
 
 