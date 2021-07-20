20% абітурієнтів провалили тест з історії України, - керівник УЦОЯО Бойко
Після провальних результатів ЗНО з математики, 20% абітурієнтів не склали тести з історії України.
Про це сказав керівник Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Валерій Бойко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
"Майже 20% наших абітурієнтів не склали тест з історії України. Це діти, які абсолютно не володіють картографічними вміннями. І абсолютно не орієнтуються в історичній хронології, не в тому понятті - що, де, коли і як відбувалося, а вони не здатні розташувати події, між якими відстань 10-20 років", - розповів він.
За словами Бойка, ці діти не здатні аналізувати елементарну діаграму і співвідносити дату на ній з варіантом відповіді. Також ці абітурієнти, отримавши повну загальну середню освіту в період незалежності України, не здатні згадати або пам'ятати чотири канонічні події, які привели до незалежності держави.
"З точки зору суспільствознавчого компонента наші діти демонструють більш загрозливі і більш невтішні результати, ніж ті, які демонструють з математики", - переконаний Бойко.
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98% - провалят тест.
Когда видишь одно а в книжке написано ...
Там , тоже достаточно "умных" слов, которые , даже в одном предложении не связываются между собой.
Та що там абітурієнти. В нас на фірмі колись була вакансія зам. головного бухгалтера. Прийшло на співбесіду п'ять кандидатів. Троє з них не знали таблиці множення.