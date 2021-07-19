65% батьків в Україні проти дистанційної освіти, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи"

Більшість батьків в Україні (65%) проти дистанційної освіти.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, інформує Цензор.НЕТ.

Попри те, що 50% сімей, чиї діти чи внуки ходять до школи, погодилися з тим, що запровадження дистанційної освіти тією чи іншою мірою сприяло захисту їхньої родини від потенційного зараження коронавірусною інфекцією, 56% зазначили, що проблем від запровадження дистанційної форми навчання було більше ніж користі.

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При цьому, в селищах міського типу та містах з населенням понад 500 тис. осіб підтримка дистанційної освіти більша, ніж в інших типах населених пунктів. Водночас, найбільший опір дистанційній формі освіти (72%) спостерігається серед мешканців сіл.

Найбільше з проблемами під час дистанційної освіти зіштовхнулися жителі Донецької та Луганської областей (79%), східних (60%) та південних (59%) областей країни, найменше – жителі Центральної України (50%).

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