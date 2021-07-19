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Новини
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65% батьків в Україні проти дистанційної освіти, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи"

65% батьків в Україні проти дистанційної освіти, - опитування Фонду

Більшість батьків в Україні (65%) проти дистанційної освіти.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, інформує Цензор.НЕТ.

Попри те, що 50% сімей, чиї діти чи внуки ходять до школи, погодилися з тим, що запровадження дистанційної освіти тією чи іншою мірою сприяло захисту їхньої родини від потенційного зараження коронавірусною інфекцією, 56% зазначили, що проблем від запровадження дистанційної форми навчання було більше ніж користі.

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При цьому, в селищах міського типу та містах з населенням понад 500 тис. осіб підтримка дистанційної освіти більша, ніж в інших типах населених пунктів. Водночас, найбільший опір дистанційній формі освіти (72%) спостерігається серед мешканців сіл.

Найбільше з проблемами під час дистанційної освіти зіштовхнулися жителі Донецької та Луганської областей (79%), східних (60%) та південних (59%) областей країни, найменше – жителі Центральної України (50%).

Також читайте: 70% учнів задоволені організацією дистанційного навчання, - Міносвіти

65% батьків в Україні проти дистанційної освіти, - опитування Фонду Демократичні ініціативи 01

Автор: 

дослідження (612) освіта (1313) опитування (1965) школа (2224) дистанційне навчання (134)


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Топ коментарі
+3
Просто не хотят за $4000 выкладываться по полной. Ждут, когда повысят до $40000.
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19.07.2021 16:13 Відповісти
+3
Дарма "деньгу не получал" і нижче плінтуса до рівня підлоги маккартні не опускався, терпіти не можу коміків, які надсміхаються над власним народом і на відміну від всіх заздрісних тупаків ніколи не вірив в чудо, тим паче від артиста. Але, як людини, яка знає цю сторону буття, скажу вам відверто, що дистанційне навчання потребує значно більше часу і ресурсів, ніж очне. Інша справа, що діти не хочуть виконувати те, що їм пропонується і віддають перевагу веселощам і розвагам. Так то залежить від спадковості. Який тато, такий і син. А відносно майбутніх перспектіи, то в нас попереду третя хвиля, яка точно захопить дітей учнівського віку. І не приведи господи почнуть мерти діти, як під час попередніх хвиль помирали вчителі. А якщо комусь наша нікчемна зарплата очі коле, то подивись статистику, скільки вчителів померло. Хоча чого можна чекати від всіх цих иванів иванів?
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19.07.2021 16:17 Відповісти
+2
так тож не образование и учителя даром деньгу получали
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19.07.2021 15:43 Відповісти
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так тож не образование и учителя даром деньгу получали
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19.07.2021 15:43 Відповісти
В универе можно тоже 5 лет на галерке просидеть и получить диплом
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19.07.2021 15:44 Відповісти
заметь разницу в звучании "галерка", "сачек" и "дистанционное образование!!!
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19.07.2021 16:07 Відповісти
на галерке очень хорошая дистанция от преподавателя, самая большая в аудитории, а значит и образование дистанционное
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19.07.2021 16:09 Відповісти
Вихованням дітей мають займатись батьки.
А виховувати громадян має держава, зокрема у школах.
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19.07.2021 15:48 Відповісти
чому може навчити вчитель, людина з вищою освітою між іншим, яккий повівся на 4000$ і проголосував за зедебіла.
А вот на фото ниже равенство голосов как раз очень даже таки справедливое, ведь профессор не далеко ушел от гопаря проголосовамши за клована:
65% родителей в Украине против дистанционного образования, - опрос Фонда "Демократические инициативы" - Цензор.НЕТ 7985
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19.07.2021 15:52 Відповісти
Абсолютное большинство родителей в Украине (65%)...
Зебилы атакуют...
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19.07.2021 15:58 Відповісти
65% родителей в Украине хотят сбагрить своих детей. Только и всего.
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19.07.2021 15:59 Відповісти
их и преподы хотят збагрить, поверь...))))...если процентов 10% от положенных часов проводят, то это хорошо...
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19.07.2021 16:09 Відповісти
Просто не хотят за $4000 выкладываться по полной. Ждут, когда повысят до $40000.
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19.07.2021 16:13 Відповісти
та нормальные у них сейчас зарплаты...
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19.07.2021 16:15 Відповісти
Вот и спрашивается, кому и нахрена эти дети нужны?

Нарожают черте чего, а потом все должны думать, что с этим делать. 😁
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19.07.2021 16:20 Відповісти
А кто тебя нарожал, такого морального урода ?
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19.07.2021 16:32 Відповісти
Дарма "деньгу не получал" і нижче плінтуса до рівня підлоги маккартні не опускався, терпіти не можу коміків, які надсміхаються над власним народом і на відміну від всіх заздрісних тупаків ніколи не вірив в чудо, тим паче від артиста. Але, як людини, яка знає цю сторону буття, скажу вам відверто, що дистанційне навчання потребує значно більше часу і ресурсів, ніж очне. Інша справа, що діти не хочуть виконувати те, що їм пропонується і віддають перевагу веселощам і розвагам. Так то залежить від спадковості. Який тато, такий і син. А відносно майбутніх перспектіи, то в нас попереду третя хвиля, яка точно захопить дітей учнівського віку. І не приведи господи почнуть мерти діти, як під час попередніх хвиль помирали вчителі. А якщо комусь наша нікчемна зарплата очі коле, то подивись статистику, скільки вчителів померло. Хоча чого можна чекати від всіх цих иванів иванів?
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19.07.2021 16:17 Відповісти
Если представить что все дети будут учиться дома, то при всех минусах есть один плюс, они не будут контактировать с дебильными учителями и заучами, которые есть в каждой школе. Можно оставить часть педагогов, за которых проголосуют родители после ряда уроков, и повыгонять совковых куриц.
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19.07.2021 16:36 Відповісти
 
 